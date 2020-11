Le Project Management Institute (PMI) célèbre l'ingéniosité et la force des projets en publiant les listes 2020 des Projets les plus influents





Le Project Management Institute (PMI) a publié aujourd'hui sa liste annuelle des Projets les plus influents, qui contient les intitulés des 50 projets les plus influents des 18 derniers mois. La liste des Projets les plus influents met en lumière des projets remarquables élaborés à travers le monde par les différents secteurs économiques, et qui ont posé d'importants jalons et eu un impact sur notre société. La liste de cette année fait suite à la liste inaugurale publiée par le PMI l'an dernier en l'honneur du 50e anniversaire du PMI et qui présentait les 50 exploits les plus extraordinaires rendus possibles par ces projets au cours des cinq dernières décennies.

L'édition 2020 des Projets les plus influents révèle comment les professionnels du projet ont trouvé des moyens ingénieux de faire avancer leurs initiatives malgré les obstacles imprévus dressés sur leur chemin par la pandémie du COVID-19. Considérant les défis sans précédent auxquels les entreprises et la société ont été confrontées cette année, certains des projets les mieux classés concernent des projets liés à la pandémie, comme Iceland Contact Tracing, Learning Passport, et le U.S. Digital Response Launch. Outre la liste principale des 50 meilleurs projets, le PMI a également publié 30 listes reconnaissant les 10 Projets les plus influents dans différentes régions et divers secteurs. Au total, ces listes reprennent plus de 250 travaux de précurseurs mettant en évidence les progrès réalisés grâce à des projets innovants à long terme dans les domaines des transports, des énergies renouvelables, de l'architecture, de la technologie et autres.

«Nous vivons dans un monde changeant et incertain, deux tendances que le COVID-19 a accentuées en provoquant du jour au lendemain d'énormes chocs perturbateurs pour les entreprises et la société, a déclaré Sunil Prashara, président-directeur général du Project Management Institute. Notre liste 2020 des Projets les plus influents nous permet d'espérer que nous sommes capables de relever ces défis et même de transformer les idées les plus hardies en réalité. Face aux circonstances extrêmement délicates auxquelles nous avons été confrontés au cours de l'année écoulée, les responsables et les équipes qui ont élaboré ces projets novateurs ont pris des décisions difficiles et remis en question les modes de pensée traditionnels afin de faire la différence. Au moment où nous nous reconstruisons pour sortir de cette période éprouvante, il va nous falloir toute la créativité, la collaboration, la discipline et la détermination manifestes contenues dans chacun de ces projets pour réinventer une meilleure voie à suivre.»

Les commentaires et recommandations de la communauté des gestionnaires de projet elle-même ? experts, bénévoles, universitaires et dirigeants d'entreprise du monde entier ? ont contribué à l'établissement de la liste de cette année. Une équipe spécialisée et expérimentée du PMI a ensuite passé au crible le vivier des projets candidats, qui se comptaient en milliers. La liste finale reflète la vision du PMI selon laquelle un projet et les acteurs du changement qui le mettent en oeuvre représentent l'esprit créatif qui réinvente collectivement un nouvel avenir en transformant les idées et les rêves en réalité pour, finalement, changer le monde.

Parmi les projets lauréats, on compte des succès mémorables comme la construction d'hôpitaux de campagne en quelques jours, le développement accéléré de respirateurs et la réorganisation d'événements annuels aux fins d'un monde numérisé; ainsi que des victoires moins visibles mais à l'impact extrêmement important comme la réhabilitation de Kangaroo Island en Australie et le parc éolien de Dogger Bank en mer du Nord britannique. Le meilleur de tous les projets est le COVID-19 Therapeutics Accelerator, une initiative mondiale gigantesque visant à recenser, accélérer et mettre à l'échelle nécessaire les traitements potentiels contre le COVID-19 en coordonnant les travaux de recherche et développement.

La liste complète des projets et les listes des «Top 10» des Projets les plus influents dans divers régions et secteurs peuvent être consultées à l'adresse: pmi.org/most-influential-projects. La liste est également publiée dans un numéro spécial du magazine primé PM Network®.

