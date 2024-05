BRP LAURÉATE D'UN PRIX AU GALA LES MERCURIADES DANS LA CATÉGORIE « STRATÉGIE D'AFFAIRES À SUCCÈS»





VALCOURT, QC, le 7 mai 2024 /CNW/ - BRP inc. (TSX : DOO; NASDAQ : DOOO) est fière d'avoir remporté le prix « Stratégie d'affaires à succès - Grande entreprise?» lors de la 44e édition du concours d'affaires organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Le prix a été remis à BRP lors de la cérémonie du Gala Les Mercuriades le 6 mai 2024 au Palais des congrès de Montréal.

C'est grâce à la mise en place d'une stratégie de diversification de son portefeuille de produits par l'électrification que BRP a reçu cet honneur. Ainsi, l'entreprise s'engage à offrir un véhicule électrique dans chacune de ses gammes de produits existantes et à explorer de nouvelles catégories de produits. BRP se distingue en développant à l'interne sa propre technologie de propulsion électrique Rotax. Cette démarche unique lui permet d'être agile et compétitive d'un point de vue technologique, et d'utiliser cette technologie dans l'ensemble de ses gammes de produits.

« BRP veut devenir la référence en matière de véhicules récréatifs électriques et c'est donc un grand honneur de voir notre stratégie liée à l'électrification de nos gammes de produits récompensée par l'un des plus prestigieux concours d'affaires du Québec », a déclaré Minh Thanh Tran, premier vice-président, Stratégie de la Société et Groupe LVHA. « Cette transition technologique nous permet non seulement de réduire notre empreinte carbone, mais elle représente également une formidable opportunité de développement. Nos options électriques, qui sont une offre complémentaire à nos véhicules à moteur à combustion interne, vont attirer de nouvelles générations de conducteurs en offrant de nouvelles expériences de conduite. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les équipes impliquées dans ce projet novateur. »

BRP lancera auprès de ses concessionnaires au mois d'août prochain ses premières motos électriques Can-Am . Les motos Can-Am ont été les tous premiers modèles électriques de BRP à être confirmés aux consommateurs. Les conducteurs peuvent s'attendre à ce que ces nouvelles motos à la fine pointe de la technologie soient parfaites pour les déplacements quotidiens et la conduite récréative sur et hors route.

Depuis 1981, Les Mercuriades sont reconnues comme l'un des concours du milieu des affaires québécois les plus prestigieux. Le programme, porté par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), reconnaît l'innovation, l'ambition, l'entrepreneuriat et la performance des entreprises québécoises.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10,4 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale.

