Logistik Unicorp lance la production de millions de blousons de protection





L'entreprise signe une entente avec le gouvernement du Canada pour approvisionner le réseau canadien de la santé

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - Logistik Unicorp - intégrateur de classe mondiale en matière d'uniformes et d'équipements de sécurité et principal fournisseur de l'armée canadienne - mobilisera sa chaîne d'approvisionnement domestique afin de produire des millions de blousons de niveaux de protection médicale 1, 2 et 3 requis pour protéger les travailleurs de la santé d'un océan à l'autre du pays. Grâce à une entente signée avec le gouvernement du Canada, Logistik Unicorp fournira au cours des six prochains mois des solutions lavables et jetables entièrement produites au Canada.

Dès que le besoin s'est fait sentir, Logistik Unicorp a rapidement sécurisé l'approvisionnement en matières premières et travaillé en collaboration avec ses partenaires afin d'adapter sa chaîne de production pour répondre aux besoins urgents et considérables en équipements de protection individuelle dans le réseau de la santé. « Lorsque l'appel a été lancé aux entreprises, nous avons compris que nous avions un rôle à jouer, et nous avons déterminé que nous avions la capacité de faire une différence pour les travailleurs de première ligne. En quelques jours, nous avons été en mesure de développer les produits et de certifier des prototypes auprès de Santé Canada », indique Karine Bibeau, vice-présidente aux ventes de Logistik Unicorp.

Logistik Unicorp a récemment fait l'acquisition de nouvel équipement nécessaire à la confection et la livraison d'importants volumes de blousons de niveaux de protection 2 et 3. L'entreprise prévoit augmenter graduellement la cadence de production au cours des prochaines semaines dès que le personnel affecté à la fabrication sera complètement familiarisé avec les spécificités relatives au secteur médical. Cette annonce confirme la reprise des activités et le retour au travail pour 20 usines spécialisées dans la fabrication de textiles et de vêtements à travers le Canada.

L'octroi de ce contrat constitue une occasion unique pour cette vingtaine d'entreprises canadiennes de démontrer leurs capacités et leur savoir-faire dans le domaine médical, un secteur qui - jusqu'à maintenant - avait l'habitude de s'approvisionner à l'étranger. « Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada pour sa confiance. Grâce à cette entente, nous entendons établir des partenariats avec des entreprises d'ici en vue de développer la capacité de production domestique à long terme. Les entreprises de confection qui souhaitent participer à la relance et à la croissance de l'industrie canadienne du textile sont invitées à se joindre aux efforts », précise Karine Bibeau.

Logistik Unicorp compte sur une solide chaîne d'approvisionnement pancanadienne composée de plusieurs manufacturiers et partenaires québécois, notamment Confection 2001, Confection Lotbinière, Confection Pagar, Confection Perseide 3D, Dimex, Duvaltex, International Fashion Collections, Les Confections Joly, Les Industries Longchamps, Les Vêtements Prestigio, Maison Marie Saint Pierre, Ogilvy Equestrian, Perfection, Raffinalla, Stedfast, Technofil, Textiles Monterey, Triple 5 et Vêtements Cookshire ainsi que TechniTextile Québec, le Groupe CTT et Vestechpro.

À propos de Logistik Unicorp

Chef de file canadien en gestion intégrée de programmes d'uniformes, Logistik Unicorp fournit des vêtements de haute qualité, innovateurs et fonctionnels à plus de 325,000 utilisateurs individuels canadiens oeuvrant au sein de diverses entreprises ainsi que d'organisations et d'agences gouvernementales, telles que l'Agence des services frontaliers du Canada, le ministère de la Défense nationale, Parcs Canada, Postes Canada, Service correctionnel Canada, la Société de transport de Montréal, la Ville de Montréal et la Ville de Québec.

La gestion intégrée de programmes d'uniformes procure une solution clé en main : recherche et développement, conception, production, approvisionnement, assurance-qualité, entreposage sécurisé et distribution. La clientèle de Logistik Unicorp peut compter sur sa chaîne d'approvisionnement polyvalente ainsi que de son réseau de partenaires domestiques et internationaux. Les filiales du groupe, établies en Allemagne, en Tunisie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Vietnam, desservent une clientèle mondiale.

