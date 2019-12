La plateforme et la solution de capital réglementaire d'AxiomSL récompensées aux American Financial Technology Awards (AFTA) 2019





AxiomSL, le leader des solutions de reporting réglementaire et de gestion des risques, annonce ce jour avoir remporté la catégorie Meilleure initiative de middle-office aux prix AFTA remis par WatersTechnology.

"Nous sommes extrêmement heureux d'avoir reçu un prix AFTA pour la deuxième année consécutive", déclare Alex Tsigutkin, fondateur et PDG d'AxiomSL. "Ce prix est tout particulièrement pertinent car il récompense la plateforme de contrôle et d'intégrité des données ControllerView® d'AxiomSL et sa solution de calcul de capital réglementaire."

Dans le cadre des Accords de Bâle III, les institutions financières doivent maintenir une couverture de capital et disposer d'actifs liquides pour garantir la solvabilité et la stabilité financière durant les périodes de pression économique. Le calcul des actifs pondérés et du capital réglementaire sature les systèmes dont les architectures de données ne sont pas assez claires et dont les moteurs d'archivage brouillent les calculs. Sans la transparence nécessaire pour les données et les calculs de risque, les fondements analytiques et la conformité réglementaire des institutions financières sont affaiblies et ne peuvent souvenir un processus de décision éclairé en termes de capital réglementaire.

"L'évolution vers Bâle IV nécessite à présent une transparence sur l'ensemble des processus pour garantir une conformité optimale et efficiente. Les processus concernés englobent la collecte, l'enrichissement, l'agrégation, la gestion des modèles, le prétraitement, la validation, le rapprochement et le reporting des données. Et ils doivent s'appuyer sur des capacités dynamiques de traçabilité des données, l'automatisation des flux contrôlée par l'utilisateur, et une visualisation intuitive de bout en bout", ajoute M. Tsigutkin.

Les institutions financières ont besoin d'une technologie novatrice et optimisée permettant la convergence entre les fonctions financières et de gestion des risques et des solutions automatisées de bout en bout. "Je suis immensément fier de voir nos solutions innovantes récompensées dans la catégorie de middle-office par WatersTechnology. La technologie éprouvée d'AxiomSL fournit la souplesse et l'évolutivité technique requises. Les institutions financières tirent parti d'un traitement rapide permettant l'évaluation et l'adaptabilité pré-soumission en fonction des changements du profil des activités et des exigences réglementaires. Les clients d'AxiomSL manipulent de larges ensembles de données, en s'appuyant sur des données et des processus provenant de silos divers, afin de fournir des calculs de capital réglementaire éprouvés et des informations capables d'ajuster le capital réglementaire, de satisfaire aux exigences de risque, et d'éclairer la prise de décision commerciale avec un impact sur l'ensemble de l'entreprise", conclut M. Tsigutkin.

À l'heure où AxiomSL continue d'innover, de nombreux clients choisissent de déployer des solutions réglementaires et de gestion des risques sur RegCloudtm ? un outil sécurisé, performant et rentable pour gérer des volumes croissants de données hétérogènes et mettre en oeuvre des programmes réglementaires et de gouvernance.

AxiomSL est un chef de file mondial des solutions d'analyse des risques, de gestion des données, et de reporting réglementaire. Fort de plus de 25 années d'expérience, AxiomSL s'appuie sur une expertise sectorielle approfondie et une plateforme intelligente primée de gestion des données pour fournir des solutions et des services en matière de reporting des risques, liquidités, capital et crédit, opérations, commerce et transactions, et analyse fiscale. La clientèle d'AxiomSL comprend des institutions financières régionales et mondiales avec plus de 43 trillions de dollars d'actifs, et des gestionnaires de placements avec plus de 9 trillions de dollars d'actifs sous gestion. Le champ d'action de la société couvre plus de 110 régulateurs dans 55 juridictions. AxiomSL figure parmi les 20 premières places du classement Chartis RiskTech100® 2020.

