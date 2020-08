Parachèvement par Thérapeutique Knight de l'offre publique d'achat de Grupo Biotoscana et obtention de plus de 95 % de propriété





MONTRÉAL, 14 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD), société pharmaceutique spécialisée et chef de file panaméricaine (ex. EU) («?Knight?»), a annoncé aujourd'hui les résultats de la vente aux enchères suivant le processus d'offre publique d'achat (l'«?offre publique d'achat?») pour l'acquisition de tous les certificats de dépôts brésiliens («?BDR?») de Biotoscana Investments S.A. («?GBT?»). Lors de la vente aux enchères, 49,778,512 BDR au total ont été soumis, permettant à Knight de détenir 98% de toutes les actions et BDR de GBT en circulation. Le règlement de l'offre publique d'achat aura lieu le 18 août 2020 («?date de règlement?»). À la date de règlement, Knight paiera un total de 517,837,423 BRL.



Selon les résultats transmis par B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão à la date des présentes : a) 169,757 BDR ont été soumis au prix d'offre. Par conséquent, Knight paiera 11.23 BRL par BDR aux détenteurs de BDR qui ont opté pour ce prix, à condition que i) 8.98 BRL par BDR soit payé à la date de règlement, en liquidités; et (ii) que 2.25 BRL par BDR soit déposé sur un compte bloqué au bénéfice de ces détenteurs de BDR, et de plus, à condition que le montant de 0,91 BRL soit obligatoirement payé à toute date préalable au 29 novembre 2022, tel qu'ajusté au taux SELIC entre la date de règlement et la date de paiement; et (b) 49,608,755 BDR ont été soumis au prix d'offre alternative. Par conséquent, Knight paiera 10,40 BRL par BDR à la date de règlement, en liquidités, aux détenteurs de BDR qui ont opté pour ce prix.

Considérant qu'après la date de règlement, les BDR restants en circulation constitueront moins de cinq pour cent (5 %) du capital social total de GBT (en tenant compte des BDR et des actions ordinaires), Knight a approuvé, en date des présentes, le retrait obligatoire des BDR restants, comme prévu par l'avis («?Retrait?obligatoire »).

Conformément à l'avis, les détenteurs de BDR disposeront de trois (3) jours (l'«?échéance de retrait?»), à compter de la date des présentes, de recevoir à la discrétion du détenteur de BDR la valeur finale aux enchères au prix d'offre ou au prix d'offre alternatif, ajusté au taux SELIC, calculé au pro rata temporis entre la date de règlement et la date de dépôt. Knight dispose du droit d'acheter les BDR, au prix d'offre alternative, auprès des détenteurs de BDR s'ils ne transmettent pas les documents et informations nécessaires dans le délai de retrait obligatoire.

Suite au retrait obligatoire, Knight procèdera à la décote de GBT au Brésil et au Luxembourg.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l'Amérique latine. Knight détient une participation avec contrôle dans Grupo Biotoscana, une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel et dans la dernière notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'année terminée le 31 décembre 2019 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.





PERSONNES-RESSOURCES

Information aux investisseurs

Thérapeutique Knight inc. Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de l'exploitation Chef des finances Tél. : 514-678-8930 Tél. : 514-484-4483 poste 115 Téléc. : 514-481-4116 Téléc. : 514-481-4116 Courriel : info@gudknight.com Courriel : info@gudknight.com Site Web : www.gud-knight.com Site Web : www.gud-knight.com

Communiqué envoyé le 14 août 2020 à 18:50 et diffusé par :