Techno nature RBC annonce un engagement environnemental mondial et des partenariats clés





Des investissements dans des projets axés sur les technologies durables rassemblent plus de 120 organismes afin de protéger l'écosystème naturel mondial

TORONTO, le 29 juill. 2020 /CNW/ - RBC diffuse aujourd'hui la liste de ses partenariats dans le cadre du programme Techno nature RBC. Reposant sur l'engagement de RBC Fondation à soutenir les nouvelles idées et technologies ainsi que les nouveaux partenariats, Techno nature RBC se concentre sur la préservation de la plus grande richesse de la planète : notre écosystème naturel. Lancé à la fin de 2019, le programme a invité des organismes axés sur l'environnement et les collectivités à présenter une demande de participation à cet engagement à promouvoir la durabilité grâce à des solutions technologiques.

Notre approche repose sur la conviction que l'utilisation innovante des données et de la technologie peut fondamentalement transformer le monde dans lequel nous vivons. Techno nature RBC réunit des organismes de bienfaisance, des spécialistes de la technologie, des intervenants des secteurs public et privé, ainsi que les capacités uniques de RBC afin d'établir les coalitions nécessaires pour travailler à la résolution de nos défis environnementaux communs.

« Les changements climatiques nous concernent tous. Les mesures que nous prenons aujourd'hui peuvent nous procurer les solutions nécessaires pour protéger notre avenir commun, a déclaré Valerie Chort, vice-présidente, Citoyenneté d'entreprise, RBC, et présidente de RBC Fondation. À RBC, nous croyons que les changements climatiques constituent l'un des enjeux les plus pressants de notre époque. C'est pourquoi nous continuons d'investir dans des partenaires et des technologies pour résoudre les problèmes environnementaux, et soutenons l'exploration d'idées novatrices favorisant le passage à une économie durable. »

C'est une occasion sans précédent de faire preuve de leadership, d'ingéniosité et de vision en ce qui concerne l'environnement, et de collaborer à la mise au point de solutions. Grâce au soutien de Techno nature RBC, nos partenaires seront en mesure d'accélérer l'élaboration des solutions nécessaires pour relever les défis environnementaux les plus pressants, et de les appliquer à grande échelle. Voici certains de nos partenaires et leurs solutions novatrices :

Croix Rouge canadienne : Cette société nationale canadienne membre du plus grand réseau humanitaire mondial collabore avec RBC à l'intégration de la science des données à son cadre de gestion des urgences. Cette approche novatrice et améliorée d'évaluation des risques de catastrophe et d'amélioration du soutien aux bénéficiaires permettra de rehausser l'assistance offerte aux personnes faisant face à des crises environnementales.





: Cette société nationale canadienne membre du plus grand réseau humanitaire mondial collabore avec RBC à l'intégration de la science des données à son cadre de gestion des urgences. Cette approche novatrice et améliorée d'évaluation des risques de catastrophe et d'amélioration du soutien aux bénéficiaires permettra de rehausser l'assistance offerte aux personnes faisant face à des crises environnementales. Earth Rangers : Ce programme, le plus important de ce type à l'échelle mondiale, intervient auprès de plus de 200?000 enfants canadiens dans le cadre d'activités éducatives et autres touchant l'environnement. Techno nature RBC appuie l'application Earth Rangers, plateforme qui encourage les jeunes à participer à un large éventail d'actions environnementales concrètes. Elle permet aussi d'en suivre la participation et d'en évaluer l'incidence.





: Ce programme, le plus important de ce type à l'échelle mondiale, intervient auprès de plus de 200?000 enfants canadiens dans le cadre d'activités éducatives et autres touchant l'environnement. Techno nature RBC appuie l'application Earth Rangers, plateforme qui encourage les jeunes à participer à un large éventail d'actions environnementales concrètes. Elle permet aussi d'en suivre la participation et d'en évaluer l'incidence. Energy Futures Lab : Cette plateforme de collaboration multisectorielle primée permet aux innovateurs d'explorer et de façonner l'avenir énergétique du Canada . L'initiative explore les innovations numériques et réalise des essais afin de déterminer comment elles pourraient contribuer à résoudre la crise climatique tout en accélérant la transition vers un système énergétique durable.





