L'acquisition d'ASEM, S.p.A, permet à Rockwell Automation d'élargir son offre en matière de contrôle et de visualisation





Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition d'ASEM, S.p.A, un important fournisseur de technologies d'automatisation numérique, basé en Italie.

ASEM offre une gamme complète de logiciels et matériels d'interface homme-machine (IHM), PC industriels, capacités d'accès à distance, et solutions de passerelle IdO industrielles sécurisées.

Intégrée à notre segment d'activité Architecture et Logiciels, cette acquisition va élargir notre portefeuille de solutions matérielles et logicielles pour le contrôle et la visualisation. Fournisseur orienté surtout vers les constructeurs de machines européens, ASEM offre également de grandes opportunités sur le marché nord-américain. Fournissant aux clients un niveau élevé de configurabilité pour leurs besoins informatiques industriels, les produits d'ASEM leur permettent d'accélérer les délais de mise sur le marché, de réduire leurs coûts de possession, d'améliorer l'utilisation des actifs, et de mieux gérer leurs risques d'entreprise.

Rockwell avait annoncé son intention d'acquérir ASEM en février 2020. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Grâce au potentiel de la technologie, nous connectons l'imagination des personnes pour étendre ce qui est humainement possible, rendant ainsi le monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation a son siège à Milwaukee, dans le Wisconsin, et emploie environ 23 000 solutionneurs de problèmes au service d'une clientèle répartie dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la façon dont nous donnons vie à The Connected Enterprise dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com.

