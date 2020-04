Tradeshift collabore avec Chain IQ pour fournir des services d'approvisionnement innovants





Tradeshift, leader en paiements et places de marché de chaîne logistique, a annoncé une collaboration avec Chain IQ, une société indépendante de services internationaux offrant un approvisionnement stratégique, tactique et opérationnel à ses clients internationaux.

Exploitant la technologie de Tradeshift avec la capacité de Chain IQ à créer de la valeur pour les dépenses indirectes des clients, par le biais de solutions de comptes fournisseurs et d'approvisionnement, complètement et entièrement numérisées, cette collaboration permettra aux organisations de générer des économies grâce à la transparence des prix sur un marché géré, de faciliter et d'optimiser les processus d'approvisionnement, et de fournir une facilité d'utilisation unifiée ainsi qu'une expérience utilisateur intuitive, quels que soient les enjeux, et ce, afin de garantir la meilleure adoption des utilisateurs. Cela complète la mission fondamentale de Tradeshift, qui consiste à offrir à toutes les organisations une connectivité et un accès au capital, numériques, garantissant ainsi la continuité des relations commerciales tout au long de la période d'incertitude relative aux perturbations commerciales actuelles.

À la recherche d'un partenaire technologique qui soutiendrait ses clients en mettant l'accent sur la collaboration numérique, Chain IQ a rapidement reconnu Tradeshift comme le meilleur choix pour fournir une stratégie de services gérés, en raison du réseau ouvert de Tradeshift, de son approche de marché, de son architecture TI de premier ordre, d'un écosystème d'applications et d'une couverture de conformité mondiale. La Société a pu facilement estimer la valeur considérable que Tradeshift pourrait ajouter à son portefeuille de clients de renom. « Tradeshift complète parfaitement notre écosystème partenaire et améliore la génération de valeur pour nos clients grâce à l'association de services solides et de technologie avancée », a déclaré Remo Vettiger, responsable pour les régions Suisse et EMOA, chez Chain IQ.

Le partenariat fournit déjà une valeur considérable avec l'approche combinée aboutissant à son premier contrat dans le secteur des services financiers, et a l'intention d'accueillir une autre catégorie de clients dans les prochaines semaines.

« Nous sommes heureux d'accueillir Chain IQ dans l'écosystème partenaire de Tradeshift. L'association des solutions de Tradeshift et de l'expertise en approvisionnement, de Chain IQ crée une proposition de valeur unique pour les clients. Dans le cadre de la crise actuelle, la proposition de valeur combinée permettra sans aucun doute à nos clients communs de réaliser leur objectif de continuité commerciale », a indiqué Bruno Laborie, directeur principal de l'alliance mondiale, chez Tradeshift.

À propos de Tradeshift

Tradeshift dynamise l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement pour l'économie connectée numériquement. En tant que leader des paiements pour les chaînes d'approvisionnement et les places de marché, la Société aide les acheteurs et les fournisseurs à numériser toutes leurs transactions commerciales, à collaborer sur tous les processus et à se connecter à n'importe quelle application de chaîne d'approvisionnement. Plus de 1,5 million d'entreprises réparties dans 190 pays font confiance à Tradeshift pour traiter plus d'un demi-billion USD en valeur transactionnelle, ce qui en fait le plus grand réseau commercial mondial pour l'achat et la vente. Découvrez le commerce pour tous sur tradeshift.com.

À propos de Chain IQ

Chain IQ est un prestataire de services mondiaux, indépendant qui offre à ses clients internationaux des solutions d'approvisionnement personnalisées de bout en bout. Le Groupe mène ses activités à partir de ses 6 centres principaux à Zurich (siège social), New York, Londres, Singapour, Mumbai et Bucarest, et à partir de ses 11 bureaux internationaux. Fondée en 2013, Chain IQ se distingue comme étant l'une des plus grandes sociétés d'approvisionnement, à l'échelle mondiale, fournissant ses services à plus de 50 grandes entreprises et sociétés de premier ordre, dans de nombreux secteurs d'activités dans plus de 20 pays. Chain IQ fournit une valeur client considérable en réduisant de manière significative les dépenses indirectes, et en augmentant la productivité de la fonction d'approvisionnement indirecte, grâce à l'exploitation des dernières technologies et de la réingénierie des processus, du pouvoir d'achat collectif de ses clients, ainsi que des renseignements sur les marchés principaux, et des connaissances spécialisées de catégories, tout en se concentrant sur la stratégie et les activités des clients, la gestion des risques, les pratiques de responsabilité sociale et de durabilité Chain IQ - simply smart (l'intelligence, tout simplement). Découvrez le commerce pour tous sur chainiq.com.

