Les clients, les employés et les actionnaires de Jefferies ont contribué 4 000 000 de dollars australiens aux efforts de lutte contre les feux de forêt en Australie





Jefferies a annoncé aujourd'hui avoir fait don de 4,0 millions de dollars australiens aux organisations qui apportent l'aide nécessaire aux victimes des incendies en Australie. Les clients de la société ont permis de générer un don de 1,6 million de dollars australiens grâce aux commissions réalisées sur les transactions en Asie-Pacifique le 22 janvier. Les donations des 3 813 employés de Jefferies s'élèvent à 400 000 dollars australiens, et la société a par la suite fait don d'une somme équivalente aux contributions de ses clients et de ses employés, à hauteur de 2,0 millions de dollars australiens supplémentaires.

« Nous sommes fiers de toute la famille Jefferies, et notamment de notre équipe panasiatique qui s'est agrandie récemment, pour avoir réussi à recueillir 4 000 000 de dollars australiens et ainsi soutenir les opérations de secours nécessaires à la suite des incendies dévastateurs en Australie, » ont déclaré Rich Handler, PDG de Jefferies, et Brian Friedman, président. « Nous sommes très reconnaissants envers nos clients du monde entier pour avoir effectué leurs transactions avec Jefferies, et nous apprécions énormément les dons de nos employés. Nous sommes honorés de pouvoir contribuer aux efforts de reconstruction et nous sommes de tout coeur avec les personnes touchées par ces incendies. Nous remercions également tous les professionnels des organisations d'aide aux sinistrés, qui travaillent sans relâche pour aider les personnes dans le besoin. Ce sont eux les véritables héros. Jefferies est aux côtés de tous les Australiens. »

Les montants indiqués seront immédiatement reversés aux organisations reconnues suivantes :

Croix-Rouge australienne 1 000 000 AUD Australian Wildlife Conservancy 500 000 AUD NSW Rural Fire Service 500 000 AUD Victoria Country Fire Authority 500 000 AUD Habitat for Humanity Australia 500 000 AUD All Hands and Hearts 500 000 AUD St Vincent de Paul Society Bushfire Appeal (NSW) 100 000 AUD Bushfire and Natural Hazards CRC 100 000 AUD Australian Institute for Disaster Resilience 100 000 AUD NSW Wildlife Information, Rescue and Education Service 100 000 AUD Hôpital pour koalas de Port Macquarie 100 000 AUD 4 000 000 AUD

Jefferies Group LLC est la plus grande banque d'investissement mondiale indépendante à service complet. Se consacrant à servir ses clients depuis plus de 55 ans, Jefferies est un chef de file qui met au service des investisseurs, des entreprises et des gouvernements ses connaissances du marché, son expertise et ses capacités d'exécution. Notre société fournit une gamme complète de services de banque d'investissement, de conseil, de vente et de négociation, de recherche et de gestion du patrimoine pour tous les types de produits en Amérique, en Europe et en Asie. Jefferies Group LLC est une filiale en propriété exclusive de Jefferies Financial Group Inc. (NYSE : JEF), une société de services financiers diversifiés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 janvier 2020 à 22:40 et diffusé par :