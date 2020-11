Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mardi 10 novembre 2020

11 h 30

Le premier ministre fera une annonce avec le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Lawrence MacAulay, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Anita Anand, et le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc. L'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, et l'administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo, seront présents. Un point de presse suivra.