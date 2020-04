L'équipe de l'émission « Say Hello to Life » souligne le 50e anniversaire du Jour de la Terre avec la nouvelle minisérie « Embrace Nature ».





BEIJING, 23 avril 2020 /CNW/ - Afin de souligner le 50e anniversaire du Jour de la Terre, l'émission de variétés à succès « Say Hello to Life », produite par China Central Television, présente une série d'épisodes explorant l'humanité et la nature selon la pensée chinoise.

Le bambou est à l'honneur dans la nouvelle série. Au fil des siècles, les gens ont développé une affinité pour cette plante vivace qui a inspiré de nombreux artistes, compositeurs et poètes. Léger mais durable, le bambou apparaît comme un élément essentiel de la vie des gens à travers l'histoire, du mobilier aux armes anciennes. « Say Hello to Life » transporte son auditoire dans un voyage de découverte, retraçant l'évolution du bambou à travers la Chine pour découvrir la philosophie cachée derrière les forêts de bambou.

La vitesse de maturité du bambou est extrêmement lente, mais les bourgeons qui se développent en pousses jouent un rôle important dans la croissance d'une nouvelle tige. Une fois qu'elles prennent racine, les pousses de bambou peuvent croître à une vitesse vertigineuse allant jusqu'à 30 centimètres par jour, ce qui en fait l'une des plantes à la croissance la plus rapide au monde.

« Observer les caractéristiques du bambou, c'est être témoin de la magie de la nature et d'un symbole de l'humanité. Comme le bambou à travers les épreuves, nous rejetons les esprits arrogants. Avec de l'endurance, nous affinons notre force au fil du temps », a indiqué Negmat, l'un des animateurs de l'émission.

« Il s'agit de l'essence même du voyage que nous entreprenons avec nos auditeurs. Lorsque nous examinons la nature avec respect, nous pouvons voir toutes les choses brillantes et belles, toutes les créatures grandes et petites et toutes les choses sages et merveilleuses qu'elle a à nous offrir, tout en constatant la profondeur de notre existence », a-t-il précisé.

« Joignez-vous à nous pour découvrir la nature et un tout nouveau monde alors que nous sortons une fois de plus des sentiers battus », a-t-il ajouté.

« Say Hello to Life » est diffusée tous les mercredis à 21 h 30 UTC+8 sur la chaîne CCTV 3 et sur le site Web CCTV.com.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : https://www.facebook.com/cctvcom/.

Pour écouter l'émission, veuillez consulter la liste de lecture YouTube.

