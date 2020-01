Le marché du substitut du sucre va être gâté : Fooditive lance un nouvel édulcorant sain et durable





ROTTERDAM, Pays-Bas, 29 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Ce que d'autres considèrent comme des déchets, Fooditive y voit une ressource primaire. Son nouvel édulcorant 100 % naturel est produit à partir de restes de pommes et de poires, ce qui en fait un substitut de sucre sans produit chimique ni allergène. L'édulcorant a vu le jour après que le fondateur et scientifique en recherche alimentaire, le jordanien Moayad Abushokhedim, a remarqué que l'industrie qui vaut plusieurs milliards de dollars était dominée par des édulcorants malsains et avait rarement fait l'objet de changements. Suivre l'exemple de Fooditive.

Selon M. Abushokhedim, Fooditive a pour mission de « Développer des additifs alimentaires qui contribuent à un corps en meilleur santé et à un environnement plus sain », avec la durabilité en ligne de mire. En 2019, Fooditive a attiré l'attention de Rabobank et s'est vu accorder le Prêt Innovation.

« Fooditive contribue à l'industrie alimentaire européenne en proposant des alternatives saines aux édulcorants chimiques. Par ailleurs, ce produit aide à lutter contre les déchets alimentaires. Cette démarche s'inscrit dans notre vision de la banque alimentaire : Rabobank souhaite aider et soutenir les entrepreneurs dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation, maintenant et à l'avenir, afin de contribuer à une manière plus durable de nourrir le monde », a déclaré Wiel Hopmans, responsable de comptes PME chez Rabobank Rotterdam.

Fooditive développe actuellement une gamme d'autres produits dans le domaine des ingrédients alimentaires, dont les détails seront révélés dans le courant de l'année. L'édulcorant est conforme aux normes biologiques de l'UE, ce qui a permis à Fooditive d'obtenir la certification Skal. La société peut donc produire également un édulcorant biologique parallèlement à son édulcorant classique. En 2019, Fooditive s'est associée à Bodec, une société de production tierce durable, permettant à l'édulcorant zéro calories d'atteindre les consommateurs par le biais de produits dans les supermarchés néerlandais. Cette année, celui-ci sera également distribué à diverses entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons aux Pays-Bas.

L'année dernière, Fooditive a commencé à collaborer avec Rotterdam Circulair, une organisation qui se consacre à la réduction, à la réutilisation et au recyclage des déchets et dont l'objectif ultime est de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire d'ici 2030. Fooditive joue un rôle majeur dans la réalisation de cet objectif, car son édulcorant transforme et remet en question, d'un point de vue plus écologique, plus sain et plus durable, l'industrie opérant de longue date dans le substitut du sucre.

« M. Abushokhedim est une personne authentique, a de la persévérance et est un entrepreneur compétent, qui a rapidement trouvé son chemin dans la ville, la communauté des affaires et la société néerlandaise, un bon exemple et une source d'inspiration pour de nombreuses start-ups internationales aux Pays-Bas », a déclaré Amelia Oei, directrice de projet de la municipalité de Rotterdam.

Les Pays-Bas n'est pas le seul pays à s'intéresser à Fooditive ; la Suède également. En octobre 2019, 100 065,63 ? ont été récoltés afin de créer la succursale désormais enregistrée à Stockholm. Les projets futurs incluent l'expansion au Royaume-Uni et en Jordanie. En démarrant la production dans ces pays, Fooditive envisage de réduire son empreinte carbone et de contribuer à un avenir meilleur pour tous.

Maintenant que la graine a été semée et que l'intérêt porté à cet édulcorant innovant va croissant, 2020 sera une grande année pour Fooditive.

