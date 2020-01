Durabilité solaire : La tour centrale du projet CSP de 700 MW de Shanghai Electric et DEWA s'élève à Dubaï





SHANGAI, 16 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Des progrès significatifs ont été réalisés dans le projet d'énergie solaire concentrée de 700 MW de Dubaï, annoncé comme le plus grand projet CSP (centrale solaire thermodynamique à concentration) à site unique au monde. La cérémonie d'inauguration de la tour centrale de 222 mètres du projet a eu lieu le 9 janvier, accueillant des représentants de Shanghai Electric, l'entrepreneur général du projet, de la Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), de Noor Energy 1 et du China Construction Third Engineering Bureau.

https://www.multivu.com/players/English/8676751-shanghai-electric-dewa-dubai-solar-power-project/

« SEGC (Shanghai Electric Group Company) nous a montré leurs performances exceptionnelles en finissant la tour solaire en béton selon le calendrier prévu, et ce, même s'ils ont fait face à de difficultés en cours de route », a déclaré Enrique Valades Nieto, directeur de la construction de Noor Energy 1.

Le projet CSP de 700 MW marque la quatrième phase du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum à Dubaï et constitue un élément crucial de l'initiative « Vision 2021 » du gouvernement des EAU visant à assurer un développement durable et respectueux de l'environnement.

Outre la « Vision 2021 », le gouvernement a également lancé l'« Energy Strategy 2050 Plan » (plan de stratégie énergétique 2050), qui vise à faire passer la contribution des énergies propres dans le bouquet énergétique total de 25 pour cent à 50 pour cent d'ici à 2050. Une fois opérationnelle, l'installation CSP réduira l'empreinte carbone de Dubaï de 1,6 million de tonnes par an.

Le projet est axé sur la durabilité. Shanghai Electric a engagé des experts et des partenaires pour relocaliser les animaux sauvages et 180 arbres de mesquite des 40 km2 du site dans une nouvelle réserve naturelle afin de minimiser l'impact de la construction.

Le projet vise également à créer des emplois pour les résidents et est soutenu par une équipe internationale. On estime qu'à mesure que le projet progressera, il créera environ 6000 emplois dans les secteurs de la technologie, de la gestion de l'énergie et de la construction.

À propos des systèmes d'énergie solaire concentrée

Les systèmes d'énergie solaire concentrée produisent de l'énergie solaire en utilisant des miroirs ou des lentilles pour concentrer une grande surface de lumière solaire sur une petite surface. L'électricité est produite lorsque la lumière focalisée est transformée en chaleur qui entraîne une turbine à vapeur reliée à un générateur d'électricité. Les capteurs solaires de l'installation CSP de 700 MW comprennent des capteurs à tour et des capteurs à tubes. La tour centrale est l'élément crucial de la centrale et sert à recevoir toute la lumière solaire focalisée des 70 000 miroirs pour augmenter la température à plus de 500 °C, et avec cette chaleur produire la turbine à vapeur reliée au générateur d'énergie électrique. Avec une hauteur totale de 267 mètres, c'est actuellement la plus haute tour thermique du monde.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK : 2727, SSE : 601727) est principalement engagée dans la conception, la fabrication et la distribution d'énergie électrique et d'équipements industriels. Elle se concentre principalement sur les énergies nouvelles, y compris la fabrication et la vente d'éoliennes et de composants et d'équipement d'énergie nucléaire ; les activités liées à l'énergie efficace et propre, y compris la fabrication et la vente d'équipement de production d'énergie thermique et d'équipement de transport et de distribution d'électricité ; l'équipement industriel, y compris la production et la vente d'ascenseurs et de moteurs ; l'industrie des services modernes, y compris la passation de contrats pour des projets de construction d'énergie thermique et des projets de transport et de distribution, ainsi que d'autres activités.