: Cette plateforme de collaboration multisectorielle primée permet aux innovateurs d'explorer et de façonner l'avenir énergétique du . L'initiative explore les innovations numériques et réalise des essais afin de déterminer comment elles pourraient contribuer à résoudre la crise climatique tout en accélérant la transition vers un système énergétique durable. Second Harvest : Cette plateforme en ligne innovante met en rapport les entreprises alimentaires présentant un surplus et les organismes de services sociaux locaux offrant des programmes d'aide alimentaire ou de repas. Les surplus de nourriture peuvent être offerts et ramassés sur demande, ce qui permet de réduire la quantité de nourriture gaspillée.





: Cette plateforme en ligne innovante met en rapport les entreprises alimentaires présentant un surplus et les organismes de services sociaux locaux offrant des programmes d'aide alimentaire ou de repas. Les surplus de nourriture peuvent être offerts et ramassés sur demande, ce qui permet de réduire la quantité de nourriture gaspillée. SIKU : Une plateforme en ligne et une application mobile gérées par la Société des Eiders de l'Arctique qui permettent aux communautés autochtones de documenter leur savoir et leurs observations en temps réel, tout en conservant leurs droits de propriété intellectuelle. Leurs données regroupées - y compris les données linguistiques et terminologiques centralisées sur l'inuktitut et les systèmes de suivi des conditions de la glace de mer, de la faune, des changements climatiques et des noms de lieux - sont mises à la disposition des communautés autochtones et de leurs régions.





: Une plateforme en ligne et une application mobile gérées par la Société des Eiders de l'Arctique qui permettent aux communautés autochtones de documenter leur savoir et leurs observations en temps réel, tout en conservant leurs droits de propriété intellectuelle. Leurs données regroupées - y compris les données linguistiques et terminologiques centralisées sur l'inuktitut et les systèmes de suivi des conditions de la glace de mer, de la faune, des changements climatiques et des noms de lieux - sont mises à la disposition des communautés autochtones et de leurs régions. Swim Drink Fish : Cet organisme envisage un monde où tous ont accès à de l'eau potable se prêtant à la natation et à la pêche. Misant sur la technologie pour informer la population et créer un mouvement de chercheurs bénévoles soucieux de protéger les eaux locales, Swim Drink Fish recueille ses données sur l'état de l'eau au moyen de son application mobile. À l'aide de ces données, l'organisme procure de l'information sur la salubrité de l'eau des plages, des lacs, des rivières et d'autres lieux de baignade naturels à des millions de personnes chaque année.





: Cet organisme envisage un monde où tous ont accès à de l'eau potable se prêtant à la natation et à la pêche. Misant sur la technologie pour informer la population et créer un mouvement de chercheurs bénévoles soucieux de protéger les eaux locales, Swim Drink Fish recueille ses données sur l'état de l'eau au moyen de son application mobile. À l'aide de ces données, l'organisme procure de l'information sur la salubrité de l'eau des plages, des lacs, des rivières et d'autres lieux de baignade naturels à des millions de personnes chaque année. Thames21 : Cet organisme caritatif environnemental sensibilise et mobilise les gens à l'occasion d'activités bénévoles pratiques visant à prendre soin des rivières, des ruisseaux et des étangs de Londres, au Royaume-Uni. En élaborant un nouveau programme d'éducation novateur à l'aide d'outils de visualisation numérique, Thames21 aide les élèves du secondaire à mieux comprendre les enjeux liés à l'eau et leur procure les outils nécessaires pour passer à l'action. Ses outils de visualisation s'appuieront sur plusieurs modélisations informatiques, dont celles de l'Environmental Change Institute de l'Université d'Oxford et de l'Integrated Catchment Model de l'Université de Reading, pour présenter les enjeux liés à l'eau d'une façon qui interpellera les jeunes.

En plus de soutenir l'accélération et l'application à grande échelle des innovations, Techno nature RBC soutient des projets qui rehaussent la quantité et la qualité des données environnementales, favorisent l'adoption de comportements favorables à la conservation de l'environnement, et ont une incidence positive concrète sur la durabilité des collectivités.

Techno nature RBC est un pilier de la Stratégie climatique RBC - dans laquelle nous décrivons la démarche adoptée par notre entreprise afin d'accélérer la croissance économique propre et de favoriser la transition vers une économie durable à faibles émissions de carbone - et appuie les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Pour consulter la liste des partenaires de Techno nature RBC, visitez le site RBC.com/technonature.

