Hanshow fait son entrée sur le marché américain à l'occasion du Salon NRF 2022





Hanshow, fournisseur mondial de solutions numériques pour le commerce de détail, fait son entrée sur le marché américain cette semaine à l'occasion du salon annuel NRF Big Show de New York où la société présentera ses nouveaux produits et partenaires. Des déclarations sont également attendues.

Créée il y a 10 ans, Hanshow s'est d'abord concentrée sur les étiquettes électroniques de gondole (EEG). Forte d'une croissance annuelle à trois chiffres, de son expansion en Europe, en Asie-Pacifique et dans 50 pays à travers le monde, l'entreprise propose aujourd'hui une gamme impressionnante de solutions numériques pour la vente au détail sur le plus grand marché du retail au monde.

Après dix ans de résultats éprouvés auprès des plus grands distributeurs mondiaux, comme Auchan, Ahold Delhaize, Yamada Denki et bien d'autres, Hanshow estime disposer de solutions dont les distributeurs américains ont besoin pour évoluer et prospérer face à une période d'incertitude pour le retail. La société fait son entrée aux États-Unis alors que le secteur de la distribution fait face à des bouleversements spectaculaires, tels que l'essor du e-commerce, la pénurie de main-d'oeuvre, l'instabilité des prix et les dysfonctionnements de la chaîne d'approvisionnement.

"Les solutions numériques Hanshow répondent à ces défis en incluant une automatisation, une gestion à distance et des améliorations de performance pour un retail omnicanal", explique Li Liangyan, vice-président senior de Hanshow.

En 2021, Hanshow a ouvert son premier bureau américain à New York, où la société compte développer ses solutions numériques pour les retailers américains, et a également participé pour la première fois au NRF Big Show cette année-là. Pour l'édition 2022 du salon NRF, Hanshow présentera des technologies destinées à résoudre les nouveaux défis rencontrés par les retailers.

L'étiquette électronique Nebular remplace les étiquettes en papier et dispose d'une batterie d'une durée de vie allant jusqu'à 15 ans. Sa fonction de géolocalisation avec LED permet de réduire jusqu'à 68 % le temps de préparation des commandes en magasin. Les écrans LCD Lumina assurent un affichage dynamique du contenu. Conçue pour les rayons de produits frais, la Lumina permet d'augmenter considérablement les ventes et de réduire le gaspillage alimentaire. Gérés par le SaaS Hanshow et basés sur la technologie Microsoft Azure, les EEG et écrans digitaux de la marque permettent également la mise à jour des prix dans tous les magasins d'une même chaîne en quelques minutes et de façon centralisée. Un avantage considérable dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre en magasin.

Hanshow présentera également sa solution d'IA basée sur des caméras fixes et des robots mobiles pour le contrôle des rayons et la gestion des produits frais. Son kiosque libre-service et son chariot intelligent équipé d'un écran numérique sont conçus pour faciliter les paiements lors du passage en caisse. Tous ces produits peuvent s'adapter à une large gamme de commerces, des supermarchés aux produits électroniques, en passant par le textile. Plusieurs solutions Hanshow sont déjà en phase de validation auprès de plusieurs retailers américains.

Ces solutions fonctionnent également dans un écosystème technologique. Hanshow est partenaire de plusieurs entreprises mondiales de premier plan en vue d'offrir des avantages supplémentaires à ses clients. La marque est notamment partenaire de "Microsoft Cloud for Retail" depuis peu et dispose également de solutions intégrées avec Aruba, PwC, Lenovo et Sony.

"Nous réunissons les meilleurs partenariats, les plus gros clients, la meilleure technologie et les meilleurs résultats du secteur", souligne Li Liangyan. "Nous sommes ravis de pouvoir combiner tous ces atouts pour le marché du retail aux États-Unis."

Les solutions de Hanshow seront présentées cette semaine au stand 661, niveau 1, au salon NRF Big Show, Javits Center, New York.

