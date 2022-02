Briser les règles avec la série Galaxy Tab S8: Nos tablettes Galaxy les plus grandes, les plus audacieuses et les plus polyvalentes jusqu'à présent





MISSISSAUGA, Ontario, 09 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Samsung Electronics Canada a annoncé sa nouvelle série Galaxy Tab S8, qui inclut les Galaxy Tab S8 et Galaxy Tab S8+, et la toute première tablette Galaxy Tab S8 Ultra dotée de l'écran le plus grand et le plus audacieux jusqu'à présent et des performances les plus puissantes jamais offertes par une Galaxy Tab S. Un matériel sophistiqué, des fonctions de productivité de premier ordre et une intégration fluide aux autres appareils Galaxy, le tout combiné dans un seul appareil puissant conçu pour être votre compagnon idéal dans un monde constamment en marche et où la vidéo est reine. La série Galaxy Tab S8 vous offre la liberté et la flexibilité que vous méritez pour travailler et jouer en déplacement.



Nous comptons désormais sur les tablettes pour les appels vidéo et la diffusion en continu. Chaque appareil de la série Galaxy Tab S8 offre une expérience de vidéoconférence améliorée grâce à des caméras frontales ultra-larges, une configuration à trois microphones et un cadrage automatique intelligent.1 Les tablettes offrent des capacités multitâches révolutionnaires grâce à l'amélioration de la fenêtre multi active2 et Samsung DeX, le partage de fichiers protégés par mot de passe avec Quick Share3, une productivité puissante avec le nouveau processeur 4nm ultra-rapide, et un S Pen plus fluide inclus dans la boîte.4 Tout cela est emballé dans le corps en Armor Aluminium5 le plus fin et le plus résistant à ce jour, pour une plus grande portabilité et une expérience mobile améliorée. La série Galaxy Tab S8 fonctionne main dans la main avec l'ensemble de vos appareils Galaxy grâce à des fonctionnalités telles que le Second écran et Buds Auto Switch.6

« Alors que nous comptons de plus en plus sur les vidéos pour rester connectés et nous divertir, nous savons que la caractéristique la plus convaincante d'une tablette est son écran et sa portabilité », a déclaré TM Roh, président et responsable des activités MX chez Samsung Electronics. « Nous nous sommes appuyés sur des années d'innovation dans le domaine des expériences mobiles pour affiner la série Galaxy Tab S8, et pour repousser les limites de ce qui est possible sur une tablette avec la première Galaxy Tab S8 Ultra. »

Élargissez votre monde avec la première Galaxy Tab S8 Ultra

La Galaxy Tab S8 Ultra offre une expérience de tablette haut de gamme qui ne ressemble à aucune autre Galaxy Tab avant elle. Avec son grand écran Super AMOLED de 14,6 pouces et sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, elle présente également le cadre le plus fin jamais vu sur une tablette Galaxy, soit 6,3 mm, pour un rapport écran/corps maximal et une expérience véritablement immersive. Son superbe écran est protégé par un cadre en Armor Aluminium, ce qui le rend plus de 30% plus résistant aux rayures et 40% moins enclin à plier que son prédécesseur.7 Grâce à une technologie haut de gamme que vous pouvez emmener presque partout, la Galaxy Tab S8 Ultra est conçue pour vous immerger totalement dans chaque vidéo, film, jeu et plus encore, en déplacement.

Équipée de deux puissantes caméras frontales de 12 Mpx, la Galaxy Tab S8 Ultra transforme également votre expérience d'appel vidéo avec une qualité vidéo 4K professionnelle. Le matériel avancé rencontre le logiciel avec la technologie de cadrage automatique de Samsung qui vous maintient automatiquement au point pendant un appel, tout en effectuant un zoom avant ou arrière pour inclure les nouveaux participants lorsqu'ils vous rejoignent. Votre son sera aussi clair que votre apparence, grâce à trois microphones de précision qui utilisent une technologie avancée de réduction du bruit pour éviter les bavardages indésirables. Les quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos®, présents sur les trois modèles de la série Galaxy Tab S8, garantissent un son incroyable et clair.

