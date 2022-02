Près de la moitié des chefs d'entreprise estiment que le nombre de candidats en situation de handicap est insuffisant, malgré le fait que plus d'un million de personnes handicapées souhaiteraient travailler.





· Selon une nouvelle étude menée par le Valuable 500, 47 % des entreprises estiment que le nombre de candidats souffrant de handicaps est insuffisant, bien qu'une recherche réalisée au Royaume-Uni affirme qu'un million de personnes handicapées souhaiteraient travailler, mais se voient refuser l'opportunité

· La recherche souligne que les idées reçues, le manque de représentation et les tabous jouent toujours un rôle énorme dans les politiques de recrutement.

· La recherche démontre également que près des deux tiers (63 %) des entreprises ne connaissent pas le nombre de personnes considérées comme handicapées travaillant au sein de leur organisation.

LONDRES, 4 février 2022 /PRNewswire/ -- Le collectif international des affaires Valuable 500 annonce aujourd'hui de nouvelles recherches montrant que près de la moitié des entreprises considèrent que le manque de candidats constitue un obstacle majeur au recrutement et au maintien en poste des employés souffrant de handicap.

Cela contredit les données probantes du gouvernement prouvant qu'un million de personnes handicapées au Royaume-Uni peuvent et souhaitent travailler, mais se voient refuser des opportunités. Les données, mises en lumière par Virgin Media et Scope dans le cadre de leur campagne révolutionnaire ont été appuyées par une enquête Opinium menée auprès de 2 000 personnes handicapées, qui a établi le fait que seulement la moitié de leurs candidatures aboutissent à un entretien d'embauche, contre 69 % des candidatures des personnes non handicapées dans le cadre d'une demande d'emploi. Les chiffres du gouvernement de 2021 montrent que l'écart entre les personnes handicapées et non handicapées est de 28,4 %, soit une diminution de seulement 0,7 % par rapport à l'année précédente. Cela démontre clairement la nécessité de s'éloigner des idées reçues en matière de recrutement.

L'un des principaux facteurs expliquant le faible nombre de candidats en situation de handicap pourrait être attribué au manque de représentation de l'inclusion des personnes handicapées. Il s'agit souvent d'un aspect négligé dans le programme général des affaires, en particulier en matière de leadership d'entreprise, où seulement 4 % des PDG ont un handicap déclaré.

Les personnes handicapées apportent une immense contribution aux entreprises et à la société dans son ensemble. Parce qu'elles représentent 15 % de la population mondiale, elles apportent une diversité en matière de réflexion, une expérience vécue et une richesse de talents, tous essentiels à la durabilité des entreprises.

Christophe Catoir, président d'Adecco, membre du Valuable 500, explique : « Chez Adecco, nous souhaitons favoriser un avenir pour tous, et nous avons foi en cet objectif. Nous avons mis en place une culture saine d'inclusion qui assure l'intégration des personnes handicapées sur le lieu de travail, ainsi que sur l'ensemble de nos marchés. Grâce à notre persévérance, nous prouvons chaque jour que les personnes handicapées sont fiables, compétentes et talentueuses, et qu'elles ont le potentiel de s'intégrer pleinement au monde du travail au sein de toutes les industries et sur tous les types de postes. »

Depuis que son objectif de figurer parmi les 500 organisations les plus influentes en mai 2021 a été atteint, Valuable 500 a lancé la phase 2 de la campagne et a reçu le nombre le plus important d'investissements jamais réalisé dans l'inclusion des personnes handicapées par l'entreprise, la Fondation Nippon investissant 5 millions de dollars pour catalyser de nouvelles initiatives Valuable 500.

Caroline Casey, fondatrice du Valuable 500, a déclaré :

« Nous amorçons actuellement l'année 2022, et les employeurs qui ont connu deux ans de perturbations se redressent et doivent veiller à ce que l'inclusion des personnes handicapées soit au coeur de leurs programmes. Ce que la recherche nous montre aujourd'hui, c'est que bien que de nombreuses entreprises s'efforcent d'aller dans ce sens, nous constatons toujours un manque de représentation et les entreprises ont encore un long chemin à parcourir pour changer de cap complètement et de manière interactive sur l'inclusion des personnes handicapées. 18 % de la population du Royaume-Uni est en situation de handicap et celle-ci doit être vue et entendue.

Nous devons nous efforcer de transformer le système commercial mondial et militer en faveur d'une société inclusive. À un moment donné de notre vie, chacun d'entre nous connaîtra un handicap et nous avons tous pour responsabilité de faire en sorte que l'humanité fonctionne mieux. »

Paul Polman, président de Valuable 500, cofondateur d'IMAGINE :

« Le fait d'avoir une main-d'oeuvre diversifiée et inclusive constitue un puissant moteur d'amélioration du rendement de l'entreprise, et cela doit s'étendre à l'inclusion des personnes handicapées. C'est non seulement la solution à adopter, mais aussi la chose intelligente et rentable à faire par tous les dirigeants d'entreprise qui cherchent à dévoiler les talents, à stimuler l'innovation et à bâtir une culture de confiance, de respect et d'inclusion au sein de l'entreprise.

Nous avons constaté que des progrès avaient eu lieu au cours des dernières années, car les plus grands groupes d'entreprises du monde ont souscrit à des engagements relatifs à l'inclusion des personnes handicapées dans le cadre du Valuable 500. L'année 2022 devra comporter des mesures favorisant une accélération pour combler l'écart d'emploi entre les personnes handicapées et non handicapées ».

À propos du Valuable 500

Valuable a été lancé par l'entrepreneure sociale et militante Caroline Casey à One Young World 2017 à Bogota, en Colombie, et la création de Valuable 500 a été annoncée lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial en janvier 2019. Aujourd'hui, le Valuable 500 constitue la plus grande communauté de PDG mondiaux engagés à l'égard de l'inclusion des personnes handicapées dans les entreprises.

Depuis sa création, le Valuable 500 a atteint son objectif initial de convaincre 500 organisations multinationales de s'engager publiquement en faveur de l'inclusion des personnes handicapées dans leur organisation, déclenchant ainsi un mouvement mondial historique visant à instaurer une nouvelle ère de diversité dans les affaires. Le Valuable 500 et son partenaire d'envergure mondiale, The Nippon Foundation, travailleront en étroite collaboration avec le Forum économique mondial et l'Alliance internationale pour les personnes handicapées afin de réunir une organisation philanthropique de premier plan avec le réseau d'affaires mondial le plus prestigieux et la voix de la communauté mondiale des personnes handicapées.

En interagissant avec les chefs d'entreprise et marques mondiales, le réseau a maintenant un chiffre d'affaires combiné de plus de 8000 milliards de dollars et emploie 22 millions de personnes dans le monde entier. Ses membres comprennent 13 PDG et entreprises du monde entier qui dirigeront les programmes et les services qui seront offerts dans le cadre de la phase 2 de la campagne, qui sera activée au moyen d'enquêtes mondiales sur les personnes handicapées, de rapports sur les tendances en matière de handicap et d'un centre de ressources pour les cadres handicapés.

Après avoir atteint cette étape importante, le Valuable 500 est déterminé à créer une communauté qui soutient et habilite ses 500 membres à transformer systématiquement leurs entreprises, de sorte qu'ils incluent les personnes vivant avec un handicap dans le monde entier, et qui sont au nombre de 1,3 milliard, libérant ainsi leur potentiel commercial, social et économique.

