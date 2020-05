Westinghouse installe à l'intérieur d'un réacteur nucléaire commercial un composant de combustible premier du genre, imprimé en 3D





CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie, 4 mai 2020 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company a fait part aujourd'hui de la mise en place réussie d'un dispositif imprimé en 3D pour obturation de doigt de gant sur l'unité 1 de la centrale nucléaire à Byron d'Exelon lors de son arrêt au printemps pour renouvellement du combustible. C'est une installation unique en son genre pour l'industrie nucléaire.

La fabrication additive, connue également sous le terme impression 3D, est une technique novatrice simplifiant le processus de fabrication en passant directement d'un modèle tridimensionnel à une composante proprement dite. La fabrication additive réduit les coûts, améliore la qualité et la flexibilité dans la conception, et elle supprime les limites de la fabrication conventionnelle.

« Westinghouse continue à ouvrir la voie avec la mise au point des technologies les plus avancées qui aident le monde à répondre à une demande croissante en électricité grâce à une énergie sûre, propre et fiable, » a déclaré Ken Canavan, directeur de la technologie chez Westinghouse. « Notre programme de fabrication additive offre aux usagers des concepts améliorés de composants contribuant à accroître les performances et réduire les coûts tout en assurant un accès à des composants qui ne seraient probablement pas disponibles avec les méthodes traditionnelles de fabrication. »

« La fabrication additive est une solution nouvelle et passionnante pour le secteur du nucléaire, » a ajouté Ken Petersen, directeur général adjoint des combustibles nucléaires chez Exelon Generation. « Cette approche simplifiée aide à satisfaire les besoins de l'industrie en composants très divers, de faible volume, mais hautement critiques pour les centrales. Nous sommes fiers de notre partenariat avec Westinghouse sur ce jalon de l'industrie et de contribuer à apporter d'autres preuves que cette technologie est viable. »

Pour d'autres renseignements sur les capacités de fabrication de pointe de Westinghouse, veuillez visiter https://www.westinghousenuclear.com/about/news/features/view/advancing-our-manufacturing-capabilities-to-meet-your-component-needs.

Westinghouse Electric Company est la société pionnière mondiale de l'énergie nucléaire et elle est une fournisseuse de premier plan de produits pour centrales nucléaires et de technologies pour services d'utilité publique partout dans le monde. Westinghouse a livré en 1957 le premier réacteur commercial à eau sous pression du monde à Shippingport en Pennsylvanie aux États-Unis. Aujourd'hui, la technologie de Westinghouse sert de base à approximativement la moitié des centrales nucléaires en fonctionnement dans le monde. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.westinghousenuclear.com.