Travaillez, jouez et connectez

Que vous souhaitiez explorer votre côté artistique, être immergé dans des jeux sans ralentissement, ou simplement effectuer plusieurs tâches à la fois avec facilité, la série Galaxy Tab S8 est la tablette qu'il vous faut pour des performances imbattables. Équipées de la première puce 4nm - le processeur le plus rapide jamais intégré à une tablette Galaxy - les Galaxy Tab S8 et Galaxy Tab S8+ offrent également une mémoire vive et un stockage suffisants pour toutes les tâches. Si vous avez besoin de plus, la Galaxy Tab S8 Ultra peut être étendue à 12 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage, et les trois modèles offrent un stockage extensible jusqu'à 1 To avec une carte microSD8 en option.

La série Galaxy Tab S8 est également la première tablette Samsung à prendre en charge le Wi-Fi 6E9, qui offre jusqu'à deux fois la bande passante10 et la vitesse maximale du Wi-Fi 6. Avec une qualité de réseau optimisée, vous n'avez pas à vous soucier des connexions faibles.

Avec la Galaxy Tab S8, vous serez toujours prêt pour l'action, grâce à une batterie intelligente capable de supporter des heures de lecture vidéo11 lorsque vous êtes au milieu d'un marathon cinématographique. Elle prend en charge la charge ultra-rapide de 45 W qui vous permet de revenir à 100 % en seulement 80 minutes12. L'incroyable batterie à chargement rapide de la Galaxy Tab S8 peut faire office de chargeur portable13. Il suffit de connecter votre téléphone intelligent de la série Galaxy S22 à l'aide d'un câble USB-C.

Les Galaxy Tab S8 Ultra et Galaxy Tab S8+ sont toutes deux équipées d'un nouveau S Pen amélioré qui offre une expérience d'écriture incroyable imitant le glissement d'un stylo sur du papier grâce à sa latence ultra-faible.14

La Galaxy Tab S8 Ultra bénéficie de nouvelles capacités d'enregistrement 4K et vous permet désormais de capturer des vidéos nettes et accrocheuses avec la caméra arrière et la caméra avant ultra-large. Les créateurs de contenu et les streamers peuvent créer sans effort des tutoriels et vidéos de gameplay, à l'aide de Selfie Videos15 personnalisables qui sont désormais intégrés à l'enregistreur d'écran de Samsung.

L'écran expansif de la Galaxy Tab S8 Ultra vous permet de diviser facilement l'écran en plusieurs fenêtres redimensionnables, afin que vous puissiez faire du multitâche sans avoir à basculer entre les applications. Trouvez l'inspiration, recherchez des sites Web et annotez des diapositives de présentation, le tout sur un seul écran.

Les tablettes jouent également un rôle important en vous permettant de rester connecté aux autres. Samsung s'est associée à Google pour améliorer les appels vidéo et les expériences de partage en direct grâce à Google Duo16; vous pouvez ainsi regarder des vidéos avec vos amis sur YouTube, partager votre navigateur pour planifier votre prochaine réunion ou développer des idées créatives à l'aide de JamBoard17, le tableau blanc interactif de Google.

La vie s'ouvre avec Galaxy

La série Galaxy Tab S8 s'intègre facilement avec l'ensemble de vos appareils Galaxy. Nous avons fait en sorte que l'interface utilisateur Samsung One UI Tab 4 vous offre une expérience cohérente et intuitive, une connectivité transparente ainsi que des intégrations intelligentes qui passent de votre Galaxy Tab S8 au téléphone intelligent et au PC.

Lorsque l'inspiration frappe en déplacement, utilisez le S Pen pour noter des rappels dans la nouvelle application améliorée Samsung Notes de la série Galaxy Tab S8 et récupérez-les plus tard sur votre téléphone intelligent pour les consulter facilement. Et avec la série Galaxy Tab S8 et le Galaxy S22 Ultra, Quick Share vous permet de partager des photos, des vidéos et des fichiers entre appareils deux fois plus rapidement que son prédécesseur.18 Grâce à Auto Switch, vos Galaxy Buds se connecteront automatiquement de votre Galaxy Tab S8 à votre Galaxy S22, afin que vous puissiez passer d'un appareil à l'autre sans perdre le fil. Et pour la première fois, l'application Samsung Health est disponible sur les tablettes Galaxy afin que vous puissiez parcourir les vidéos de mise en forme pour trouver du contenu d'entraînement et suivre vos données de bien-être et de mise en forme depuis votre Galaxy Watch sur un écran plus grand.

