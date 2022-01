Energy Vault et Korea Zinc annoncent un partenariat stratégique portant sur le stockage énergétique et prévoyant un investissement de 50 millions USD





Energy Vault, Inc. (Energy Vault), la société développant des solutions de stockage énergétique durables et de niveau commercial, annonce aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique pour le stockage d'énergie renouvelable avec Korea Zinc Co, Ltd. ("Korea Zinc", KRX 010130), leader mondial de la production de métaux non ferreux par fusion, notamment le zinc, le plomb, l'argent et le métal rare qu'est l'indium. Ce partenariat appuie la stratégie de Korea Zinc visant à décarboniser ses opérations d'affinage et de fusion, initialement concentrées sur sa filiale à part entière Sun Metals Corporation Pty. Ltd. ("Sun Metals"). Les entreprises comptent démarrer le déploiement du projet à la mi-2022.

Energy Vault conclut un partenariat stratégique avec Sun Metals

Sun Metals, une raffinerie de zinc basée en Australie et filiale à 100 % de Korea Zinc, entend déployer la technologie logicielle de stockage et de gestion de l'énergie d'Energy Vault afin de soutenir l'approvisionnement en énergie renouvelable et l'optimisation de son infrastructure de raffinage. Le partenariat porte également sur la réutilisation potentielle durable et bénéfique des résidus et autres déchets de raffinage dans les blocs composites écologiques d'Energy Vault.

Sun Metals vise à devenir l'une des premières raffineries à produire du zinc "vert", conformément à sa stratégie globale visant à recourir à 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2040, en se fixant également un objectif intermédiaire de 80 % d'énergie renouvelable d'ici 2030. La mission de Sun Metals et de devenir la raffinerie de zinc la plus sûre, la plus respectueuse de l'environnement et la plus compétitive au monde. En novembre 2020, le chef de file du raffinage du zinc a adhéré à l'initiative RE100 Climate Group dans le cadre de son engagement visant une énergie 100 % renouvelable d'ici 2040. Korea Zinc a récemment annoncé que Ark Energy Corporation Pty. Ltd. ("Ark Energy"), autre filiale australienne détenue à 100 % par Korea Zinc, allait se porter acquéreur d'une participation à 100 % dans un des principaux développeurs d'énergie éolienne et solaire à l'échelle industrielle (Epuron) en Australie. Cette acquisition s'accompagne de plus de 9 GW de projets éoliens et solaires, qui contribueront largement à atteindre ou à dépasser les objectifs de Sun Metals en matière d'énergie renouvelable ainsi qu'à soutenir les projets d'Ark Energy en vue de devenir le producteur d'hydrogène vert le plus compétitif au monde. Avec une consommation supérieure à 1 térawattheure par an, Sun Metals est actuellement le deuxième plus grand consommateur d'électricité de l'État du Queensland, en Australie.

"La technologie de stockage innovante d'Energy Vault et sa plateforme logicielle de gestion de l'énergie sont essentielles pour faciliter et accélérer notre stratégie de décarbonisation, à mesure que nous améliorons notre capacité à alimenter nos activités avec des énergies renouvelables", a déclaré Yun B. Choi, vice-président de Korea Zinc.

"Nous sommes fiers de nous associer à Korea Zinc et Sun Metals et de soutenir pleinement leur transition vers une énergie propre dans le cadre de leurs opérations de raffinage", a déclaré Robert Piconi, PDG et cofondateur d'Energy Vault. "Korea Zinc a démontré un formidable leadership mondial en tant qu'entreprise, en définissant des objectifs de décarbonisation agressifs, puis en investissant des capitaux importants pour faire de l'énergie durable et sans carbone une réalité pour leurs opérations, ce qui est certainement le cas ici avec leur investissement dans Energy Vault."

"Nous sommes impatients de collaborer avec Energy Vault pour atteindre notre objectif qui est de devenir la première raffinerie au monde à produire du zinc vert entièrement produit à partir d'énergies renouvelables", a déclaré Kiwon Park, PDG de Sun Metals. "En tant que deuxième plus grand consommateur d'électricité du Queensland, Sun Metals a la ferme intention d'être à la fois responsable sur le plan environnemental et de devenir la raffinerie de zinc la plus compétitive au monde."

