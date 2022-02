LifeWorks dévoilera ses résultats du quatrième trimestre de 2021 le 9 mars 2022 et tiendra une conférence téléphonique le 10 mars 2022





LifeWorks Inc. (TSX : LWRK) dévoilera ses résultats du quatrième trimestre de 2021 vers 16 h 30 (HE) le mercredi 9 mars 2022. Stephen Liptrap, président et chef de la direction, et Grier Colter, chef des finances, discuteront de ces résultats au cours d'une conférence téléphonique qui se tiendra le jeudi 10 mars 2022 à 10 h (HE).

La conférence téléphonique est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent y prendre part. Une période de questions adressées à des analystes est prévue à la suite de la présentation. Pour participer à la conférence en direct, veuillez composer le 416 406-0743 (code de participant : 4926596) dans la région de Toronto, ou le 1 800 952-5114 (code de participant : 4926596) ailleurs au Canada et aux États-Unis. Les membres des médias sont invités à l'écouter.

Un enregistrement de la conférence téléphonique en anglais sera accessible en composant le 905 694-9451 (code d'accès : 5194271) dans la région de Toronto, ou le 1 800 408-3053 (code d'accès : 5194271) ailleurs au Canada et aux États-Unis jusqu'à 23 h 59 (HE) le 10 avril 2022.

Les enregistrements des conférences téléphoniques se trouvent dans le site Web de LifeWorks à l'adresse https://lifeworks.com/fr/présentations-et-événements.

À propos de LifeWorks

LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global des gens. Nous offrons un continuum de soins personnalisé pour aider nos clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise.