La Galaxy Tab S8 peut être transformée en un second écran portable19 avec des capacités d'écran tactile pour les PC Galaxy pour un multitâche côte à côte. Samsung DeX20 - une expérience de bureau pratique qui fait passer la Galaxy Tab S8 du mode tablette au mode bureau - permet désormais d'utiliser des fenêtres d'application transparentes et la mise en miroir DeX lorsque vous souhaitez partager l'écran de votre tablette sur un écran externe.

Une tablette en laquelle vous pouvez avoir confiance et dont vous pouvez être fier

Dans le monde toujours connecté d'aujourd'hui, la sécurité est plus importante que jamais, c'est pourquoi la série Galaxy Tab S8 dispose de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de suivre quand l'appareil photo et le microphone de votre tablette sont utilisés, ce qui vous donne la possibilité de bloquer instantanément tout accès à l'application pour éviter tout enregistrement indésirable. La série Galaxy Tab S8 est également protégée par la plateforme Samsung Knox Vault, leader sur le marché, qui crypte les données personnelles et maintient les fichiers et informations stockés isolés du système d'exploitation principal de l'appareil pour le protéger des attaques. Tous les membres de la gamme sont équipés d'un lecteur d'empreintes digitales intuitif21 qui permet de déverrouiller l'appareil d'un seul toucher.

Une conception durable remarquable

La Galaxy Tab S8 Ultra est proposée en graphite audacieux et intemporel, tandis que la Galaxy Tab S8+ est proposée en trois teintes sophistiquées, graphite, argent et or rose. La Galaxy Tab S8 est disponible en graphite et or rose. Samsung lance également un nouvel étui-clavier22 pour la Galaxy Tab S8 Ultra qui va encore plus loin dans la fonctionnalité de l'Ultra avec des touches plus larges et rétroéclairées, des paramètres de raccourcis personnalisables et des angles de position réglables. L?étui-clavier en option est doté d'un cuir polyuréthane de qualité supérieure et d'un pavé tactile recouvert de verre qui permet une frappe fluide et réactive. De plus, le partage de clavier sans fil23 peut relier votre clavier connecté à un téléphone intelligent Galaxy pour faciliter la saisie sur plusieurs appareils.

Vous avez également de nombreuses façons d'exprimer votre style personnel avec des accessoires et des compléments distinctifs pour la série Galaxy Tab S8. Il s'agit notamment d'une housse transparente Note View Cover qui permet d'écrire à la main avec le S Pen, même si la housse protège l'écran, et d'une housse à sangle accrocheuse pour tenir votre Galaxy Tab S8 dans l'orientation qui vous convient le mieux.24

Samsung est également fière de contribuer à la réduction du plastique dans les océans et à la protection de la planète, avec la série Galaxy Tab S8 partiellement construite à partir de composants en plastique réutilisés à partir de filets de pêche mis au rebut. Samsung contribue à montrer la voie à l'industrie en employant cette pratique. Les appareils de la série Galaxy Tab S8 sont également présentés dans notre emballage le plus fin à ce jour, fabriqué à partir de papier provenant de sources durables, ce qui permet à l'entreprise de réduire ses émissions et de produire moins de déchets.

Disponibilité

La série Galaxy Tab S8 sera disponible en précommande à partir du 9 février, 10 h, heure de l'Est, et en vente à partir du 25 février 2022, sur Samsung.ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung et chez les principaux détaillants partenaires au Canada.

Galaxy Tab S8 : Disponible en graphite et Or rose à partir de 899,99 $ (notre prix régulier) pour le modèle 128 Go et 999,99 $ (notre prix régulier) pour le modèle 256 Go. Pour plus d'informations, visitez le https://www.samsung.com/ca_fr/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s8-wifi-graphite-128gb-sm-x700nzaaxac/

Galaxy Tab S8+ : Disponible en graphite, argent et Or rose à partir de 1 149,99 $ (notre prix régulier) pour le modèle 128 Go et 1 249,99 $ (notre prix régulier) pour le modèle 256 Go. Pour plus d'informations, visitez le https://www.samsung.com/ca_fr/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s8-plus-wifi-graphite-128gb-sm-x800nzaaxac/

Galaxy Tab S8 Ultra: Disponible en graphite à partir de 1 499,99 $ (notre prix régulier) pour le modèle 256 Go. Pour plus d'informations, visitez le https://www.samsung.com/ca_fr/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s8-ultra-wifi-graphite-128gb-sm-x900nzaaxac/



