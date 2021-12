AlayaCare renforce son équipe de direction et nomme deux nouveaux membres du conseil d'administration





AlayaCare, une plateforme de soins de santé de pointe basée sur le nuage, a annoncé aujourd'hui la promotion de Brady Murphy au poste de Chef des revenus et l'ajout de trois nouveaux cadres chevronnés à son équipe de direction : George Psiharis en tant que Chef de l'exploitation, et Marki Flannery et Jean-Michel Lemieux comme membres du conseil d'administration d'AlayaCare. M. Murphy, qui occupait auparavant le poste de Vice-président des ventes et du marketing, continuera à diriger les ventes et le marketing au niveau mondial, tout en supervisant le service de gestion des comptes d'AlayaCare. Les nouveaux dirigeants apportent collectivement plus de 75 ans d'expérience dans les domaines de technologie de l'entreprise, de santé à domicile et SaaS, et joueront un rôle central alors qu'AlayaCare continue de s'imposer comme le principal logiciel pour les fournisseurs de soins à domicile, de proximité et résidentiels.

« Nous sommes fiers de renforcer notre équipe de direction et d'avoir des dirigeants aussi forts qui se joignent à AlayaCare, apportant une expertise essentielle pour accélérer notre croissance rapide et notre innovation », a déclaré Adrian Schauer, PDG et fondateur d'AlayaCare. « Nous nous réjouissons de l'impact immédiat que Brady, George, Marki et Jean-Michel auront sur le succès d'AlayaCare et sa passion pour la prochaine génération de soins de santé grâce à la technologie moderne. »

Brady Murphy, Chef des revenus

M. Murphy travaille chez AlayaCare depuis près de huit ans, où il occupait récemment le poste de Vice-président des ventes et du marketing. Professionnel du marketing, conférencier et entrepreneur accompli, il a participé au lancement de deux entreprises en démarrage dans le domaine de la technologie. La première entreprise en démarrage a apporté aux spécialistes du marketing le monde du marketing mobile, sa société a été l'une des premières agences de marketing mobile à apparaître dans le boom numérique du début des années 2000. La deuxième entreprise en démarrage était une entreprise pionnière dans le domaine des logiciels destinés à apporter la mobilité à la gestion de la main-d'oeuvre.

George Psiharis, Chef de l'exploitation

Avant de se joindre à AlayaCare en tant que Chef de l'exploitation, Psiharis a gravi les échelons chez Clio, une société de technologie juridique, où il a transformé une petite entreprise en démarrage de 10 employés en une entreprise de premier plan avec des clients dans plus de 100 pays, une valeur de marché de plusieurs milliards de dollars, et l'une des cultures d'entreprise les plus célèbres du Canada. Après avoir passé 11 ans chez Clio, Psiharis apporte sa riche expérience d'exploitation à AlayaCare, où il dirigera la planification stratégique et une grande variété de fonctions commerciales.

« Je suis heureux de me joindre à l'équipe d'AlayaCare à ce stade passionnant de son parcours », a déclaré George Psiharis, Chef de l'exploitation d'AlayaCare. « Adrian et son équipe ont construit une culture, un produit et une entreprise incroyables et, bien qu'ils aient déjà accompli tant de choses, ils n'en sont qu'aux premiers stades de l'impact transformateur qu'ils auront sur le marché de la santé à domicile. J'ai hâte de sauter à bord et de travailler en étroite collaboration avec cette équipe pour accélérer la mission d'AlayaCare, qui consiste à donner aux prestataires de soins les moyens d'obtenir de meilleurs résultats en matière de santé. »

Marki Flannery, Conseil d'administration

Le rôle de M. Flannery en tant que membre du conseil d'administration d'AlayaCare se concentrera sur la fourniture à l'équipe de direction d'AlayaCare des connaissances, de l'expertise et des conseils supplémentaires sur le marché alors qu'elle continue à faire évoluer sa technologie pour répondre aux besoins actuels et futurs de l'industrie.

M. Flannery était auparavant Président et directeur général de Visiting Nurse Service of New York (VNSNY), la plus grande organisation de soins de santé à domicile et de proximité à but non lucratif des États-Unis. Au cours de son mandat, M. Flannery a également dirigé le programme Partners in Care de VNSNY, qui propose un large éventail de services de soins à domicile personnalisés. Sous sa direction, Partners in Care est devenue la plus grande agence de ce type dans la région du grand New York, en développant la dotation en personnel, la géographie des services et la croissance de ses différentes gammes de produits.

Jean-Michel Lemieux, Conseil d'administration

En tant que nouveau membre du conseil d'administration d'AlayaCare, M. Lemieux s'appuiera sur les solides fondations établies par les fondateurs d'AlayaCare pour donner une orientation à l'organisation alors qu'elle entre dans la prochaine phase de croissance.

M. Lemieux était auparavant Chef de la technologie et Vice-président principal de l'ingénierie chez Shopify, où il était responsable de la stratégie technologique, de l'infrastructure et de la plateforme de l'entreprise. Depuis qu'il a quitté Shopify en juillet 2021, M. Lemieux est devenu conseiller, membre du conseil d'administration et investisseur, aidant les fondateurs et les entrepreneurs à créer et à faire évoluer leurs entreprises et leurs produits.

« L'un de nos plus grands défis en matière de soins de santé est de veiller à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques graves et d'autres maladies liées au vieillissement puissent rester aussi indépendantes que possible », a déclaré Jean-Michel Lemieux. « La technologie sera un élément essentiel des soins de santé à domicile et contribuera au partage des données, à l'accès aux professionnels des soins, et bien plus encore. La technologie sera la clé pour apporter des soins à domicile à grande échelle à toutes nos communautés. Je suis enthousiaste à l'idée de me joindre à AlayaCare pour les aider à développer et à faire évoluer leur plateforme logicielle de soins à domicile. »

À propos d'AlayaCare

AlayaCare offre une plateforme logicielle de bout en bout pour les prestataires de soins à domicile et de proximité afin de gérer le cycle de vie complet du client, de l'orientation et de l'admission à la facturation, la paie et au-delà. Combinant les solutions traditionnelles de soins à domicile et virtuels, AlayaCare permet aux prestataires de soins du monde entier de se propulser vers l'innovation et les soins de santé du futur. AlayaCare a été fondée en 2014 et est la société mère de Procura, Arrow, CIMS et AcuteNet. www.alayacare.com

