La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l'Ontario commence le processus de révision des limites





LONDON, ON, le 1er févr. 2022 /CNW/ - La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l'Ontario commence la révision des limites des circonscriptions fédérales de la province, à la suite du recensement décennal de 2021. La Commission compte trois membres : la présidente, l'honorable juge Lynne C. Leitch, et les commissaires, Karen Bird et Peter John Loewen.

La commission pour l'Ontario utilisera les chiffres de la population du recensement de 2021, publiés par le statisticien en chef du Canada le 9 février 2022, pour réviser les limites des 122 circonscriptions fédérales de l'Ontario.

Bien que la révision des limites des circonscriptions fédérales de l'Ontario tienne compte de la croissance et des mouvements de la population depuis le dernier recensement décennal de 2011, il ne s'agit pas d'un simple exercice mathématique consistant à répartir la population à peu près également entre les circonscriptions. Le processus se veut plutôt un exercice d'équilibre qui doit tenir compte des communautés d'intérêts ou de la spécificité d'une circonscription ainsi que de son histoire et de sa superficie.

La commission pour l'Ontario publiera, dans quelques mois, sa proposition de nouvelle carte électorale. Elle tiendra également des consultations publiques virtuelles et, si possible, en personne, afin d'entendre ceux et celles qui souhaitent exprimer leur avis. Les audiences publiques seront annoncées dans les médias locaux, sur le site Web du redécoupage ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour orienter sa révision des limites des circonscriptions de l'Ontario, la Commission invite le public à envoyer leurs commentaires et leurs suggestions par la poste ou par courriel au plus tard le mardi 1er mars 2022.

« La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales ne nous oblige pas à consulter le public avant de présenter une proposition, mais nous estimons que des consultations préalables sont cruciales pour prendre des décisions éclairées au moment de lancer les travaux de révision de la carte électorale de l'Ontario. Cette entreprise est un exercice démocratique important, et la consultation du public est essentielle à un processus transparent, impartial et rigoureux. »

- L'honorable juge Lynne C. Leitch, présidente de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l'Ontario

La Commission remercie à l'avance tous les participants aux consultations pour l'intérêt qu'ils portent à ses travaux. Pour en savoir plus sur le processus de redécoupage en cours, visitez le site Web du redécoupage ou ses comptes Facebook, Twitter, ou Instagram.

Vous pouvez présenter des suggestions :

Par la poste : La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l'Ontario

Case postale 37018 Southdale

London (Ontario) N6E 3T3



Par courriel : ON@redecoupage-federal-redistribution.ca

Pour toute question de nature générale, contactez la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l'Ontario par la poste, par courriel ou par téléphone au 1?855?747?7224 (sans frais).