Offres de pré-commande et d'achat

Offres de cadeaux avec achat

Du 9 au 24 février 2022, les Canadiens qui précommandent une tablette de la série Galaxy Tab S8 en ligne sur Samsung.com/ca ou dans une boutique Expérience+ Samsung recevront gratuitement un étui-clavier Slim et une paire d'oreillettes Galaxy Buds2 (Graphite) comme cadeau avec achat.25

Achetez une tablette de la série Galaxy Tab S8 entre le 25 février et le 31 mars 2022 sur Samsung.com/ca ou dans une boutique Expérience+ Samsung et recevez gratuitement un Book Cover et Galaxy Buds2 (Graphite) en cadeau à l'achat.26

Offres de reprise

Les Canadiens peuvent également échanger leur ancienne tablette, leur ancien téléphone intelligent ou leur ancien ordinateur portable entre le 25 février et le 31 mars 2022, et recevoir un crédit de 100 $ plus la valeur de reprise de leur ancien appareil pour l'achat d'un appareil de la série Galaxy Tab S8. Le programme de reprise est disponible sur Samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung et chez certains détaillants nationaux et opérateurs au Canada.

Les clients qui achètent un appareil de la série Galaxy Tab S8 dans une boutique Expérience+ Samsung au Canada ou en ligne au Samsung.com/ca et qui participent au programme de reprise pendant la période de l'offre recevront un crédit de reprise promotionnel instantané de 100 $, plus la valeur résiduelle de leur appareil de reprise, appliqué d'emblée à l'achat de leur nouvel appareil de la série Galaxy Tab S8.27

Offres AIR MILES®

Du 9 au 24 février 2022, les clients qui précommanderont et achèteront un nouvel appareil de la série Galaxy Tab S8 admissible dans une boutique Expérience+ Samsung ou en ligne au Samsung.com/ca recevront:28

100 milles en prime à l'achat d'une Galaxy Tab S8.

200 milles en prime à l'achat d'une Galaxy Tab S8+.

300 milles en prime à l'achat d'une Galaxy Tab S8 Ultra.



Du 25 février au 4 mars 2022, les clients qui achèteront un appareil de la série Galaxy Tab S8 dans une boutique Expérience+ Samsung ou en ligne au Samsung.com/ca recevront:29

50 milles en prime à l'achat d'une Galaxy Tab S8.

150 milles en prime à l'achat d'une Galaxy Tab S8+.

250 milles en prime à l'achat d'une Galaxy Tab S8 Ultra.



Ayez l'esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d'un service de réparation complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil portable Galaxy. Les utilisateurs sont protégés pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d'experts Galaxy sera à disposition pour les aider à les remettre sur la bonne voie.30

Les Canadiens qui précommandent un appareil de la série Galaxy Tab S8 sur Samsung.com/ca entre le 9 février 2022 et le 24 février 2022 bénéficieront d'un rabais de 50 % sur la couverture Samsung Care+.31

Du 25 février au 4 avril 2022, les clients qui achètent un appareil admissible de la série Galaxy Tab S8 peuvent également acheter un forfait Samsung Care+ de deux ans pour leur nouvel appareil à 30 % de rabais.32

Jusqu'au 4 avril 2022, les clients qui achètent Samsung Care+ pour un nouvel appareil admissible de la série Galaxy Tab S8 dans une boutique Expérience+ Samsung au Canada ou en ligne à l'adresse Samsung.com/ca recevront également 100 milles en prime.33

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/samsung-care-plus/

Service de réparation porte-à-porte, partout au Canada

Profitez d'un ramassage pratique, d'une réparation rapide et d'une livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour vos appareils Samsung, vous pouvez organiser un ramassage porte-à-porte en appelant le 1-800-SAMSUNG, utiliser notre service de Clavardage en direct ou nous envoyer un message texte à WECARE (932 273). Les clients peuvent également demander une réparation en libre-service et réserver simplement au moyen du portail Votre Service qui se trouve en ligne à l'adresse suivante : www.samsung.com/ca_fr/galaxy-repair pour planifier un ramassage d'appareil pratique à domicile. Le ramassage et le retour de l'appareil Galaxy sont sans frais. Le service est offert aux clients avec des appareils sous garantie et hors garantie. La protection peut varier. Pour plus de renseignements sur le service porte-à-porte, visitez https://www.samsung.com/ca_fr/galaxy-repair

Pour plus d'informations sur les plus récents appareils Galaxy de Samsung, incluant les spécifications: www.samsung.com/ca/.

