Avis de rappel d'aliments - Rappel de « Original Kimchi » de marque Hankook (caractères coréens seulement) en raison de la bactérie E. coli O157:H7

Elicit Plant, une agri-biotech spécialisée dans la résistance au stress hydrique et le développement de solutions innovantes à base de phytostérols, annonce aujourd'hui avoir levé 16 millions d'euros lors d'un tour de financement de Série A. Cette...

Résumé Marque(s) : Hankook (caractères coréens seulement) Produit : « Original Kimchi » Entreprises : T-Brothers Food & Trading Ltd. Problème : Aliments - Contamination microbienne - E. coli O157:H7 Catégorie : Autres Ce qu'il faut faire : Le produit...

Le fonds russe d'investissement direct (RDIF, fonds souverain de la Fédération de Russie) annonce l'enregistrement par le Drug Controller General of India (DCGI)...