Samotics finalise un tour de table de série A afin de mener la lutte contre le gaspillage énergétique dans l'industrie

Samotics, l'un des principaux fournisseurs d'informations pratiques en temps réel visant à supprimer le gaspillage énergétique et les temps d'arrêt imprévus, a finalisé un tour de table de série A d'un montant de 14,5 millions d'euros. Le tour de table a été mené par 83North, une société mondiale de capital-risque ayant fait ses preuves dans la création de leaders du marché dans divers domaines, notamment ceux des technologies de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle (IA).

La plateforme en tant que service (PaaS) de Samotics utilise l'IA et se base sur l'analyse de la signature électrique (ESA) pour détecter les signaux de courant et de tension dans les systèmes de moteurs électriques afin d'éviter les pannes de systèmes, d'optimiser les performances et d'améliorer l'efficacité énergétique. Cette technologie offre des avantages exceptionnels dans des environnements industriels difficiles (en lien, par exemple, avec les pompes immergées ou les laminoirs à bandes à chaud). Elle est déjà largement utilisée dans les secteurs de l'assainissement des eaux usées et de l'eau, de la sidérurgie et de la chimie. Grâce à un portefeuille de clients renommés en forte croissance et des milliers de systèmes surveillés, Samotics déploie sa solution à grande échelle susceptible de réduire la consommation mondiale d'électricité d'au moins 10 %.

Aidée par une forte demande sur le marché de l'énergie et de la surveillance des conditions, qui croît de plus de 25 % par an, Samotics prévoit d'utiliser ce dernier tour de table pour accélérer sa croissance. L'investissement favorisera l'expansion de la clientèle sur les marchés existants et nouveaux, fera progresser le développement de la plateforme technologique dans les domaines de l'énergie et de la surveillance des conditions et permettra d'augmenter les effectifs de Samotics en recrutant les meilleurs talents dans les domaines de la technologie et des affaires.

« En tant que l'un des plus gros consommateurs d'énergie au monde, l'industrie lourde doit réaliser d'importantes économies d'énergie pour atteindre des objectifs de neutralité carbone ambitieux », commente Jasper Hoogeweegen, PDG de Samotics. « Notre croissance rapide démontre à quel point nous accompagnons nos clients sur la voie de l'industrie durable en luttant contre les temps d'arrêt et en favorisant l'efficacité énergétique. Cet investissement renforce notre réputation de pionnier de l'IA en Europe, il nous permet d'accélérer nos plans de développement et de mener la lutte contre le gaspillage énergétique dans l'industrie. »

Gil Goren, associé chez 83North, déclare : « Samotics a atteint une position de leader sur le marché tout en faisant ses preuves afin de relever le plus grand défi de notre époque. L'équipe a su élaborer une plateforme de pointe, accroître considérablement sa clientèle et s'engager sur une voie de croissance claire. Nous partageons la vision de Samotics selon laquelle une industrie plus verte est non seulement possible, mais essentielle et sommes avant tout convaincus que grâce à cette équipe talentueuse et expérimentée cette vision deviendra réalité. »

L'entreprise s'est considérablement développée au cours des douze derniers mois, augmentant ses ventes de 150 % et élargissant sa liste de 30 nouveaux clients en Europe et aux États-Unis, dont Thames Water et NLMK Steel. Elle a conclu, par ailleurs, plusieurs alliances stratégiques, notamment avec Schneider Electric.

À PROPOS DE SAMOTICS

Samotics est l'un des principaux fournisseurs d'informations pratiques en temps réel visant à optimiser les performances et l'efficacité énergétique des moteurs AC et des équipements rotatifs. Une équipe d'experts regroupant des data scientists, des développeurs de logiciels et des spécialistes techniques a développé une plateforme basée sur l'IA qui accompagne les groupes industriels du monde entier pour réduire le gaspillage énergétique et les temps d'arrêt imprévus. Notre clientèle comprend des leaders de l'industrie notamment Anglian Water, ArcelorMittal, Nobian, Schneider Electric et TotalEnergies.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.samotics.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

À PROPOS DE 83NORTH

83North est une société mondiale de capital-risque détenant plus de 1,8 milliard de dollars sous gestion. Le fond investit à tous les stades, auprès d'entrepreneurs exceptionnels qui se concentrent sur la création de leaders du marché à l'échelle mondiale.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.83north.com et nous suivre sur Twitter @83NorthVC.

83North a soutenu plus de 80 sociétés notamment AeroScout (acquise par Stanley Black & Decker), Celonis, Ebury, Guardicore (acquise par Akamai), Hybris (acquise par SAP), IronSource (NYSE : IS), iZettle (acquise par PayPal), Just Eat (LSE : JE), Marqeta (NASDAQ : MQ), Mirakl, Payoneer (NASDAQ : PAYO), ScaleIO (acquise par EMC), SocialPoint (acquise par Take2), Vast, Vdoo (acquise par JFROG), Via, Wandera (acquise par Jamf) et Wolt.