Spécifications Produits

Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8 Ultra Affichage

11 po, 2560x1600, (WQXGA)



276ppi LTPS TFT, jusqu'à 120Hz 12,4 po, 2800 x 1752, (WQXGA+) 266ppi Super AMOLED, jusqu'à 120Hz 14,6 po, 2960 x 1848, (WQXGA+) 240ppi Super AMOLED, jusqu'à 120Hz * Mesuré en diagonale comme un rectangle complet sans tenir compte des coins arrondis. La surface visible réelle est inférieure en raison des coins arrondis et du trou de la caméra. Système d'exploitation Android 12.0 Dimensions 165,3 x 253,8 x 6,3mm 185 x 285 x 5,7mm 208,6 x 326,4 x 5,5mm Poids 503g 567g 726g Caméra



Arrière 13MP AF + 6MP Ultra-Wide (Dual) + Flash Avant 12 Mpx (Ultra-Wide) 12 Mpx (Wide) + 12 Mpx (Ultra-Wide) Mémoire & Stockage

8 Go + 128/256 Go,

microSD jusqu'à 1To* 12 Go + 256 Go, microSD jusqu'à 1 To* *Carte microSD vendue séparément Processeur Processeur 4 nm 64-bit Octa-Core Batterie*

8,000mAh (typique)



Chargement Ultra Rapide 2.0(jusqu'à 45W) 10,090mAh (typique)



Chargement Ultra Rapide 2.0(jusqu'à 45W) 11,200mAh (typique)



Chargement Ultra Rapide 2.0(jusqu'à 45W) * Selon l'autonomie moyenne de la batterie utilisée dans des conditions normales. L'autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs comme le réseau, les caractéristiques sélectionnées et d'autres modèles d'utilisation des applications. Les résultats peuvent varier.



** Chargeurs vendus séparément Connectivité Wi-Fi 6E ((802.11 a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2 Couleur* Graphite et Or rose Graphite, Argent et Or rose Graphite Ports Type-C USB 3.2 Senseurs Accéléromètre, Géomagnétique, Gyro, Lumière, Empreinte digitale, Capteur de Hall GPS GPS+GLONASS, Beidou, Galileo Audio Quad Stereo Speakers avec Sound par AKG, Dolby Atmos® Microphones 3 Microphones Vidéo



Enregistrement 4K @ 30fps Lecture 8K @ 60fps Sécurité Samsung Knox incluant Samsung Knox Vault Authentification biométrique Empreinte digitale avec touche latérale Empreinte digitale sur l'écran Empreinte digitale sur l'écran Accessoires

S Pen (BLE, Inbox)



Étui-clavier, Étui-clavier mince, Étui protecteur, Protective Standing Cover, Housse Note View, Housse à sangle S Pen (BLE, Inbox)



Étui-clavier, Étui protecteur, Protective Standing Cover * S Pen et câble USB Type-C cable inclus dans la boîte. Les autres accessoires sont disponibles séparément. La disponibilité des étuis tiers peut varier selon le marché, l'opérateur et le détaillant.

Toutes les fonctionnalités, caractéristiques, spécifications et autres informations sur le produit fournies dans ce document, y compris, mais sans s'y limiter, les avantages, la conception, le prix, les composants, les performances, la disponibilité et les capacités du produit, peuvent être modifiées sans préavis. Les spécifications varient selon les marchés et/ou les opérateurs.

Simon Langlois

North Strategic

438-870-0327

simon.langlois@northstrategic.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64ec3df4-cadf-44f7-9fd3-1aa6ddf3b7db/fr

________________________

1 Actuellement disponible sur Samsung Camera, BlueJeans, Google Duo, Meta Messenger, Google Meet, New Knox Meeting, Microsoft Teams, Cisco Webex Meet, Zoom. Le cadrage automatique n'est disponible que sur la caméra frontale ultra-large. Le cadrage automatique reconnaît uniquement les personnes et peut ne pas prendre en charge certaines résolutions et certains rapports. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles lorsque le cadrage automatique est activé.

2 Les fenêtres multi actives fonctionnent pour certaines applications.

3 Quick Share est disponible sur les téléphones intelligents et tablettes Galaxy sous Android 10 et One UI2.1 et versions ultérieures. Une connexion BLE (Bluetooth Low Energy) et une connexion Wi-Fi est nécessaire pour l'utilisation de Quick Share. Toutes les applications peuvent ne pas être compatibles avec cette fonction.

