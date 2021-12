Organisation du 9e Salon international du design industriel de Shenzhen 2021





Du 1er au 3 décembre, sur le thème "Nouveaux habitats, le design est la nouvelle méta-discipline", la 9e édition du Salon international du design industriel de Shenzhen 2021 se tiendra dans le hall 2 du Centre de conventions et d'expositions de Shenzhen. Le SZIDF 2021 est accueilli par le gouvernement populaire municipal de Shenzhen, organisé par le Bureau de l'industrie et des technologies de l'information de la municipalité de Shenzhen et entrepris par l'Association des professionnels du design industriel de Shenzhen.

En se concentrant sur les nouvelles industries telles que la 5G+, l'économie numérique, la création du partage, avec les idées du conservateur Mads Quistgaard sur l'avenir des villes et des industries portées par l'innovation du design, SZIDF 2021 démontre pleinement les avantages de Shenzhen en tant que ville du design et de l'innovation, en promouvant la transformation du "made in Shenzhen" en "designed in Shenzhen" et "created in Shenzhen", ainsi que la promotion de la mise à niveau de la "qualité Shenzhen" avec le design. Il s'agit d'une exposition qui servira de référence pour un nouvel habitat pour toute l'humanité.

Compte tenu de l'épidémie qui fait rage, le SZIDF 2021 se tient à la fois en ligne et hors ligne. Le salon comprendra le Global Design Value Summit, le prix The Great One, des réunions de jumelage d'entreprises "Design & Manufacturing" et le Global Design Released in Shenzhen & New Product Launch. Le SZIDF 2021 travaille également avec des plateformes telles que Shenzhen i Enterprise et Tik Tok pour développer des projets de conception d'expositions en ligne, en apportant au réseau une diversité de conceptions nouvelles et d'avant-garde, afin de créer une grande exposition de conception écologique en nuage avec le plus grand nombre possible de participants.