Le nouvel investissement de Korea Zinc relève le placement privé de Novus Capital Corporation II à 150 millions de dollars

Dans le contexte de son regroupement avec Novus Capital Corporation II (NYSE:NXU), annoncé précédemment, Energy Vault avait annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé ("PIPE"). Outre le partenariat stratégique annoncé aujourd'hui, Korea Zinc a signé un accord de souscription par lequel elle s'engage à investir 50 millions de dollars dans le PIPE de Novus.

Le nouvel engagement annoncé aujourd'hui fait grimper le produit de la transaction PIPE à 150 millions de dollars. Cette somme, combinée à un montant maximal de 288 millions de dollars sur le compte fiduciaire de Novus, servira à financer les activités d'Energy Vault et à soutenir les projets de croissance futurs et existants. Par ailleurs, du fait de cette augmentation de l'investissement PIPE, près de 90 % de la condition de liquidité minimale a été satisfaite.

Et M. Choi de poursuivre : "Notre investissement dans Energy Vault témoigne de notre engagement à faire évoluer la production de métaux essentiels à la vie humaine de manière durable."

M. Piconi a ajouté : "Un tel investissement effectué par l'un des plus grands producteurs de métaux au monde ainsi que notre accord de partenariat avec Sun Metals vont accélérer la généralisation de notre infrastructure de stockage d'énergie innovante et de notre plateforme logicielle dans l'un des marchés mondiaux les plus importants, l'Australie. Plus important encore, la majeure partie de la condition de liquidité minimale étant satisfaite, la certitude de l'opération s'en trouve considérablement renforcée, permettant ainsi à l'équipe d'Energy Vault de se concentrer sur l'exécution du déploiement mondial."

Korea Zinc se joint à d'autres investisseurs de premier ordre qui se sont engagés à participer au regroupement d'entreprises en investissant dans le PIPE. Le PIPE bénéficie de l'appui d'investisseurs stratégiques et institutionnels, dont des fonds et des comptes gérés par Adage Capital Partners LP, Pickering Energy Partners, Sailingstone Capital Energy Transition Strategy Fund, SoftBank Investment Advisers, CEMEX Ventures (NYSE:CX), Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) et autres. Des sociétés affiliées et des associés de Novus Capital ont également contribué à l'investissement PIPE. Cette levée fait suite au récent tour de table de série C annoncé le 28 août 2021, qui a permis de réunir 107,5 millions de dollars, avec des investissements stratégiques de Saudi Aramco Energy Ventures, BHP Ventures, +Volta Energy Technologies et Softbank Vision Fund, entre autres.

Le regroupement d'Energy Vault et de Novus II Capital Corporation devrait être finalisé au cours du premier trimestre 2022 et est soumis à l'approbation des actionnaires de Novus, à la déclaration d'enregistrement déclarée effective par la SEC ainsi qu'à d'autres conditions de clôture d'usage.

À propos d'Energy Vault

Energy Vault développe des solutions de stockage énergétique durable qui transforment l'approche du stockage énergétique à échelle commerciale pour la résilience des réseaux. Notre logiciel propriétaire de système de gestion énergétique et notre technologie de stockage énergétique basé sur la gravité sont conçus pour aider les services publics, les producteurs d'électricité indépendants et les grands acteurs industriels à réduire significativement leur coût d'énergie actualisé, tout en maintenant la fiabilité énergétique. En utilisant des matériaux éco-responsables, avec la capacité d'intégrer des matériaux de rebut en vue d'une réutilisation, Energy Vault accélère la transition vers une économie circulaire et un monde entièrement renouvelable au profit de ses clients.

Energy Vault a précédemment annoncé un accord pour un regroupement d'entreprises avec Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU), qui devrait permettre à Energy Vault de devenir une société cotée à la Bourse de New York durant le premier trimestre 2022 sous les symboles "NRGV" et "NRGV WS", sous réserve des conditions de clôture usuelles.