4 Le S Pen est inclus avec la série Galaxy Tab S8.

5 L'Armor Aluminium recouvre tous les composants métalliques, à l'exception de l'écran, des touches latérales et du plateau de carte SIM.

6 Cette fonctionnalité est seulement disponible sur les Galaxy Buds+ et modèles ultérieurs, jumelés avec les téléphones intelligents Galaxy avec One UI 3.1.1 ou ultérieur. Certains appareils et applications peuvent ne pas prendre en charge la fonction Auto Switch.

7 Comparativement à la Galaxy Tab S7. Selon des tests en laboratoire.

8 Carte microSD vendue séparément.

9 La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l'environnement de l'utilisateur. Nécessite une connexion optimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E.

10 Vitesse double pour le Wi-Fi 6E mesurée pour les appareils tout en utilisant Quick Share. Comparé à la vitesse sur Galaxy Tab S7 (Wi-Fi 6). La bande passante et la vitesse réelles peuvent varier selon le marché, l'opérateur et l'environnement de l'utilisateur. Disponible sur les appareils exécutant One UI 2.1 ou supérieur, notamment les Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, S22, S21 Ultra et Z Fold3.

11 Selon l'autonomie moyenne de la batterie utilisée dans des conditions normales. L'autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs comme le réseau, les caractéristiques sélectionnées et d'autres modèles d'utilisation des applications. Les résultats peuvent varier.

12 Chargeur 45W vendu séparément.

13 En utilisant le chargeur et le câble inclus. Basé sur une autonomie moyenne de la batterie dans des conditions d'utilisation typiques. L'autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs tels que le réseau, les fonctions sélectionnées et d'autres habitudes d'utilisation des applications. Les résultats peuvent varier.

14 Comparativement à la Galaxy Tab S7. Vitesse de latence de 2,8 ms mesurée pour les modèles Tab S8 Ultra(14,6'') et Tab S8+(12,4'') lors de l'utilisation de Samsung Notes.

15 Selfie Video dans l'enregistreur d'écran prend en charge l'enregistrement et la lecture de vidéos en Full HD.

16 Google Duo est une marque de commerce de Google LLC. L'hôte de partage en direct est disponible pour les utilisateurs de la série Galaxy S22 et de la série Galaxy Tab S8 au moment du lancement et sera fourni aux autres utilisateurs d'appareils Galaxy avec Android S OS à une date ultérieure. Les participants devront peut-être passer à la dernière version de l'application Google Duo pour pouvoir utiliser le partage en direct. La disponibilité de l'application Google Duo peut varier selon les marchés. Nécessite une connexion réseau optimale.

17 Jamboard doit être téléchargé séparément. Des fonctions supplémentaires peuvent nécessiter un achat.

18 Comparé à la vitesse sur Galaxy Tab S7 (Wi-Fi 6). Basé sur des tests en laboratoire. Le doublement de la vitesse nécessite que les deux appareils soient équipés de Quick Share et de Wi-Fi 6E et qu'ils soient connectés à un routeur Wi-Fi 6E. Quick Share est disponible sur les smartphones et tablettes Galaxy avec Android OS version 10.0(Q) et One UI 2.1 ou supérieur. Quick Share nécessite une connexion Bluetooth Low Energy et WI-Fi. Toutes les applications ne sont pas forcément compatibles avec cette fonctionnalité.

19 La fonction Second écran est prise en charge pour les modèles de PC Windows Galaxy Book et Galaxy Tab S7/7+ ou ultérieurs. (Mise à jour de 2021 janvier requise pour Galaxy Tab S7/S7+) Les modèles de PC Windows 10 compatibles avec l'affichage sans fil et Windows 10 v.2004 ou une version ultérieure sont requis. (Mise à jour de Windows : Sep 2020 ou ultérieure)

20 Samsung DeX est pris en charge sur certains téléphones intelligents et tablettes Galaxy. Des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles sur les appareils compatibles uniquement, notamment le Galaxy S22, le Galaxy Tab S8 et les appareils exécutant One UI 4.1 ou supérieur. Les applications compatibles peuvent varier et toutes les applications ne sont pas forcément redimensionnables sur Samsung DeX. Accessoires pour la connexion d'un écran externe vendus séparément.

