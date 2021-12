L'entreprise primée Allterco présente la nouvelle génération de solutions pour la maison intelligente avec la gamme Shelly Plus et annonce son entrée sur le marché du contrôle du chauffage





Les produits de la gamme Plus sont dotés d'un processeur ultra-rapide et de fonctions de sécurité améliorées ; la société présentera ses solutions innovantes au CES 2022

LAS VEGAS, 29 décembre 2021 /PRNewswire/ -- L'innovateur IoT Allterco , (BSE: A4L) fabricant de la gamme primée de produits domotiques Shelly , a présenté Shelly Plus Line, la nouvelle génération de dispositifs Shelly. Dotée d'un processeur ultra-rapide ESP32 et d'une connectivité accélérée via la technologie Bluetooth, en plus de la connexion Wi-Fi éprouvée, la nouvelle gamme repose également sur les capacités d'intégration robustes de la marque et offre des fonctions de sécurité améliorées pour offrir l'expérience ultime en matière de domotique et de contrôle. La société a également annoncé l'ouverture d'un nouveau secteur d'activité dans le domaine de la domotique avec le lancement de son dispositif de contrôle intelligent du chauffage Shelly TRV. Avec ce dernier, la société offrira un produit durable à un prix compétitif, défiant les grandes marques internationales sur ce marché.

Shelly Plus offre un contrôle domotique supérieur

Alors que le marché mondial de la maison intelligente continue de croître rapidement, les consommateurs et les amateurs de domotique recherchent des dispositifs intelligents de qualité supérieure, fiables, innovants et faciles à intégrer. Avec l'introduction de la gamme Shelly Plus, les tout derniers relais Shelly - Shelly Plus 1 et Shelly Plus 1PM - offrent un contrôle parfait pour tout environnement de maison intelligente.

Shelly Plus 1 est conçu pour améliorer l'expérience de la domotique et renforcer le contrôle de l'éclairage ; Shelly Plus 1PM offre un contrôle avancé des appareils électriques avec une mesure précise de la puissance. Parmi les caractéristiques incluses, citons une connectivité plus rapide avec l'option d'inclusion de Bluetooth ; un boîtier de dispositif amélioré avec de petites dimensions, permettant aux relais Shelly de s'adapter facilement derrière n'importe quel interrupteur mural ou prise de courant ; une sûreté et une sécurité renforcées avec le logiciel de détection de température pour prévenir les défaillances et les risques de surchauffe ; une interface API remaniée avec RPC standardisé qui permet une large gamme d'intégrations locales et connectées au Cloud.

La nouvelle gamme de produits Shelly a été conçue pour le consommateur. Grâce à ces nouvelles capacités, les relais intelligents Shelly Plus permettent aux clients bricoleurs de surveiller et de gérer leur consommation d'énergie, d'automatiser et de contrôler n'importe quel appareil électrique, d'établir facilement des stratégies « intelligentes » avec d'autres dispositifs du réseau domestique et de définir des programmes personnalisés pour des fonctionnalités d'automatisation sur mesure.

Gestion du chauffage très efficace

Avec la croissance rapide des prix de l'énergie, les clients recherchent de plus en plus de solutions innovantes pour la maison intelligente qui les aideront à optimiser leurs dépenses et à assurer la consommation d'énergie de la manière la plus efficace possible. Avec l'introduction de Shelly TRV - la vanne thermostatique intelligente de radiateur, Shelly fournit une solution qui permet aux utilisateurs d'optimiser leur utilisation du chauffage et d'économiser sur les factures.

Le Shelly TRV fonctionne en Wi-Fi et est équipé d'une batterie entièrement rechargeable d'une durée de vie de plus de 2 ans (sur la base d'une saison de chauffage de 5 mois). Doté d'un design élégant avec un écran LED et des boutons tactiles, Shelly TRV remplace l'ancienne vanne de radiateur thermostatique et permet un contrôle à distance sur le radiateur depuis tout emplacement. Shelly TRV prend en charge 5 profils rapides avec 6 points de température pour chacun d'entre eux, permettant aux utilisateurs de définir des paramètres personnalisés pour assurer une utilisation efficace du chauffage.

Comme le reste des dispositifs Shelly, la gamme Shelly Plus et le Shelly TRV peuvent être contrôlés directement sans hub grâce à l'application Shelly Cloud. Les utilisateurs peuvent également facilement les intégrer avec les plateformes de domotique et les assistants vocaux les plus populaires, ainsi que les combiner avec d'autres appareils intelligents déjà installés dans la maison.

Allterco Robotics participera au CES 2022 à Las Vegas au stand #52239

À propos d'Allterco

Allterco JSCo est une holding technologique qui prône l'innovation par le développement, la fabrication et la distribution de produits IoT de haute qualité. Les utilisateurs finaux et leurs besoins sont toujours au coeur du développement. Allterco a été fondée en Bulgarie et travaille avec une équipe de jeunes développeurs talentueux qui s'attachent à produire des produits compétitifs et conviviaux. Le Groupe se compose de 4 filiales et possède des bureaux en Bulgarie, en Chine et aux États-Unis et est sur le point d'ouvrir un bureau en Allemagne. Les produits d'Allterco ont déjà conquis plus de 100 marchés. Allterco JSCo est cotée à la Bourse de Bulgarie depuis décembre 2016 et à la Bourse de Francfort depuis novembre 2021 où ses actions sont négociées sous WKN A2DGX9, ISIN BG1100003166, code A4L

