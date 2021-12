Dominik Belloin rejoint le Conseil d'administration de biolog-id





Biolog-id, leader mondial dans la traçabilité des produits thérapeutiques sensibles, vient de coopter Dominik BELLOIN au sein de son Conseil d'administration. Il siégera aux côtés de Pierre Lesourd, Jean-Louis Colders, Jacques Simonnet et Jean-Claude Mongrenier.

Diplômé de l'Essec, et de Harvard Business School (MBA), Dominik Belloin débute sa carrière chez Goldman Sachs en 1987 à New York puis à Londres en tant qu'Associate, puis Executive Director du Corporate Finance. Il rejoint ensuite le Groupe Bertelsmann où il occupe plusieurs fonctions de direction générale avant de devenir CFO du Groupe RTL à Luxembourg. En 2000 il est nommé Managing Director de Merrill Lynch avec la responsabilité de la banque d'affaires pour le secteur média en Europe. En 2003, Dominik Belloin devient membre du Comité exécutif du Groupe Oddo & Cie et prend la direction de sa filiale, la banque d'affaires ODDO Corporate Finance. En 2009, il rejoint le groupe Kepler pour participer au LBO du groupe et pour créer et diriger sa nouvelle activité de banques d'affaires, Kepler Corporate Finance.

« Dans le cadre de l'évolution de biolog-id, le conseil d'administration s'enrichit et accueille de nouveaux membres dont l'expérience et le parcours professionnel aideront la société à délivrer ses objectifs, tant commerciaux que financiers. Dans ce contexte, Jacques Simonnet, administrateur de biolog-id, et moi-même sommes très heureux d'accueillir Dominik Belloin. Il nous apporte une expertise de premier plan dans les domaines financier et bancaire et, j'en suis sûr, contribuera à la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance et au développement de la société », déclare Jean-Claude Mongrenier, Président du Conseil d'administration de biolog-id.

« Biolog-id se donne les moyens humains et financiers pour accélérer son développement. Je me réjouis donc de m'associer à cette formidable aventure entrepreneuriale et d'apporter mon expérience internationale de plus de trente ans en finance et en fusions-acquisitions », indique Dominik Belloin.

A propos de biolog-id :

Biolog-id développe et met en oeuvre des solutions innovantes qui transforment numériquement les processus de routine en données numériques exploitables, soutenant les décisions opérationnelles et stratégiques relatives aux produits thérapeutiques sensibles. L'information générée par les solutions de biolog-id est accessible aux professionnels de la santé en tout temps, pour améliorer l'efficacité de leurs processus, leurs conditions de travail et in fine, la sécurité des produits thérapeutiques administrés aux patients. La plate-forme brevetée de biolog-id est utilisée en Amérique du Nord, en France, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie-Pacifique. Biolog-id est détenue par son fondateur, ses dirigeants et les fonds Xerys. Xerys Invest est une société française de capital investissement qui investit principalement dans les secteurs aujourd'hui prégnants tels que Santé & Sciences de la Vie, énergies renouvelables-GreenTech et nouvelles technologies digitales.

Pour plus de renseignements : https://www.biolog-id.com/

