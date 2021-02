PTW annonce l'acquisition de la centrale créative 5518 Studios, basée à Los Angeles





PTW poursuit sa mission en vue de devenir un partenaire incontournable pour l'innovation dans l'industrie des jeux vidéo grâce à l'acquisition du studio de création artistique 5518 Studios. Le premier prestataire de services de l'industrie des jeux vidéo et de la technologie a annoncé aujourd'hui l'acquisition de 5518 Studios, basé à Los Angeles. PTW est un chef de file de longue date du secteur, fort d'un portefeuille de clients de premier plan et de près de trois décennies d'expérience au sein de l'industrie des jeux vidéo. Le travail de PTW intervient sur toutes les plateformes et dans tous les genres.

L'expertise de 5518 s'étend de l'art conceptuel et de l'illustration de haute qualité à la modélisation et à l'animation de personnages, en passant par de nombreux autres domaines connexes. L'expansion de PTW permettra d'offrir un plus large éventail de compétences, de nouveaux talents et une expertise globale pour ses partenaires dans le monde entier. L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante dans la mission de PTW, qui consiste à fournir des services de co-développement complets à ses partenaires à une industrie mondiale des jeux vidéo en pleine croissance.

« Notre mission est de révolutionner la sphère du divertissement numérique. L'ajout de 5518 à notre équipe nous permet d'être l'un des premiers studios de développement au monde. Nous allons fusionner notre marque de développement de jeux existante, Orange Rock Studios, avec 5518 sous un seul nom. Notre nouvelle marque sera parfaitement positionnée pour travailler avec des développeurs et des éditeurs de premier plan, pour créer les meilleurs jeux et expériences numériques au monde », a déclaré Kasturi Rangan, chef de produit de PTW. « En matière de développement de jeux vidéo, nous pourrons désormais présenter une offre complète unique pour les partenariats externes », a-t-il ajouté.

Orange Rock et 5518 fusionneront sous un nouveau nom : 1518 Studios. La nouvelle marque proposera une offre beaucoup plus importante, englobant la création artistique, le développement de jeux vidéo, les opérations en direct, le portage, le développement de produits et le recrutement de personnel d'appoint (sur mobile, PC, et console). Michael Casalino, PDG et co-fondateur de 5518 Studios, a déclaré : « Nos valeurs et notre mission sont en phase avec celles de PTW : nos deux société croient en des relations solides fondées sur la confiance, la passion, une bonne communication et des services de jeux vidéo de haute qualité ». Maxim Miheyenko, directeur de l'exploitation et co-fondateur de 5518 Studios, a ajouté : « Nous sommes très heureux de rejoindre la famille des marques PTW ».

Deborah Kirkham, PDG de PTW, a conclu : « Nous sommes heureux d'accueillir 5518 Studios et nos nouvelles équipes à Los Angeles, Saint-Pétersbourg et Moscou au sein de notre famille PTW. L'expansion de notre présence mondiale dans l'industrie des jeux est une étape importante dans notre mission visant à fournir les meilleurs talents et la meilleure technologie à nos partenaires dans le monde entier. Michael, Maxim et leurs équipes apportent un niveau d'expertise et d'énergie que nous sommes impatients d'offrir à nos partenaires ».

À propos de PTW

PTW est l'un des principaux prestataires de services dans le secteur des jeux vidéo, du divertissement numérique et des médias interactifs, avec 19 bureaux dans 11 pays. Notre gamme de services comprend l'assurance qualité, la localisation, l'expérience client, des services d'ingénierie et de développement, ainsi que des services de production audio. PTW apporte 25 ans d'expérience et l'infrastructure nécessaire pour proposer un soutien personnalisé pour des projets et des clients de toutes tailles.

PTW, qui comprend des filiales dans le monde entier, est une société de portefeuille basée au Royaume-Uni, créée en 2016 sous l'égide de Poletowin Pitcrew Holdings, Inc., cotée à la 1ère section de la bourse de Tokyo sous le numéro 3657. POLE TO WIN est une marque déposée de Pole To Win Co. Ltd. au Japon et dans d'autres pays. Tous droits réservés. Pour plus d'informations, visitez https://www.ptw.com

