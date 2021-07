Trina Solar publie son livre blanc 2.0 pour le module 210 Vertex, la référence de l'industrie en matière de modules haute puissance





CHANGZHOU, Chine, 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le 20 juillet 2021, Trina Solar, leader mondial en matière de solutions d'énergie solaire et autres énergies intelligentes, a publié son livre blanc 2.0 pour le module 210 Vertex, dans le but de présenter de façon exhaustive les avantages de sa ultrahaute puissance pour l'industrie.

Le module 210 ultrapuissant a fait des progrès importants en termes de capacité de production, de performance et d'adoption par les clients depuis la publication du livre blanc 1.0 l'an dernier. Le livre blanc 2.0 vient faire la démonstration de ses nombreuses innovations et de son extrême fiabilité. Il établit la nouvelle référence et concrétise plusieurs avancées technologiques au sein de l'industrie des équipements photovoltaïques.

https://www.trinasolar.com/sites/default/files/20210719165500.jpg

Innovation no 1 : le module 210 devance la concurrence en matière de possibilité de configuration pour toutes sortes d'applications

Les modules traditionnels adoptent généralement une configuration de 6*10 ou 6*12, alors que les modules 210 Vertex permettent de nouvelles possibilités : 5*8, 5*10, 5*11, 6*10 et 6*11, etc., le tout grâce aux avantages des plaquettes de silicium de 210 mm. D'une part, ces configurations s'harmonisent avec la technologie des demi- et tiers de cellules, offrant ainsi différentes solutions d'application aux clients. D'autre part, elles viennent équilibrer les performances électriques des modules, tout en optimisant la surface, le poids et d'autres propriétés, et en augmentant le potentiel de compatibilité à l'installation. Cette flexibilité permet également d'éliminer des coûts supplémentaires et d'éviter les problèmes d'approvisionnement en matériaux clés. Dans toutes sortes de scénarios d'application, les modules 210 Vertex surpassent de 40 à 90 W le niveau moyen de l'industrie, créant encore plus de valeur pour les clients.

Innovation no 2 : les modules reliés par une chaîne à haute puissance reposent sur la logique du système afin d'augmenter sa valeur

Le principal facteur permettant de réduire les coûts des équipements associés est l'augmentation de la puissance de la chaîne. Des cellules et modules aux chaînes, aux réseaux puis à l'ensemble de la centrale solaire, la chaîne est un maillon essentiel du système photovoltaïque. Avec un système à basse tension et courant élevé, la puissance de la chaîne peut être considérablement accrue. Pour la même taille d'installation, plus la puissance de la chaîne est élevée, moins il faut de chaînes, réduisant ainsi les coûts des autres composants du système. Parallèlement, les coûts des traceurs, des pieux de fondation, du câblage et de la main-d'oeuvre en aval diminueront également. La puissance de la chaîne des modules de 600 W+ est 41 % plus élevée que celle des autres modules de l'industrie, et les économies de coûts pour les équipements associés peuvent atteindre de 4 à 6 %, offrant ainsi un avantage global important pour réduire davantage le coût actualisé de l'électricité.

Les modules ultrapuissants de 600 W+ sont spécialement conçus pour les grandes centrales, et dans une perspective d'application du système, ils améliorent la puissance en chaîne et réduisent du coup le coût des équipements associés.

Innovation no 3 : la capacité de transport augmente de 12 % grâce à une solution innovante de conditionnement à la verticale

Sachant que les modules 210 Vertex sont adoptés mondialement, les coûts logistiques, la sécurité en transport et la commodité de fonctionnement deviennent des enjeux notables. Trina Solar a repensé la méthode de conditionnement de ses produits de la série 600W+, optant pour une configuration verticale de sorte que la largeur des modules ne soit plus limitée par la hauteur du conteneur. Cette méthode permet de maximiser la capacité de chargement du conteneur. Celle-ci s'accroît de 12 % en comparaison avec les approches conventionnelles, pendant que le coût de transport, lui, baisse de 11 %. Le conditionnement en usine est exécuté par des équipements automatisés pour plus de sécurité et d'efficacité, et lorsque les palettes de modules sont chargées dans le conteneur, elles sont soigneusement disposées à l'intérieur pour éviter les vibrations durant leur transport. Enfin, le transfert vers le site du projet est réalisé avec minutie à la pleine satisfaction du client.

De plus, les modules 210 présentent huit innovations technologiques, dont une architecture à basse tension, l'interconnexion haute densité et la fourniture d'outils auxiliaires. Ils garantissent une fiabilité totale, et sont notamment entièrement vérifiés au niveau de la charge mécanique dynamique, des points chauds, de la température de fonctionnement, et plus encore. Vous pouvez consulter les détails à ce sujet dans le livre blanc.

https://pages.trinasolar.com/210VertexWhitepaper2.0.html

La valeur de la technologie 210 réside dans sa capacité à établir une plateforme technique

La technologie 210 n'est pas seulement innovatrice en tant que produit; elle procure encore plus de valeur du fait qu'elle vient établir une plateforme technologique tout aussi innovante. Grâce à cette plateforme, et grâce à la synergie entre l'innovation et la R&D en amont et en aval, Trina Solar a résolu les problèmes de fiabilité des produits, de garantie d'approvisionnement en matières premières et de compatibilité systémique, en même temps d'optimiser ses produits et d'accélérer leur industrialisation. La plateforme présente un potentiel accru en matière de conception de modules photovoltaïques et de solutions pour les clients.

À titre de leader mondial dans le secteur des solutions intégrales pour l'énergie solaire et les autres énergies intelligentes, Trina Solar adhère au principe de « fournir de l'énergie solaire à tous » et s'engage à innover constamment pour créer plus de valeur; l'entreprise appelle l'ensemble de l'industrie à promouvoir l'établissement d'un mécanisme d'innovation et d'un écosystème visionnaire, afin de pouvoir bâtir un monde nouveau alimenté à l'énergie propre.

Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez télécharger le livre blanc ici :

https://pages.trinasolar.com/210VertexWhitepaper2.0.html

Communiqué envoyé le 20 juillet 2021 à 21:58 et diffusé par :