Talen Energy annonce un changement transformationnel vers un avenir durable axé sur les critères ESG





Talen cessera ses activités de combustion du charbon au sein de ses installations en propriété exclusive alimentées au charbon totalisant une énergie de cinq gigawatts, et accélérera les investissements dans ses infrastructures axés sur les critères ESG dans l'ensemble de sa plateforme énergétique

THE WOODLANDS, Texas, 11 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Talen Energy Corp. (« Talen ») a annoncé aujourd'hui avoir pris un engagement envers le repositionnement stratégique de ses infrastructures de production d'énergie qui éliminera le recours au charbon dans l'ensemble de ses installations en propriété exclusive. Ces mesures, qui ont été mises en place à la suite de discussions avec le Sierra Club, constituent une première étape d'une transformation à plus grande échelle des actifs et du modèle d'affaires de Talen favorisant un avenir axé sur la durabilité, l'environnement, la société et la gouvernance (ESG).

Plus précisément, l'installation de production d'électricité Montour de Talen située en Pennsylvanie, comme ses installations de production alimentée au charbon Brandon Shores et Wagner situées au Maryland, cessera ses activités liées au charbon d'ici la fin de 2025 et procédera à un renouvellement de son équipement une fois l'approbation des organismes d'État obtenue. Ces installations emboîteront le pas à la centrale électrique de Brunner Island de Talen, qui s'est engagée par le passé à réaliser la transition du charbon vers des énergies plus propres d'ici la fin de 2028. En tout, ces infrastructures représentent une capacité de production d'environ cinq gigawatts et comptent pour plus de 30 % de la capacité de production totale de Talen. Dans le cadre de cet effort, Talen et le Sierra Club tentent de parvenir à une entente qui vise à éviter les possibles procédures judiciaires ou différends liés au permis associés au charbon au sein des sites de transition de Talen. Vous trouverez une déclaration du Sierra Club en faveur de cet effort à l'adresse suivante : https://www.sierraclub.org/press-releases/2020/11/sierra-club-and-stoney-beach-association-statements-talen-energy-s-commitment.

« Talen se réjouit de jouer un rôle de premier plan dans la réalisation d'un avenir à faibles émissions de carbone. Nous sommes parmi les premiers acteurs de l'industrie de la production d'électricité concurrentielle à s'engager à accélérer l'abandon du charbon. Cette étape, conjuguée à nos investissements dans les infrastructures axées sur l'ESG, est bénéfique pour notre entreprise et pour tous nos intervenants, y compris les collectivités où sont situées nos usines. En procédant à un renouvellement de l'équipement de ces installations pour préparer l'avenir, nous réaffirmons notre engagement de longue date en matière d'économie au sein de nos collectivités, tout en offrant les avantages environnementaux associés à une faible empreinte carbone. Cet équilibre est le reflet direct de notre culture " zéro préjudice ", a expliqué Ralph Alexander, président et chef de la direction de Talen Energy. Talen est reconnaissant de la relation qu'il entretient avec le Sierra Club, qui place l'entreprise en bonne position pour assurer un avenir durable. »

Transition et investissements dans les infrastructures axés sur l'ESG de Talen

Dans le cadre de son plan de transition énergétique, Talen met en oeuvre des projets de production d'énergie renouvelable et de stockage dans des batteries au sein d'emplacements stratégiques dans l'ensemble de son portefeuille d'actifs. Ces derniers sont donc en meilleure position pour favoriser un avenir à faibles émissions de carbone qui offre également des avantages économiques et sociaux aux collectivités au sein desquelles ils exercent leurs activités.

« La promesse de Talen concernant l'abandon du charbon et sa croissance future seront soutenues par les projets de production d'environ un gigawatt d'énergie renouvelable (énergie solaire et énergie éolienne) et de stockage dans des batteries en cours de développement au sein de notre portefeuille d'actifs, a ajouté Alex Hernandez, président de Talen Energy. Notre premier projet conjoint de production de 100 mégawatts d'énergie solaire sera situé à proximité de notre installation de production d'électricité Montour de Washingtonville, en Pennsylvanie. Nous prévoyons que le projet sera amorcé au quatrième trimestre de 2021. Il représentera l'un des plus importants investissements en matière d'énergie renouvelable dans le Commonwealth. »

Talen a l'intention de renouveler l'équipement des usines concernées afin de permettre l'utilisation d'autres sources d'énergie, et que certaines de ces usines puissent assumer la fonction de ressource des capacités. Talen entend continuer à appuyer la fiabilité du réseau et à poursuivre ses activités dans les marchés et les collectivités dont elle fait partie depuis des décennies. En outre, l'entreprise invite les décideurs de la Pennsylvanie et du Maryland à investir dans l'énergie propre et le soutien aux travailleurs et aux collectivités touchés dans le cadre de cette transition.

« Les clients de nos marchés sont à la recherche d'offres d'énergie propre qui répondent à leurs exigences en matière de fiabilité et de coût. La combinaison des actifs de Talen dans les domaines de l'énergie renouvelable, de l'énergie nucléaire à émissions de carbone nulles et de stockage dans des batteries permettra d'offrir aux consommateurs une solution d'énergie propre, abordable et fiable », a conclu M. Hernandez.

Journée des investisseurs au sujet des investissements dans les infrastructures axés sur l'ESG

Talen organisera une journée virtuelle des investisseurs au sujet des investissements dans les infrastructures axés sur l'ESG au cours du premier trimestre de 2021. Lors de l'événement, les membres de l'équipe de direction de Talen Energy aborderont les investissements de l'entreprise dans les infrastructures axés sur l'ESG, la stratégie de transition énergétique, la réalisation du projet et le plan d'affectation du capital. Les détails concernant la journée des investisseurs seront communiqués à une date ultérieure.

À propos de Talen Energy Corp.

Talen Energy est l'une des plus grandes sociétés concurrentielles de production d'électricité et d'infrastructures en Amérique du Nord. L'entreprise possède ou contrôle une capacité de production d'environ 14 000 mégawatts au sein d'importants marchés américains de l'énergie en gros bien développés et structurés, principalement dans les régions du nord-est, du centre du littoral de l'Atlantique et du Texas. Pour en savoir plus, consultez le http://talenenergy.investorroom.com/index.php.

Contact pour les investisseurs

Olivia Sigo

Directrice des finances, des relations avec les investisseurs et de l'ESG

281 203-5387

Olivia.Sigo@talenenergy.com

Contact pour les médias

Taryne Williams

Responsable des relations avec les médias et les collectivités

610 601-0327

Taryne.Williams@talenenergy.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/355069/talen_mainlogo.jpg

Communiqué envoyé le 11 novembre 2020 à 16:18 et diffusé par :