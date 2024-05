NEOM présente Jaumur, un port de plaisance cosmopolite





NEOM, Royaume d'Arabie Saoudite, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le Conseil d'Administration de NEOM a présenté Jaumur, la plus imposante communauté cosmopolite de luxe située sur la côte du Golfe d'Aqaba, conçue pour répondre aux normes les plus exigeantes en matière d'habitabilité future et de mode de vie actif. Ce nouvel ajout annonce un mélange unique d'expériences sur terre et sur mer, complétant le développement régional évolutif de NEOM dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite.

Jaumur est une communauté résidentielle exclusive aménagée autour d'un port de plaisance inspirant et pouvant accueillir plus de 6 000 résidents. Intégrée dans la topographie variée de la côte du Golfe d'Aqaba, elle abrite 500 appartements dans la marina et près de 700 villas de luxe, bénéficiant d'un accès au bord de l'eau et d'un amarrage privé. Deux hôtels de destination distincts au sein de Jaumur offrent 350 chambres et suites luxueuses, invitant les clients à profiter des vues à couper le souffle et à embrasser tous les aspects de l'hospitalité côtière moderne et des activités sportives.

La marina est le point central du développement, le coeur vibrant autour duquel s'épanouit la communauté dynamique de Jaumur. Une voilure monumentale de 1,5 kilomètre s'élève au-dessus du plus grand des postes d'amarrage de yachts, offrant une protection toute l'année aux propriétaires de yachts et un havre de paix aux résidents et aux invités de la marina. L'aéroglisseur incorpore un porte-à-faux défiant la gravité pour former une entrée étonnante dans la marina, accueillant les plus grands superyachts du monde. Cette structure sculpturale est un point de repère qui sert de base parfaite pour toutes les attractions de la marina, pour les passionnés de yachting et les aventuriers à la recherche d'expériences personnalisées.

La promenade de la marina sera un lieu vivant de divertissement, de loisirs et d'expériences culturelles, accueillant tout au long de l'année des événements artistiques et des programmes de spectacles, assortis de boutiques de luxe et de restaurants de renommée internationale.

L'engagement de Jaumur en faveur de l'innovation et de l'apprentissage s'incarne dans le centre de recherche ultramoderne sur les grands fonds marins et dans l'internat international le plus prestigieux. L'institut de recherche se consacre à l'exploration des fonds marins, accueillant des experts reconnus et des pionniers ambitieux afin de promouvoir la découverte, la connaissance et la conservation du milieu marin et de hisser NEOM au rang de pôle mondial de la recherche océanographique.

L'internat international attirera des étudiants sélectionnés à travers le monde, les préparant à une réussite globale grâce à un enseignement exclusif et progressif, dispensé par un corps professoral international diversifié d'experts et d'innovateurs.

La conception architecturale unique de Jaumur intègre l'eau là où les sables dorés côtoient le bleu profond du Golfe d'Aqaba. C'est une destination de luxe à visiter, explorer, résider et prospérer : une opportunité de faire partie d'une communauté dynamique.

Jaumur fait suite aux récentes annonces de Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana, Aquellum, Zardun, Xaynor, Elanan, Gidori et Treyam en tant que destinations touristiques durables dans le Golfe d'Aqaba, qui s'inscrivent toutes dans le cadre de l'engagement de NEOM en faveur du progrès durable.