21 Les Galaxy Tab S8+ et Tab S8 Ultra sont dotées d'un lecteur d'empreintes digitales à l'écran. La Galaxy Tab S8 est dotée d'un lecteur d'empreintes digitales latéral.

22 L'étui-clavier est vendu séparément et n'inclut pas le S Pen.

23 Le partage de clavier sans fil est disponible sur la Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra et certains smartphones Galaxy, exécutant One UI 4 ou supérieur. Le smartphone doit prendre en charge le profil Bluetooth HID. Les deux appareils doivent être connectés au même compte Samsung. Les performances peuvent varier en fonction de l'environnement réseau de l'utilisateur.

24 La disponibilité des housses et des accessoires peut varier selon le modèle d'appareil et le marché. Les housses et les accessoires sont vendus séparément.

25 Des conditions s'appliquent. Pour connaître l'intégralité des conditions générales, veuillez consulter le site https:www.samsung.com/ca/offer/

26 Des conditions s'appliquent. Pour connaître l'intégralité des conditions générales, veuillez consulter le site https:www.samsung.com/ca/offer/

27 Certaines conditions s'appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise d'un maximum de 100 $, en plus de la valeur de reprise de votre tablette, de votre téléphone intelligent ou de votre ordinateur portable admissible (le « produit de reprise admissible »), lorsque vous:

(i) achetez un appareil Galaxy Tab S8 admissible entre le 25 février et le 31 mars 2022 (la « période de l'offre ») auprès d'un détaillant ou opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne, à l'adresse https://www.samsung.com/ca/;

(ii) terminez le processus de reprise de votre produit de reprise admissible d'ici le 31 mars 2022; et

(iii) expédiez le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils suivant la réception de la feuille de route.

La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur monétaire. Crédit de 100 $ lorsque vous effectuez la reprise d'un produit de reprise admissible et l'achat d'un appareil de la gamme Galaxy Tab S8. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s'adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales. Veuillez noter : pour les transactions de reprise en ligne sur Samsung.com/ca_fr, si vous n'envoyez pas votre produit de reprise admissible dans le délai prescrit, ou si l'état de l'appareil diffère considérablement de celui que vous avez représenté comme étant exact à l'aide de l'outil de reprise, votre transaction de reprise peut être assujettie à une rétrofacturation, en tout ou en partie, conformément aux conditions générales du programme de reprise.

28 Offre valable du 9 février 2022 au 24 février 2022. Offre disponible exclusivement à samsung.com/ca_fr et dans les magasins Samsung Experience au Canada. Pendant la période de l'offre, faites l'achat d'une montre Galaxy Tab S8 Ultra (SM-X900NZAEXAC, SM-X900NZAAXAC) et obtenez 300 milles AIR MILES en prime. Pendant la période de l'offre, faites l'achat d'une montre Tab S8+ (SM-X800NZAAXAC, SM-X800NIDAXAC, SM-X800NZABXAC) et obtenez 250 milles AIR MILES en prime. Pendant la période de l'offre, faites l'achat d'une montre Galaxy Tab S8 (SM-X700NZABXAC, SM-X700NIDAXAC, SM-X700NZAAXAC) et obtenez 100 milles AIR MILES en prime. Le numéro d'adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l'achat. Les milles en prime seront déposés dans votre compte d'adhérent dans les 60 jours suivant la fin de l'offre. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucun bon de réduction différée ne sera accordé. La disponibilité et la sélection des produits peuvent varier. Les produits peuvent être achetés séparément au prix courant. Achats immédiats uniquement. Cette offre ne peut être combinée avec aucune autre offre ou promotion, sauf accord contraire de Samsung. Cette offre peut être annulée ou modifiée sans préavis.

