Invitation aux médias - Amiante : breffage technique du BAPE pour les médias





QUÉBEC, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) invite les représentants des médias à un breffage technique concernant les travaux à venir de la commission d'enquête sur L'état des lieux et la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés. Cette courte présentation portera sur le mandat, la démarche de la commission et le rôle du BAPE. Une période de questions est également prévue.









QUOI : Breffage technique du BAPE pour les médias





DATE : Le jeudi 28 novembre 2019





HEURE : 14 h 30





ENDROIT : Bureau d'audiences publiques sur l'environnement



Salle l'Aire protégée



575, rue Jacques-Parizeau, 2e étage



Québec (Québec) G1R 6A6





Notez bien que le breffage sera aussi diffusé en direct sur Facebook.



Rappelons que la première partie de l'audience publique de la commission concernant L'état des lieux et la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés débutera le mercredi 4 décembre 2019 à Asbestos. L'événement se déroulera à 19 h à la salle Léo-Boucher du Centre O3 au 100, rue des Mésanges à Asbestos. L'horaire complet des travaux est disponible ici.

Depuis 40 ans, le BAPE donne l'heure juste aux Québécois. Il permet aux citoyens de s'informer et d'exercer leur droit de parole sur des projets qui pourraient avoir des répercussions sur leur milieu ou sur leur qualité de vie.

AVIS AUX RADIOS

Une porte-parole du BAPE est disponible pour des entrevues au moment qui vous plaira en prévision des travaux de la commission.

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 14:00 et diffusé par :