À propos de Korea Zinc

Korea Zinc Co., Ltd., entreprise coréenne de classe mondiale spécialisée dans la fusion de métaux non ferreux, se consacre principalement à la fabrication et à la commercialisation de produits métalliques non ferreux. Korea Zinc possède et exploite des fonderies de zinc en Corée et en Australie, de même qu'une fonderie de plomb en Corée. Sa production de métaux consiste en des produits en zinc, notamment des lingots de zinc, des blocs jumbo d'alliage de zinc, des lingots d'anodes de zinc et des lingots de zinc pour la coulée sous pression, ainsi que des produits en métaux précieux, comme l'or et l'argent. Korea Zinc domine le marché mondial des ressources et occupe la première place en termes de production de zinc et de part de marché.

En septembre 2021, Korea Zinc était le premier important raffineur au monde à rejoindre le programme RE100 et à s'engager à alimenter ses activités mondiales avec 100% d'énergie propre d'ici 2050.

Sun Metals Corporation Pty Ltd

Sun Metals est une filiale australienne de Korea Zinc Company Limited. Sa raffinerie de zinc est établie à 15 km au sud de la ville de Townsville, dans le nord du Queensland, en Australie. Le groupe Korea Zinc est le principal producteur de métaux de base et de métaux précieux au monde. Le groupe est réputé disposer des technologies les plus avancées en matière de raffinage des métaux.

En tant que première raffinerie de zinc du Queensland, Sun Metals produit un zinc spécial de qualité supérieure. En 2018, Sun Metals a inauguré la plus grande (125MW) centrale solaire industrielle intégrée en Australie. Cette installation solaire génère 24% de l'électricité utilisée par Sun Metals.

Sun Metals est dévoué à la communauté et contribue fortement à l'économie locale. La société emploie plus de 350 personnes et sous-traitants, provenant pour la plupart de la communauté locale.

Ark Energy Corporation Pty Ltd

Ark Energy a vu le jour en 2021 en tant que nouvelle filiale australienne de Korea Zinc, dans le but de décarboniser l'approvisionnement énergétique du groupe Korea Zinc, à commencer par Sun Metals, accélérant la transition énergétique du groupe dont l'objectif est de produire du zinc "vert". Ark Energy a récemment fait l'acquisition d'une participation de 100 % dans Epuron Holdings Pty Ltd, important développeur d'énergie éolienne et solaire en Australie disposant d'un portefeuille de développement de plus de 9 GW.

Ark Energy exploite et développe les investissements existants du groupe dans la filière hydrogène en vue de devenir un utilisateur intensif, un moteur de demande et un exportateur majeur d'hydrogène vert. Le centre d'hydrogène SunHQ d'Ark Energy est le premier projet d'hydrogène australien à bénéficier d'un soutien conjoint de l'Agence australienne pour les énergies renouvelables, de la Clean Energy Finance Corporation et du gouvernement du Queensland. SunHQ a obtenu l'autorisation de développement du gouvernement du Queensland et devrait être opérationnel d'ici décembre 2022.

À propos de Novus Capital Corporation II

Novus a levé approximativement 287,5 millions de dollars dans le cadre de son IPO en février 2021. Ses titres sont cotés à la NYSE sous les mnémos "NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS". Novus est une société d'acquisition à vocation spécifique organisée dans le but de réaliser une fusion, un échange ou un achat d'actions, une acquisition d'actifs, une recapitalisation, une réorganisation ou tout regroupement similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. Novus Capital est dirigé par Robert J. Laikin, Jeff Foster, Hersch Klaff, Larry Paulson, Heather Goodman, Ron Sznaider et Vince Donargo, qui ont acquis une vaste expérience pratique en aidant les entreprises de haute technologie à optimiser leurs initiatives de croissance existantes et nouvelles en exploitant des informations sur les actifs riches en données et les propriétés intellectuelles qui existent déjà dans la plupart des entreprises de haute technologie.

