Le Musée canadien de la guerre lance des ressources en ligne pour les cérémonies du jour du Souvenir





OTTAWA, ON, le 3 nov. 2020 /CNW/ - Pendant la période du Souvenir, le Musée canadien de la guerre est une source importante d'information sur l'histoire militaire du Canada ainsi qu'un lieu privilégié pour se rappeler le service, le sacrifice et la perte d'un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens. Par le lancement d'une ressource en ligne consacrée au jour du Souvenir, le Musée offre du nouveau matériel facile à utiliser pour concevoir des plans de cours et pour organiser des cérémonies en classe, à la maison ou dans la communauté en général.

Destinée principalement aux professionnelles et aux professionnels du milieu de l'enseignement, cette nouvelle ressource en ligne convient toutefois à quiconque souhaite organiser un évènement à l'occasion du jour du Souvenir. Elle réunit des artéfacts, des documents d'archives, des photos et des oeuvres d'art provenant des collections du Musée de la guerre. Ces sources primaires sont étoffées par des aperçus historiques, des plans de cours et des présentations multimédias qui donnent vie à des récits sur le service et le sacrifice en temps de guerre, comme l'histoire du père qui gardait toujours dans sa poche l'ours en peluche de sa fillette, pendant la Première Guerre mondiale, ou encore l'histoire de la première soldate canadienne tuée au combat, en Afghanistan. La création de cette ressource sur le Souvenir a été généreusement soutenue par la Direction nationale de la Légion royale canadienne et les Amis du Musée canadien de la guerre.

« Il est essentiel que nous continuions à nous souvenir de l'histoire militaire de notre pays et à honorer les vies perdues durant des conflits passés, a déclaré Caroline Dromaguet, directrice générale par intérim du Musée canadien de la guerre. Le Musée est heureux de fournir au personnel enseignant cette ressource précieuse qui permet de présenter les histoires remarquables des contributions militaires du Canada dans les salles de classe et les communautés partout au pays. »

« Les cérémonies du jour du Souvenir seront différentes cette année en raison des restrictions liées à la pandémie, a précisé Larry Murray, grand président de la Direction nationale de la Légion royale canadienne. C'est avec fierté que nous appuyons cette initiative éducative en ligne qui, assurément, mènera à de nouvelles façons créatives d'honorer le sacrifice de Canadiennes et de Canadiens. »

« Ce module fournit au personnel enseignant et aux élèves des sources primaires de grande qualité pour rappeler le patrimoine militaire de notre pays, s'est réjoui le commodore (à la retraite) Robert Hamilton, président des Amis du Musée canadien de la guerre. Nous avons le bonheur de pouvoir contribuer à l'éducation de la prochaine génération. »

Le Musée prévoit d'enrichir les ressources l'année prochaine au moyen de nouvelles vidéos courtes, de présentations prêtes à l'emploi et de sources primaires.

La ressource consacrée au jour du Souvenir est présentée à museedelaguerre.ca/jour-du-souvenir.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire au Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter museedelaguerre.ca. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook ou Instagram.

Si vous désirez que votre nom soit retiré de notre liste d'envoi ou si nous devions transmettre cette information à une autre personne, veuillez nous en aviser par courriel à l'adresse maud.laverdiere@museedelaguerre.ca.

SOURCE Musée canadien de la guerre

Communiqué envoyé le 3 novembre 2020 à 11:13 et diffusé par :