La Fabrique de Monstres étend ses services en doublage pour jeux vidéo et films





La compagnie célèbre son expansion internationale avec un nouveau site web et une bande-annonce

MONTRÉAL, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Fabrique de Monstres annonce fièrement qu'elle étend son équipe

et ses services sur 18 pays, couvrant une partie de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis et de l'Amérique latine. L'ajout d'une centaine de nouveaux talents, en majorité des chanteuses et chanteurs métal, permettra à la compagnie d'offrir son expertise mondialement.

Avec plusieurs années d'expérience à créer avec brio des centaines de voix de monstres et créatures sur des titres de jeux vidéo AAA, de films et téléséries, la compagnie est reconnue pour créer des sonorités saisissantes, ou parfois horrifiantes et macabres. À son mérite, elle a fourni des performances de haut niveau sur des titres AAA, incluant diverses entrées aux séries Dead by Daylight et Far Cry ainsi que, tout récemment, sur le récipiendaire de multiples prix

d'Eidos-Montréal, Marvel's Guardians of the Galaxy.

En plus du doublage en plusieurs langues, les services de la compagnie incluent maintenant la création sonore, la localisation, la direction vocale, l'enregistrement et la conception sonore. Pour mettre le tout en valeur, la Fabrique a lancé une bande-annonce mettant en vedette quelques-uns de ses talents.

Le nouveau Marché des Voix permettra aux directeurs audio, concepteurs sonores et autres professionnels du domaine audio d'entendre une grande variété d'extraits sonores. Ceux-ci pourront fureter la banque de sons et ultimement, sélectionner les talents avec qui ils veulent travailler directement sur le site web.

« C'est un honneur de travailler avec un bassin de vocalistes métal, de professeurs de chant métal et d'actrices et acteurs vocaux si talentueux. Nous sommes sûrs qu'avec ces nouvelles additions et nos nouveaux services, nous pourrons mieux servir l'industrie du divertissement et donner une alternative novatrice et unique pour la création de sons incroyables pour leur travail, » dit le président, Sébastien Croteau.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et TikTok.

À propos de La Fabrique de Monstres

La Fabrique de Monstres est l'endroit pour tout ce qui a trait aux sons surnaturels. Se spécialisant dans la création sonore pour monstres, créatures, extra-terrestres, zombies, etc., elle offre multiples services liés à son expertise singulière à donner une voix aux monstres et créatures pour les jeux vidéo et les films.

SOURCE La fabrique de monstres S.E.N.C.

Communiqué envoyé le 7 février 2022 à 09:00 et diffusé par :