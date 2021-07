/R E P R I S E -- Invitation aux médias - L'honorable Mélanie Joly participera à une discussion sur l'industrie touristique, dans le cadre du lancement du Fonds d'aide au tourisme/





SHERBROOKE, QC, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, accompagnée d'Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), présentera le nouveau Fonds d'aide au tourisme, lors d'une conversation qui se tiendra en compagnie d'acteurs clés du tourisme au Québec, dont des représentants de Tourisme Autochtone Québec, Tourisme Cantons-de-l'Est et Alliance de l'industrie touristique du Québec.

Date :

14 juillet 2021

Heure :

11 h 30

Endroit :

Salle micro au rez-de-chaussée

Siboire Dépôt

80, rue du Dépôt,

Sherbrooke (Québec) J1H 5G1

Le nombre de places étant limité, les journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse doivent obligatoirement confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 10 h 30, le mercredi 14 juillet 2021 : dec.conference.ced@canada.ca. L'événement sera également diffusé en direct via la plateforme Zoom, et il est possible d'y participer en s'inscrivant en suivant ce lien : https://duoson.zoom.us/webinar/register/WN_n_xU1P--RH6Yax8ZYlSHww.

Il sera permis aux journalistes inscrits de poser des questions à la suite du point de presse.

Les personnes qui assistent à la conférence de presse en personne ne doivent pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Notez que le port du couvre-visage est obligatoire.

