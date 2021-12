Koketa commence la commercialisation de vêtements dotés de la technologie antimicrobienne Acteev®





La prestigieuse marque péruvienne réputée pour ses sous-vêtements luxueux intègre la technologie Acteev® conçue aux États-Unis à ses leggings et sous-vêtements

HOUSTON, 1er décembre 2021 /PRNewswire/ -- Koketa, une marque de vêtements féminins haut de gamme établie au Pérou, a commencé la commercialisation de leggings, de sous-vêtements et de tenues d'entraînement dotés de la technologie Acteev Protect. La technologie mise au point par le fabricant américain Ascend Performance Materials présente les avantages antimicrobiens des ions de zinc intégrés dans la matrice de fils et de tissus de nylon supérieurs, afin de lutter contre les odeurs et de détruire la moisissure.

« Pour les vêtements qui sont au plus près de vos régions les plus intimes, la sécurité et l'hygiène sont des priorités absolues, a déclaré Juan Daniel Del Carpio, directeur commercial de Koketa. Les clientes de Koketa sont à la recherche de beauté, de confort et de protection, et notre partenariat avec Acteev fait en sorte qu'il n'a jamais été aussi facile de répondre à ces besoins. »

Les vêtements Koketa dotés de la technologie Acteev présentent les caractéristiques des styles uniques et novateurs de Koketa, notamment des motifs en tricot uniques et des couleurs à la mode, tout en favorisant une silhouette flatteuse. Le tissu Acteev est à la fois ultra-doux, perméable, durable et ne pèle pas.

De plus, la technologie Acteev permet aux vêtements de résister aux odeurs indésirables, préservant la fraîcheur originale de ceux-ci après 100 lavages. L'ingrédient actif étiqueté comme « sécuritaire » par la Food and Drug Administration des États-Unis cible les bactéries et les microbes pouvant causer des odeurs, de la moisissure et une décoloration.

« Le zinc est la mesure de protection de la nature, a déclaré Juan Toro, responsable principal du développement des affaires à l'échelle mondiale pour Acteev en Amérique. Il s'agit d'un minerai nécessaire à la préservation de la santé humaine, et nous avons exploité son pouvoir pour protéger les vêtements de façon naturelle et durable. »

Les commerçants qui voulant proposer la gamme de vêtements de Koketa dotés de la technologie Acteev à la vente peuvent obtenir de plus amples renseignements à koketa.com.

Pour en savoir plus sur Acteev, consultez le site acteev.com.

Contact : Nicki Britton, +1 832-205-4854, nbritt@ascendmaterials.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1699329/koketa_leggings_acteev.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1326397/ASCEND_Logo.jpg

