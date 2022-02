LE NOUVEAU PROLINE MAINTENANT OFFERT CHEZ LES DÉTAILLANTS DE LOTERIE D'OLG PARTOUT DANS LA PROVINCE





TORONTO, le 1er févr. 2022 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) offre maintenant aux amateurs de paris sportifs une expérience de jeu complète avec de nouveaux produits de paris sportifs emballants vendus chez les détaillants sous la populaire marque PROLINE.

Les joueurs peuvent maintenant faire des mises simples sur un événement dans une variété de sports chez les quelque 10 000 détaillants de l'Ontario. Grâce au nouveau PROLINE aux points de vente et à sa plateforme en ligne PROLINE+, OLG est l'unique fournisseur de mises sportives légales en magasin et en ligne dans la province.

En plus des mises simples sur un événement, le nouveau PROLINE aux points de vente offre aux joueurs de loterie sportive :

de nouveaux sports, événements et types de mises sur lesquels parier;

des cotes dynamiques et concurrentielles;

des mises collectives auxquelles le principe du « tout ou rien » des mises combinées traditionnelles ne s'applique pas;

des mises de spécialité, comme à l'occasion de galas de remises de prix;

des paiements le jour même aux points de vente pour les gains inférieurs à 1 000 $

( selon la capacité du détaillant );

( ); comme toujours, il n'est pas obligatoire d'avoir un compte pour jouer en magasin.

Les joueurs peuvent préparer leurs mises à l'aide de la nouvelle appli de création de mises de PROLINE et conclure la transaction en présentant au détaillant le code à barres généré par l'appli. Comme auparavant, ils peuvent aussi placer leurs mises en utilisant les fiches de sélection offertes par les détaillants.

« C'est un grand jour pour les joueurs de loterie sportive en Ontario, a déclaré Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. OLG offre à ses clients une nouvelle expérience emballante de mises sportives. Pour la première fois, les mises simples sur un événement seront offertes légalement aux joueurs en Ontario qui souhaitent parier sur le Super Bowl LVI et bien d'autres événements. Les mises peuvent se faire dans un environnement sûr et protégé, dans les établissements de nos précieux partenaires de vente de loterie au détail. »

OLG est la seule option sûre, réglementée et légale, et la totalité des profits d'OLG est réinvestie en Ontario. OLG offre de nombreux choix en matière de divertissement dans les casinos régionaux, en ligne avec différents produits de jeu et de loterie et aux points de vente avec des produits de loterie, y compris les produits de mises sportives du nouveau PROLINE.

OLG offre des produits de mises sportives combinées aux points de vente au détail depuis près de 30 ans, avec l'ancienne version de PRO?LINE, lancée en 1992, suivie par POINT SPREAD en 1996 et par PROPS et POOLS en 2004.

« Nous sommes particulièrement fiers et heureux d'offrir le nouveau PROLINE aux Ontariens par le biais de nos quelque 10 000 partenaires de vente au détail dans les dépanneurs, les stations-service, les supermarchés et les pharmacies partout en Ontario, a ajouté Kerstin Lack, dirigeante principale, Loterie et Clients, d'OLG. Il s'agit là d'une toute nouvelle offre captivante pour nos clients et d'une forme de soutien pour nos partenaires de première ligne, qui ont joué un rôle si important pour soutenir leur collectivité depuis le début de la pandémie. »

« Le lancement du nouveau PROLINE est une excellente nouvelle pour nos détaillants qui vendent des produits de loterie, a indiqué Dave Bryans, président et chef de la direction de l'Ontario Convenience Stores Association (OCSA). Les nouveaux produits d'OLG sont toujours bien accueillis, en particulier le nouveau PROLINE, qui attirera plus de clients voulant profiter de la nouvelle popularité des mises sportives chez nos détaillants. Mais, surtout, je crois qu'il servira d'élément de relance pour les petites entreprises que je représente et qu'il contribuera à la reprise économique des collectivités dans toute la province. »

Les produits du nouveau PROLINE devraient donner lieu à plus d'interactions avec les joueurs aux points de vente, ce qui contribuera à faire augmenter les commissions des détaillants et à stimuler la reprise économique en Ontario. Surveillez les détails des lancements à venir. comme les mises de propositions aux points de vente.

Le nouveau PROLINE et PROLINE+ offrent les seuls produits de mises sportives en magasin et en ligne qui donnent en retour à l'Ontario, avec 100 % des profits d'OLG qui sont réinvestis dans les priorités de la province qui améliorent la qualité de vie de tous les Ontariens. Lorsque vous jouez sur l'une ou l'autre des plateformes, vous jouez pour l'Ontario.

OLG fait la promotion du jeu responsable dans l'ensemble de ses produits de jeu. Elle propose des outils en ligne et des documents éducatifs destinés aux joueurs provenant du programme mondialement reconnu d'OLG, Jouez sensé, qui a reçu le niveau de certification le plus élevé de la World Lottery Association.

Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour jouer au nouveau PROLINE aux points de vente et de 19 ans ou plus pour ouvrir un compte et jouer à PROLINE+ sur OLG.ca.

OLG est la source fiable de divertissement par le jeu de classe mondiale pour les Ontariens.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Tout pour ici - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

