Huawei maintient sa croissance progressive sur le marché des entreprises en 2019

La numérisation sectorielle se trouve dynamisée par des développements robustes : 5G, IA et nuage

SHENZHEN, Chine, 1er avril 2020 /CNW/ - Hier, Huawei a publié son rapport annuel 2019 dans lequel la société, détaillant de solides performances opérationnelles, a annoncé un chiffre d'affaires mondial arrondi à 858,8 milliards de yuans, soit une hausse de 19,1 % par rapport à l'année précédente. Sa croissance progressive sur le marché des entreprises s'est maintenue, Huawei ayant inscrit dans ce segment un chiffre d'affaires mondial de 89,7 milliards de yuans, en hausse de 8,6 % d'une année sur l'autre. De fait, son activité orientée entreprises est devenue l'un des principaux moteurs de la croissance globale de la société. Fin 2019, plus de 700 villes et 228 sociétés Fortune Global 500 avaient choisi Huawei comme partenaire de transformation numérique. En outre, ce pôle d'activité s'appuie sur un réseau mondial comptant plus de 28 000 partenaires qui contribuent à hauteur de 86 % au chiffre d'affaires global du groupe. Par ce réseau mondial de partenaires, Huawei a donné naissance à un écosystème interdépendant prospère porteur de valeur aussi bien pour les clients que pour l'ensemble de l'industrie.

En 2019, ce pôle d'activité orientée entreprises a connu une expansion rapide grâce aux efforts incessants engagés par Huawei en matière de R-D et à ses investissements dans les nouvelles technologies TIC, telles que la 5G, l'IA et le nuage, lesquels l'ont amenée à tirer pleinement parti des avantages conjugués des nouvelles technologies pour accélérer l'innovation de produits, la numérisation sectorielle et le développement intelligent. De surcroît, le principe dit « inclusion », le fait d'être intégré au pôle, a été bien adopté au niveau des entreprises si bien que le succès est mis en commun avec les partenaires grâce à des politiques de partenariat loyales, justes, transparentes et simples.

Produits et solutions innovants, intégrant les technologies de pointe -- 5G, nuage informatique et IA -- au service des entreprises

Au cours de l'exercice, Huawei a fait jouer par effet de levier la synergie entre le nuage, l'IA et la 5G pour fournir des services publics et des solutions hybrides, nuagiques de part et d'autre, stables, fiables et durables. Plus précisément, HUAWEI CLOUD a lancé plus de 200 services nuagiques et 190 solutions, tandis que plus de trois (3) millions d'utilisateurs et de développeurs en entreprise s'appuient actuellement sur HUAWEI CLOUD pour développer des produits et solutions.

Se fondant sur l'infrastructure Cloud, Huawei a lancé la plateforme numérique Huawei Horizon en intégrant de nouvelles technologies TIC, notamment l'IdO, l'IA, les mégadonnées, la vidéo, les communications convergentes et les SIG, afin de jeter les bases du futur monde numérique. D'après un important cabinet d'études de marché indépendant, le groupe Dell'Oro, Huawei s'est hissée au premier rang en termes de part du marché mondial des points d'accès Wi-Fi 6 intérieurs, hors Amérique du Nord, entre le troisième trimestre de 2018 et 2019, grâce à son offre de services de qualité aux clients de divers secteurs tels que l'éducation, la vente au détail, les soins de santé et la fabrication.

D'autre part, en 2019, Huawei a lancé CloudEngine 16800, une première dans l'industrie en étant le premier commutateur pour centres de données à l'ère de l'IA, déployé commercialement dans plus de 150 centres de données d'entreprise à l'échelle mondiale. De leur côté, ses trois OptiX, à savoir OptiXtrans, OptiXaccess et OptiXstar, ont été adoptés par plus de 3 800 entreprises dans 158 pays et régions. Selon un rapport de Gartner, paru en septembre 2019, les produits de stockage Huawei ont pris place dans la zone des leaders du Magic Quadrant. Par ailleurs, Huawei a également lancé deux solutions phares sur le marché des entreprises -- HiCampus et HiDC -- en mettant à profit ses technologies de pointe (5G, transmission optique, réseau IP (protocole Internet) et IA) et en innovant en collaboration dans tous les domaines technologiques.

Pour aider les administrations publiques et les entreprises à réaliser la transformation numérique et à en accélérer le développement dans différents secteurs

Huawei possède une vaste expérience des administrations publiques et des entreprises qui souhaitent passer au numérique à ses côtés. Dans des domaines tels que les villes intelligentes, les campus, les transports, l'énergie, la fabrication et l'éducation, Huawei, travaillant de concert avec des partenaires mondiaux, a su déployer des solutions et des modèles d'entreprise innovants porteurs d'une nouvelle valeur ajoutée.

Depuis 2019, Huawei est associée à plus de 4 200 prestataires au service de plus de 50 000 clients dans le monde entier. Sa participation à des projets de villes intelligentes a dépassé 200 villes dans plus de 40 pays et régions, sans compter que la société a prêté main-forte à plus de 1 000 institutions financières, les aidant à opérer leur transformation numérique en termes de finance inclusive, d'innovation de services axée sur les données et de système bancaire ouvert. Dans le secteur ferroviaire, Huawei dessert plus de 170 lignes urbaines dans plus de 70 villes du monde, en s'employant à leur bâtir des systèmes de transport intégrés. Côté campus, domaine où l'expérience de sa propre transformation numérique lui sert d'assise, Huawei a bâti des campus intelligents pour plus de 300 clients. Ailleurs, dans divers secteurs, notamment la manufacture et l'énergie, Huawei, s'appuyant sur des technologies TIC innovantes, les aide à remodeler leurs chaînes de fabrication et de valeur tout en accélérant la mise à niveau de leurs systèmes intelligents.

Pour dynamiser les partenaires d'entreprises et bâtir un écosystème florissant

Focalisée sur le marché des entreprises, Huawei a établi autour du globe 13 OpenLabs où les partenaires bénéficient du soutien à l'innovation conjointe de solutions, ainsi que dans de nombreux domaines (marketing, culture/formation des talents, finance, chaînes d'approvisionnement et systèmes informatiques), les amenant à se perfectionner en améliorant leurs capacités et en accélérant leur transformation dans un esprit de réussite partagée. Engagée à mutualiser son expérience, sa technologie et ses normes de culture des talents, Huawei a travaillé avec un grand nombre d'autorités de l'enseignement, d'universités et d'autres acteurs au sein de l'écosystème, dans le monde entier, afin d'édifier un écosystème qui, parce que ouvert et bénéfique, fera cultiver des talents TIC et accélérer la numérisation sectorielle.

Dans l'avenir, l'application intégrée de la 5G, du nuage et de l'IA débouchera sur un nouveau monde où toutes choses sentent, restent connectées et agissent intelligemment. Huawei développera des produits novateurs à partir de ces technologies et répondra aux besoins des clients en leur fournissant des solutions adaptées, porteuses d'intelligence au service de différents secteurs d'activité et tremplin vers un potentiel de développement accru pour les clients qui souhaitent passer au numérique.

Tous les états financiers qui composent le rapport annuel 2019 ont été vérifiés de manière indépendante par KPMG, cabinet comptable international comptant parmi les Quatre Grands. Pour téléverser le rapport annuel 2019, rendez-vous sur www.huawei.com/en/press-events/annual-report/2019.