29 Offre valable du 25 février 2022 au 4 mars 2022. Offre disponible exclusivement à samsung.com/ca_fr et dans les magasins Samsung Experience au Canada. Pendant la période de l'offre, faites l'achat d'une montre Galaxy Tab S8 Ultra (SM-X900NZAEXAC, SM-X900NZAAXAC) et obtenez 250 milles AIR MILES en prime. Pendant la période de l'offre, faites l'achat d'une montre Galaxy Tab S8 (SM-X700NZABXAC, SM-X700NIDAXAC, SM-X700NZAAXAC) et obtenez 100 milles AIR MILES en prime. Pendant la période de l'offre, faites l'achat d'une montre Tab S8+ (SM-X800NZAAXAC, SM-X800NIDAXAC, SM-X800NZABXAC) et obtenez 250 milles AIR MILES en prime. Le numéro d'adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l'achat. Les milles en prime seront déposés dans votre compte d'adhérent dans les 60 jours suivant la fin de l'offre. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucun bon de réduction différée ne sera accordé. La disponibilité et la sélection des produits peuvent varier. Les produits peuvent être achetés séparément au prix courant. Achats immédiats uniquement. Cette offre ne peut être combinée avec aucune autre offre ou promotion, sauf accord contraire de Samsung. Cette offre peut être annulée ou modifiée sans préavis.

30 Des conditions générales s'appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca/terms

31 Certaines conditions s'appliquent. Offre valable uniquement du 09 février au 24 février 2022. Offre disponible exclusivement en ligne sur Samsung.com/ca et dans les Samsung Experience Stores au Canada.

Maintenant, lorsque vous précommandez une tablette Galaxy Tab S8 éligible, vous pouvez également acheter un forfait Samsung Care+ de 2 ans (prix courant - 99 $) pour votre nouvel appareil à 50 % de rabais (avant taxes). Jusqu'à épuisement des stocks. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Aucune offre différée. Limite d'un (1) forfait Samsung Care+ de 2 ans, selon le cas, par tablette Galaxy Tab S8 admissible acheté par client. Les produits doivent être achetés en même temps et sur le même reçu. Les produits peuvent être achetés séparément à des prix réguliers. Aucun chèque de pluie. Ouvert aux résidents canadiens seulement. Samsung se réserve le droit de modifier ou d'annuler la promotion sans préavis. Ne peut être jumelée à aucune autre offre, sauf autorisation expresse de Samsung. © 2021 Samsung Electronics Canada Inc. Tous droits réservés

32 Certaines conditions s'appliquent. Offre valable uniquement du 25 février au 4 avril 2022. Offre disponible exclusivement en ligne sur Samsung.com/ca et dans les Samsung Experience Stores au Canada. Maintenant, lorsque vous précommandez une tablette Galaxy Tab S8 éligible, vous pouvez également acheter un forfait Samsung Care+ de 2 ans (prix courant - 89 $) pour votre nouvel appareil à 30 % de rabais (avant taxes). Jusqu'à épuisement des stocks. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Aucune offre différée. Limite d'un (1) forfait Samsung Care+ de 2 ans, selon le cas, par tablette Galaxy Tab S8 admissible acheté par client. Les produits doivent être achetés en même temps et sur le même reçu. Les produits peuvent être achetés séparément à des prix réguliers. Aucun chèque de pluie. Ouvert aux résidents canadiens seulement. Samsung se réserve le droit de modifier ou d'annuler la promotion sans préavis. Ne peut être jumelée à aucune autre offre, sauf autorisation expresse de Samsung. © 2021 Samsung Electronics Canada Inc. Tous droits réservés.

33 Offre valable du 11 janvier 2022 au 4 avril 2022. Obtenez 100 milles en prime lorsque vous achetez Samsung Care+ avec votre nouvel appareil Samsung admissible entre le 11 janvier 2022 au 4 avril 2022. Offre disponible exclusivement en ligne sur samsung.com/ca lorsque vous achetez Samsung Care+ avec n'importe quelle tablette Samsung, Galaxy Livre portable, portable éligible, série Galaxy A éligible, série Galaxy S8, série Galaxy S9, série Galaxy Note 9, série Galaxy S10, série Galaxy Note 10, série Galaxy S20, série Galaxy Note 20, Galaxy S20FE 5G, Galaxy S21FE, série Galaxy S21 ou série Galaxy S22 « appareil Samsung éligible »). L'achat d'un appareil Samsung éligible et de Samsung Care+ doit être effectué en même temps et en une seule transaction. Les milles en prime seront crédités sur votre compte d'adhérent dans les 60 jours suivant la date de fin de l'offre. Le numéro d'adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l'achat. Jusqu'à épuisement des quantités. Aucune offre différée. La disponibilité et la sélection peuvent varier. Les produits peuvent être achetés séparément à des prix réguliers. Achats fermes uniquement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion, sauf accord spécifique de Samsung. L'offre peut être annulée ou modifiée sans préavis.

