La fraise d'hiver, la tendance saine qui change les habitudes des consommateurs européens





BOLOGNE, Italie, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La fraise est de plus en plus présente sur le marché durant les mois d'hiver. De décembre à janvier et février, les fraises sont accessibles aux consommateurs européens, toujours aussi naturelles. Elles font partie les fruits qui ont connu ces dernières années les plus grandes innovations en termes d'amélioration génétique et technologique. Les productions hivernales sont simplement obtenues à partir de plantes fraîches à racines taillées plantées à la fin de l'été dans les régions du sud de l'Italie telles que la Sicile, la Basilicate ou la Campanie.

En Europe, environ 1,2 million de tonnes sont consommées chaque année avec un indice de pénétration de 93 % chez les citoyens européens. En Europe, la consommation moyenne par habitant est de 1,6 kg, selon les calculs de Freshfel.

Les fraises font partie des produits à privilégier pour l'AOP Gruppo Vi.Va. Le projet Fruit & Veg Natural Health! financé par l'Union européenne et auquel participent Almaverde Bio, Apofruit, CodmaOp, Coop Sole La Mongolfiera, Ortoromi, PempaCorer, Solarelli, OP Terre di Bari pour promouvoir la consommation et les bienfaits d'une alimentation à base de fruits et légumes, soulignant les caractéristiques nutritionnelles et liées à la santé d'un panier de produits riches en principes nutritionnels bénéfiques en Italie, aux Pays-Bas et en Roumanie.

L'année dernière, la fraise en Italie a connu une augmentation importante en termes de superficies cultivées, grâce aux investissements qui ont impliqué principalement la Basilicate (+20 %, source CSO Italie), la Campanie (+6 %), et la Sicile (+ 4 %), tout le sud de l'Italie représentant à lui seul le berceau de la culture des fraises avec 66 % de la production.

Pietro Ciardiello, directeur de Coop Sole, fait le point sur la production de fraises pour la campagne 2022 : « Nous sommes sur le point d'atteindre la production maximale, qui est attendue en février, légèrement différée par rapport à l'année dernière en raison des conditions météorologiques défavorables qui ont retardé les usines à la fin de l'été.

Coop Sole offre une excellente qualité grâce à la sélection minutieuse des variétés et à l'attention portée aux techniques de culture. Nous aurons de plus en plus de fraises biologiques, des fraises sans résidus de pesticides, et nous mettons en oeuvre, avec d'excellents résultats, la technique de solarisation pré-plantation qui évite l'utilisation de produits chimiques synthétiques et augmente la présence de matière organique dans le sol. En 2022, nous connaîtrons une croissance de 6 % de la superficie consacrée aux fraises et, comme on pouvait s'y attendre, une augmentation des volumes de ventes qui ne sont pas encore quantifiables. »

Pour en savoir plus : www.fruvenh.it .

