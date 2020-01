Début du 42e Bal de Neige et faits saillants de la programmation





Le 42e Bal de Neige débute aujourd'hui dans la région de la capitale du Canada

GATINEAU, QC, le 31 janv. 2020 /CNW/ - Le Défi international de sculptures sur glace, qui a commencé ce matin sur la rue Sparks, à Ottawa, et l'ouverture officielle du Domaine des flocons, au parc Jacques-Cartier, à Gatineau, marquent le début du 42e Bal de Neige.

Coproduit par Patrimoine canadien et la Ville de Gatineau et présenté par Tim Hortons, le Domaine des flocons est un immense terrain de jeu hivernal urbain. Pendant trois week-ends, de magnifiques sculptures de neige et une foule d'activités attendent les visiteurs : super glissades sur tube, tyrolienne ($), zone Bouts de chou, chasse aux trésors, course à obstacles... les choix ne manquent pas pour s'amuser!

La rue Sparks sera animée pendant toute la durée du Bal de Neige, et le coup d'envoi des festivités y sera donné ce soir, à 19 h. Un spectacle extérieur, présenté sur la scène Rogers, mettra en vedette Sarahmée, le DJ NDN et Virginia to Vegas. De plus, un numéro spécial soulignera le rôle important que la Nation métisse a joué dans l'entrée du Manitoba dans la Confédération, il y a 150 ans.

NOUVEAU! Les emblématiques sculptures de glace du Bal de Neige seront présentées sur la rue Sparks. Laissez-vous émerveiller par le talent de sculpteurs de renommée mondiale. Voyez-les à l'oeuvre pendant les trois compétitions d'envergure internationale.

Premier week-end : Défi international de sculpture sur glace du Bal de Neige, présenté par Tim Hortons

Deuxième week-end : Défi de sculpture sur glace Bataille des Amériques du Bal de Neige

Troisième week-end : Championnat de sculpture sur glace de la Société canadienne des sculpteurs sur glace

Des structures interactives et lumineuses viendront ajouter une touche de couleur et de lumière au paysage hivernal urbain. Retrouvez-les sur la rue Sparks et au marché By ainsi que dans le passage souterrain de la rue Rideau et de la promenade du Colonel-By, à Ottawa.

FAITS SAILLANTS DE LA PROGRAMMATION

Profitez des incontournables plaisirs d'hiver comme la 50e saison de patinage sur le canal Rideau, la Célébration hivernale à Rideau Hall, le Festival de bateau dragon Queues de Castor, la Tournée Hockey d'ici de Rogers et la Classique du ruisseau de la Brasserie.

Faites fondre le blues de l'hiver grâce aux rencontres Festival d'hiver feu et glace, sur la rue Bank, et Lumières de nuit, un festival novateur d'arts et de lumières, dans le secteur de la rue Preston.

Participez aux nombreuses activités intérieures, y compris le Championnat culinaire canadien ($), le Festival BIG BANG, les spectacles du Centre national des Arts, les expositions et ateliers des musées nationaux, la course intérieure BougeBouge et la foire commerciale Aurores Boréales.

Ne manquez pas les activités offertes par le Conseil de la Nation métisse au Musée de l'histoire durant le premier week-end pour découvrir les traditions, la musique, la danse, la gastronomie et les artisans métis.

Après le succès de l'an dernier, l'activité Fierté hivernale, présentée par Fierté dans la Capitale, est de retour au Bal de Neige avec une programmation axée sur la culture, l'histoire et la fierté LGBTQ2+.

Jusqu'au 17 février 2020, c'est toute la région de la capitale du Canada qui vivra au rythme du Bal de Neige. Veuillez consulter notre calendrier d'activités pour connaitre la programmation, ainsi que notre compte Facebook ou Twitter pour vivre le Bal de Neige en direct.

Aimer l'hiver au grand air ET bien au chaud à l'intérieur... C'est aussi ÇA le Bal de Neige!

Citations

« Patrimoine canadien est fier de présenter le 42e Bal de Neige et tient à souligner le soutien de ses partenaires de programmation qui vous donnent rendez-vous avec la diversité culturelle, artistique et culinaire du pays. Nous profitons de cette grande fête hivernale pour célébrer le rôle important qu'a joué la Nation métisse dans l'entrée du Manitoba dans la Confédération, il y a 150 ans. Découvrez la programmation riche et diversifiée du Bal de Neige, qui se déroule jusqu'au 17 février! »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Le Bal de Neige de 2020 a lieu du 31 janvier au 17 février, durant les fins week-ends, dans la région d'Ottawa-Gatineau. Toutes les activités se dérouleront également le lundi 17 février, jour de la Famille en Ontario.

Pendant trois week-ends, c'est toute la région de la capitale du Canada qui vivra au rythme du Bal de Neige. La rue Sparks est le pôle principal des festivités à Ottawa; elle relie le centre-ville Rideau, la patinoire du canal Rideau, le marché By, la rue Bank, le Glebe et la rue Preston. À Gatineau, les festivités se déroulent au Domaine des flocons, au Musée canadien de l'histoire et au ruisseau de la Brasserie.

Patrimoine canadien est fier de s'associer à plus d'une cinquantaine de partenaires dont la collaboration enrichit la programmation du Bal de Neige.

Patrimoine canadien tient à remercier ses commanditaires officiels, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario, Tim Hortons et Rogers.

Le Bal de Neige est rendu possible grâce au précieux soutien de quelque 800 bénévoles.

Patrimoine canadien encourage les visiteurs à utiliser le service de navette gratuit Bus-O-Neige OLG du Bal de Neige.

Produits connexes

Devenir bénévole, c'est aussi ÇA le Bal de Neige!

Le 42e Bal de Neige vous invite à célébrer la diversité culturelle, artistique et culinaire du Canada

Liens connexes

Site officiel du Bal de Neige

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 31 janvier 2020 à 14:44 et diffusé par :