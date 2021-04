Déclaration du premier ministre au sujet du résultat des élections territoriales au Yukon





OTTAWA, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante après qu'il ait été confirmé que le Parti libéral du Yukon formera le gouvernement :

« Les Yukonnais ont choisi de réélire un gouvernement dirigé par le Parti libéral du Yukon.

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Sandy Silver pour sa réélection au poste de premier ministre.

« Je suis impatient de poursuivre mon étroite collaboration avec le premier ministre Silver et le gouvernement du Yukon afin d'assurer la santé, la sécurité et le soutien des gens du Nord et de leurs communautés pendant ces moments difficiles et de rebâtir en mieux pour le bien de tous.

« Ensemble, nous pouvons réaliser des progrès à l'égard de nos priorités communes, notamment lutter contre les effets des changements climatiques dans le Nord, créer des emplois et une croissance économique propre, offrir des logements abordables et des services de garde d'enfants ainsi qu'améliorer le bien-être des peuples autochtones, pendant que nous nous remettons de la pandémie mondiale de COVID-19. »

