CordenPharma finalise l'acquisition de trois installations de fabrication de Vifor Pharma





LUXEMBOURG, 1er février 2022 /PRNewswire/ -- CordenPharma, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan et complète fournissant des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA), des excipients, des produits pharmaceutiques et des services d'emballage connexes, a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de trois installations de fabrication de Vifor Pharma, qui sera finalement rebaptisée Corden Pharma Fribourg S.A. (y compris sa succursale d'Ettingen) en Suisse, et Corden Pharma Lisbon S.A. au Portugal.

Le Dr Michael Quirmbach, président-directeur général et président de CordenPharma a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue aux trois sites et à leurs employés en tant que nouveaux membres du groupe CordenPharma et nous sommes impatients de travailler avec Vifor à l'avenir pour fournir les produits pharmaceutiques finis de Vifor Pharma, y compris à leurs clients déjà existants. Les sites pharmaceutiques acquis disposent d'une main-d'oeuvre bien formée et parfaitement adaptée sur le plan culturel, d'une infrastructure de pointe et d'une expérience solide en matière de conformité. Cette excellente opportunité s'inscrit bien dans notre stratégie visant à élargir nos capacités de CDMO. »

L'acquisition des sites de fabrication de Vifor Pharma élargira les capacités et les moyens de CordenPharma dans la fabrication de formes posologiques de produits pharmaceutiques non stériles, y compris, mais sans s'y limiter, les formes posologiques orales solides (OSD) comme les comprimés et les gélules. Avec l'ajout de ces trois nouvelles installations, le réseau mondial de CordenPharma se compose désormais de douze sites (11 sites BPF et 1 laboratoire de R&D), soutenus par plus de 2 600 employés générant un chiffre d'affaires attendu de plus de 800 millions ? en 2022.

À propos de CordenPharma

CordenPharma, la plateforme mondiale de services pharmaceutiques et de fabrication d'International Chemical Investors Group (ICIG), est un partenaire complet dans le développement et la fabrication sous contrat (CDMO) d'IPA, d'excipients, de produits pharmaceutiques et de services d'emballage connexes. Grâce à un réseau croissant d'installations BPFa en Europe et aux États-Unis, organisé en cinq plateformes technologiques (peptides, lipides et glucides, produits injectables, produits très puissants et oncologiques, et petites molécules), les experts de CordenPharma traduisent des processus et des projets complexes à n'importe quel stade de développement en produits à forte valeur.

