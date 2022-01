Brandt ajoutera 1500 employés en 2022 après une croissance record en 2021.





L'expansion de l'entreprise crée un large éventail de possibilités de carrière.

REGINA, SK, le 27 janv. 2022 /CNW/ - Après une année de croissance record au cours de laquelle l'entreprise a ajouté près de 2000 personnes à ses effectifs, le groupe d'entreprises Brandt a annoncé son intention de créer 1500 nouveaux postes supplémentaires en 2022.

« 2021 a été une année record pour Brandt. Nous avons vu de nombreux défis sur le marché, mais nos employés ont été à la hauteur et ont conduit notre entreprise vers de nouveaux sommets », déclare le PDG de Brandt, Shaun Semple. « Ce succès a créé de nombreuses autres possibilités, ce qui se traduit par la création de 1500 nouveaux postes supplémentaires au sein de Brandt en 2022. »

Avec ce nouvel objectif, l'effectif total de Brandt devrait afficher un taux de croissance impressionnant de plus de 100 % en seulement deux ans, ce qui se traduira par un nombre total d'employés prévu de plus de 6600 d'ici la fin de 2022. Ces gains de personnel supplémentaires seront répartis entre les activités de l'entreprise au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Environ la moitié des nouveaux postes prévus serviront à soutenir les sites de Brandt Tractor au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Une autre tranche de 40 % sera consacrée au renforcement de la fabrication à Regina, à Saskatoon et dans l'Illinois, et le reste occupera des fonctions de soutien à l'entreprise dans les sites de Regina.

« Pour tous ceux qui cherchent à se joindre à une entreprise privée et familiale où ils sont vraiment appréciés, Brandt offre des possibilités aux gens de métier qualifiés, aux professionnels des affaires et aux nouveaux diplômés », ajoute M. Semple. « Avec l'ajout de notre nouveau grand centre de formation à Regina, nous pouvons offrir aux personnes motivées la formation dont elles ont besoin pour construire une carrière dynamique ici chez Brandt. »

Brandt organise des salons de l'emploi à travers le Canada et les États-Unis pour soutenir ses efforts d'embauche, le prochain événement étant prévu aujourd'hui à Regina, SK, et à Saskatoon, SK, le 17 février 2022. Les candidats potentiels peuvent consulter la liste des salons de l'emploi et des offres d'emploi de l'entreprise en ligne à l'adresse www.brandtjobs.com.

À propos du groupe d'entreprises Brandt

Le Groupe d'entreprises Brandt, dont le siège social est situé à Regina, Saskatchewan, Canada, est une entreprise privée de fabrication et de distribution qui dessert un public international croissant dans des secteurs tels que l'agriculture, la construction, la foresterie, le rail, les mines, l'acier, le transport, la manutention et l'énergie. L'entreprise compte plus de 5200 employés et plus de 170 sites au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Brandt est l'une des plus grandes entreprises privées du Canada et fait partie du groupe d'élite des membres du Club Platine des sociétés les mieux gérées du Canada.