Top 50 des Projets les plus influents*

COVID-19 Therapeutics Accelerator ? Permettre à la science de diriger le financement des traitements potentiels contre le COVID-19 Iceland Contact Tracing ? Enrayer la propagation du COVID-19 en Islande et proposer au reste du monde une alternative au confinement Learning Passport ? Bouleverser les modèles d'éducation virtuelle pour aider les enfants défavorisés à étudier quand les écoles sont fermées COVID-19 Data Lake ? Collecter ? et organiser ? des masses d'informations sur le virus Wolfsburg Plant Reopening ? Créer une feuille de route pour la réouverture en période de COVID-19 AZD1222 SARS-CoV-2 ? Ouvrir la voie à la recherche d'un vaccin contre le COVID-19 Jeux olympiques Tokyo 2020® ? Montrer comment reporter un événement majeur U.S. Digital Response Launch ? Mobiliser les talents technologiques pour aider les autorités locales à résoudre des problèmes Nightingale Hospital London ? Créer un service de soins d'urgence COVID-19 en seulement neuf jours Shanghai Fashion Weektm ? Montrer que, même pendant une pandémie, «the show ? et les ventes ? must go on» Kangaroo Island Recovery ? Répondre à des feux de forêt apocalyptiques et sauver un écosystème australien Teslatm Gigafactory Shanghai ? Construire la première usine automobile étrangère en Chine à la vitesse de l'éclair UpLinktm ? Créer une plateforme pratique pour la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies Trolls World Tourtm ? Repenser la distribution des films, enchanter les familles et bouleverser Hollywood Power of Siberia ? Pomper une nouvelle énergie dans le secteur du gaz naturel tout en créant des liaisons polaires superpuissantes Disney+tm ? Comment se tailler une place par magie dans l'univers du streaming Solar Orbiter ? Offrir un nouveau regard sur le soleil Hudson Yards® ? Redéfinir l'usage polyvalent des quartiers urbains dans l'une des plus grandes villes du monde Curie ? Améliorer la bande passante en Amérique du Sud Dangote Refinery ? Stimuler la transformation économique du Nigeria pour faire passer le pays du statut d'importateur à celui de moteur de croissance autonome Locust Impact Tool Kit ? Utiliser des données pour protéger les approvisionnements alimentaires menacés en Afrique de l'Est et au-delà Galaxy Foldtm ? Redéfinir les attentes en matière de smartphone Sardar Patel Stadium ? Concevoir un terrain de cricket axé sur les supporters Woven City ? Prototypage d'un monde complètement autonome Parasite ? Faire tomber les barrières ? financières et culturelles ? dans le cinéma Sydney Metro ? Transformer les transports dans la plus grande ville australienne Travis Scott's Astronomical ? Transformer une plateforme de jeux en scène mondiale Bridge Ventilator ? Modifier les trajectoires pour livrer rapidement un nouveau type d'équipement médical d'urgence Fuliza ? Répondre aux besoins de liquidités à court terme des clients mobiles Amazontm Air Hub ? Innover dans l'e-commerce grâce à un effort de 1,5 milliard de dollars pour dominer le ciel Restauration de Notre-Dame de Paris ? Premières étapes pour faire renaître de ses cendres un monument emblématique, avec soin et précision Keep Kids Learning Pilot ? S'adapter au cas par cas pour fournir aux étudiants les fournitures dont ils ont besoin Dogger Bank Wind Farm ? Aider le Royaume-Uni à avancer vers un avenir neutre en carbone International Thermonuclear Experimental Reactor ? Explorer hardiment l'énergie nucléaire de prochaine génération Libratm ? Généraliser la monnaie numérique National Convalescent Plasma Project ? Réunir les forces pour tester rapidement un traitement contre le COVID-19 Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Causeway ? Construire un pont pour l'avenir du Koweït Some Good Newstm ? Pour nous faire sourire pendant le confinement ? une production vidéo faite soi-même peut atteindre la classe mondiale Chollian-2B ? L'oeil orbital: un satellite pour suivre la pollution Animal Crossing: New Horizons ? Offrir une communauté aux joueurs quand ils en ont le plus besoin Sycamoretm ? Faire un saut décisif dans l'inconnu Mjøstårnet ? Utiliser du bois pour atteindre le ciel Campos del Sol ? Aider le Chili à abandonner les combustibles fossiles et à avancer sur la voie de la neutralité carbone Micra® AV ? Mettre à jour le plus petit stimulateur cardiaque au monde ? sans sauter un battement de coeur Beijing Daxing International Airport ? Construire le plus grand terminal aéroportuaire du monde pour aider la Chine à reconstruire son industrie touristique Creatable Worldtm ? À l'écoute des enfants lorsqu'ils demandent une manière de jouer plus inclusive Al-Shera'a ? Construire des bâtiments gouvernementaux dont la consommation nette d'énergie est nulle Plant-for-the-Planettm App ? Utiliser la technologie pour accélérer la reforestation et la rendre ludique Capital City Relocation Plans ? Dessiner un nouveau centre névralgique, plus intelligent et plus vert, pour l'Indonésie ReRun ? Aider les entreprises à utiliser des données pour faire revenir les employés au bureau en toute sécurité

Consultez les listes Top 10 des Projets les plus influents par région

*Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

