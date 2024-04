Jour de deuil 2024 : commémoration des personnes décédées ou blessées au travail





MONTRÉAL, le 28 avril 2024 /CNW/ - En ce jour de deuil, la FTQ-Construction désire rendre hommage aux 210 travailleurs et travailleuses ayant perdu la vie en 2023 à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. De ce nombre, 68 personnes provenant de l'industrie de la construction sont décédées à cause du travail, ce qui représente 32% des décès - tous métiers confondus - bien que ce secteur d'activité ne représente que 8% de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses du Québec.

Une fois de plus cette année, la construction occupe le premier rang de tous les secteurs affectés par les maladies et les accidents. Les maladies reliées à l'exposition à l'amiante restent la plus grande cause de mortalité pour les travailleurs et les travailleuses de la construction, avec 52 décès en 2023.

Mesures mises en place en 2023

De nouveaux mécanismes de prévention ont été mis en place en 2023, afin de répondre aux besoins de la réforme de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), par l'entremise de travailleurs et de travailleuses formé.e.s pour favoriser la prise en charge de la santé et la sécurité sur les chantiers. La FTQ-Construction croit fermement en ces nouveaux mécanismes de prévention et estime qu'ils auront un impact positif sur la santé et la sécurité du travail dans l'industrie de la construction, mais il est encore trop tôt pour en évaluer la plus-value.

Des impacts majeurs sur les personnes affectées

Le 28 avril est un jour de deuil visant à honorer la mémoire des personnes décédées dans le cadre du travail. C'est aussi un moment pour démontrer notre solidarité envers les gens dont la vie a été chamboulée à tout jamais par les blessures et les accidents du travail. Ces accidents ont d'importantes répercussions sur la vie des personnes touchées, ainsi que leurs proches, allant même jusqu'à causer une grave détresse psychologique. « Des vies sont détruites, c'est inacceptable! Les patrons ne prennent pas leurs responsabilités et les impacts sont immenses. Tout ça pour le profit, le rendement, la productivité. Il faut que ça cesse une fois pour toutes », affirme Simon Lévesque, responsable en santé et sécurité de la FTQ-Construction.

À propos de la FTQ-Construction

La FTQ-Construction représente près de 90?000 travailleurs et travailleuses de la construction. Avec une représentation d'environ 43 %, elle est la plus importante organisation syndicale de l'industrie de la construction au Québec. www.ftqconstruction.org

28 avril 2024 à 06:00

