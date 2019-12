Favoriser les liens entre les résidents de la C.-B. grâce à des services de transport en commun améliorés





VICTORIA, le 20 déc. 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures de transport en commun appuient la croissance économique, favorisent la réduction de la pollution atmosphérique et créent des collectivités unies et inclusives.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Claire Trevena, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement conjoint pour une nouvelle installation d'exploitation et d'entretien des véhicules HandyDART à View Royal.

Le service d'autobus HandyDART offre une option de transport en commun accessible et directe pour les usagers à mobilité réduite, assurant plus de 390 000 déplacements par année dans le Grand Victoria.

Une fois terminé, ce projet renforcera les services de transport en commun pour les personnes handicapées, contribuant ainsi à faire en sorte que tous les résidents aient accès aux possibilités et aux services dont ils ont besoin. Il permettra également à BC Transit de répondre à l'augmentation prévue de la demande à mesure que la région métropolitaine de Victoria prendra de l'expansion.

La nouvelle installation pourra accueillir environ 110 autobus HandyDART, soit le double de la taille actuelle du parc de véhicules. Il s'agira du premier établissement de BC Transit à obtenir la norme Or de Leadership in Energy and Environment Design (LEED) en Colombie-Britannique. Les normes LEED décrivent les exigences qui font appel aux meilleures pratiques de gestion pour réduire l'utilisation de produits chimiques, le gaspillage d'énergie, le gaspillage d'eau, la pollution atmosphérique, les déchets solides et/ou le ruissellement associés à un bâtiment ou à un site.

L'installation actuelle HandyDART de BC Transit, située sur l'avenue Glanford, sera convertie en un troisième centre d'exploitation et d'entretien pour le parc de véhicules conventionnels de BC Transit, ce qui permettra d'augmenter le nombre d'autobus et de services de transport en commun de tous les types dans le Grand Victoria.

Le gouvernement du Canada investit plus de 12,6 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique verse plus de 12,9 millions de dollars et la Commission de transport régionale de Victoria, 6,9 millions de dollars.

« Le gouvernement du Canada est fier de travailler avec ses partenaires pour réaliser des projets qui améliorent la qualité de vie des Canadiens. Cet investissement dans l'installation d'entretien et d'entreposage des véhicules HandyDART de la Colombie-Britannique aidera les résidents du Grand Victoria à continuer de profiter des services offerts. Ensemble, nous apportons des changements positifs pour renforcer nos collectivités, soutenir la croissance économique et bâtir un avenir plus vert. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est formidable de constater la croissance de l'achalandage dans le Grand Victoria, mais la région a besoin de plus d'autobus, et d'espace additionnel, pour répondre à la demande qui en découle. Cette nouvelle installation permettra à BC Transit d'offrir un meilleur service HandyDART grâce à un emplacement plus central. Il s'agit également d'une étape essentielle pour s'assurer que la région dispose d'un réseau efficace et fiable pour tous ceux qui choisissent le transport en commun. »

L'honorable Claire Trevena, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

« Le transport en commun consiste à relier les gens à leur collectivité et à les amener à destination de manière sûre et fiable. Cet investissement témoigne de l'engagement de nos partenaires de tous les ordres de gouvernement en matière de transport en commun et permettra à BC Transit de répondre aux besoins croissants de services HandyDART dans la région métropolitaine de Victoria. »

Erinn Pinkerton, PDG, BC Transit

« Il s'agit d'un projet important pour nos résidents. J'aimerais remercier le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique pour leurs généreuses contributions, qui nous aideront à mieux répondre aux besoins des personnes dont les options de transport sont limitées. »

Susan Brice, présidente, Commission de transport régionale de Victoria

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuieront les projets de transport en commun, y compris 5 milliards de dollars qui seront disponibles pour des investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Le gouvernement du Canada verse plus de 60,3 millions de dollars à des projets de BC Transit dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VIT) du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique fournit plus de 52,6 millions de dollars et les administrations locales, plus de 23,8 millions de dollars.

