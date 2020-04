La Fondation Algorand lance un programme de subventions de 250 millions d'ALGO





Trois premiers bénéficiaires ont reçu plus de 6 millions d'ALGO dans le cadre du programme de subventions

SINGAPOUR, 15 avril 2020 /PRNewswire/ -- La Fondation Algorand, une organisation dont l'objectif est d'impliquer, d'éduquer et de permettre à sa communauté de bâtir une économie sans frontières et harmonieuse à partir de la technologie de la blockchain publique et décentralisée, a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme de subventions de 250 millions de jetons Algo (ALGO). Ce vaste programme mondial pluriannuel financera des projets de création d'applications visant à soutenir les infrastructures, les applications destinées aux utilisateurs finaux et l'innovation en matière de recherche sur la blockchain Algorand.

Dans le cadre de ce programme, 250 millions d'ALGO (environ 50 millions de dollars américains aux taux actuels) seront alloués à des développeurs qualifiés dans quatre grandes catégories : recherche innovante, outils et infrastructures de développement pour la blockchain Algorand, cas d'utilisation pour des applications décentralisées (dApps) à construire sur la blockchain Algorand, et initiatives éducatives et communautaires. Les cas d'utilisation potentiels pourraient inclure la DeFi, les paiements, les échanges d'actifs, l'intégration des réseaux sociaux, la chaîne d'approvisionnement, l'authentification des droits d'auteur et la segmentation des actifs en unités.

«?Nous sommes ravis d'annoncer le programme de subventions de 250 millions d'ALGO, conçu pour soutenir l'innovation qui contribue à la croissance de l'écosystème Algorand?», a déclaré Fangfang Chen, directrice des opérations de la Fondation Algorand. «?Nous pensons qu'une blockchain à preuve d'enjeu publique, sans permission, avec une approche open source, est fondamentale pour satisfaire la vision d'une économie sans frontières. Dans le cadre de sa vision visant à permettre une vaste communauté de développement active, la Fondation Algorand s'est engagée à soutenir cette communauté alors qu'elle explore les possibilités d'innovation qui existent au sein de l'écosystème de la blockchain Algorand.?»

Les premiers bénéficiaires du programme comprennent trois projets :

Bloq : un fournisseur d'infrastructures à plusieurs blockchains, qui fournit des noeuds et des API Algorand à côté d'autres grands réseaux.

PureStake AlgoSigner : un plug-in de navigateur open source qui permet aux développeurs d'ajouter des capacités de transaction Algorand dans leurs applications tout en permettant aux utilisateurs de garder le contrôle de leurs clés.

Reach : une plateforme de développement conçue pour éliminer la complexité du développement de dApps sur la blockchain Algorand et pour permettre la création future de DAO, d'échanges décentralisés et de nombreuses autres applications de DeFi sur Algorand.

«?Des outils simples et pragmatiques pour les développeurs sont essentiels pour étendre l'accessibilité du réseau Algorand?», a déclaré Derek Yoo, PDG de PureStake. «?Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés par la Fondation Algorand pour une subvention qui nous permet d'abattre les barrières entre les détenteurs de jetons, les développeurs d'applications et le réseau de la blockchain lui-même.?»

«?Le programme de subvention de la Fondation Algorand est l'un des programmes les plus ciblés qui existent, et nous pensons qu'il contribuera à accélérer l'adoption de la plateforme d'Algorand?», a déclaré Chris Swenor, fondateur de Reach. «?Nous sommes ravis de participer et d'aller de l'avant avec notre vision pour rendre le développement de dApps transparent.?»

L'un des critères clés du processus de sélection est l'impact positif que les projets auront sur la communauté Algorand au sens large et sur l'écosystème en général. Les autres critères sont la qualité de la soumission, la solidité technique ou académique de la proposition, les possibilités de croissance et l'engagement de l'équipe qui soumet les projets.



La Fondation Algorand procédera à l'évaluation initiale des projets. À l'avenir, la Fondation Algorand prévoit d'introduire un programme de subventions ouvert, qui permettra à la communauté au sens large de voter sur les projets qui devraient recevoir des subventions.

Pour soutenir les participants au programme de subventions, le portail de relations avec les développeurs a été enrichi de nouveaux tutoriels, solutions et ressources pour simplifier la construction sur Algorand et la rendre plus accessible.

Les projets intéressés à recevoir un financement peuvent s'inscrire ici : https://algorand.foundation



À propos de la Fondation Algorand

La Fondation Algorand est une organisation à but non lucratif qui a une vision d'une économie sans frontières et harmonieuse, bâtie sur la technologie de la blockchain publique et décentralisée. La Fondation, en partenariat avec Algorand Inc, a développé le protocole de blockchain Algorand, initialement conçu par le pionnier de la cryptographie et lauréat du prix Turing Silvio Micali et une équipe de scientifiques de premier plan, comme la pierre angulaire de la réalisation de cette vision. La Fondation imagine qu'un large éventail d'applications puisse être construit sur ce protocole par une nouvelle communauté plus large de développeurs traditionnels. La Fondation s'est engagée à faciliter cette innovation de manière durable et écologique en utilisant l'algorithme de consensus Preuve d'enjeu.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site https://algorand.foundation/

Contact presse : Anastasia Golovina, anastasia@dittopr.co

Communiqué envoyé le 15 avril 2020 à 10:32 et diffusé par :