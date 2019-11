Turtle Beach et ROCCAT offrent aux joueurs ce qu'ils veulent pour les fêtes : Des accessoires gaming de qualité supérieure





Le line-up des fêtes 2019 de Turtle Beach comprend de nombreux casques pour tous types de joueurs avec notamment le casque gaming Elite Pro 2. Les accessoires PC de ROCCAT sont également de la partie pour faire passer les setups PC au niveau supérieur

SAN DIEGO, 25 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Turtle Beach (Nasdaq: HEAR), leader des casques et accessoires audio gaming, ainsi que sa division d'accessoires PC basée à Hambourg ROCCAT, présentent leur large gamme de produits gaming de grande qualité pour célébrer la saison des fêtes 2019 comme il se doit. Le portfolio 2019 de Turtle Beach est plus puissant que jamais avec une grande variété de casques, claviers, souris et bien plus encore pour tous les joueurs, qu'ils soient sur Xbox One, PlayStation®4, Nintendo Switchtm, PC, mobiles ou bien tablettes.

"Notre gamme 2019 est impressionnante et comprend de nombreux casques et accessoires gaming novateurs conçus pour permettre aux joueurs de passer au niveau supérieur." déclare Juergen Stark, PDG de Turtle Beach. "Parmi nos produits phares, il y a par exemple la série des Recon 70, abordable et colorée, et digne héritière de notre série précédente des Recon 501. Il y a également notre remarquable casque Recon Spark avec son style unique blanc et lavande, mais également nos best-sellers actuels que sont les Stealth 6002 et Stealth 700, de puissants casques sans-fil pour Xbox One et PS4tm. Et pour finir, la nouvelle version de notre célèbre casque de jeu : le casque Elite Pro 2 Pro Performance Gaming"

Juergen Stark ajoute : "De plus, notre activité est en plein essor grâce à de nombreux produits de grande qualité comme notre nouveau casque Elite Atlas Aero. Celui-ci est sans-fil et bénéficie d'un son surround 3D. Il a été acclamé par la critique mais aussi par le public. Il y a également la série des claviers de jeu mécaniques Vulcan de chez ROCCAT et pour finir, la série des souris PC Kain. Nous avons la gamme d'accessoires gaming la plus complète du moment avec plus de 50 produits différents disponibles dans les magasins ou en ligne. Bien évidemment, nous préparons quelques offres alléchantes pour le Black Friday et le Cyber Monday."

Ci-dessous, tous les détails sur les produits du line-up Turtle Beach et ROCCAT pour la saison de fêtes 2019 :

Elite Atlas Aero ? Le meilleur casque sans-fil pour les joueurs et streamers PC

"One of 2019's Best Audio Accessories." ? Heavy.com

Le casque sans-fil ultime et hautes performances pour les joueurs et streamers PC. Il dispose d'écouteurs 50 mm Nanocleartm, d'un micro à haute sensibilité, d'une autonomie de 30 heures et du nouveau logiciel Turtle Beach Control Studiotm avec Waves Nx® 3D Audio. Le Elite Atlas Aero est compatible avec Windows 10 et offre des performances audio inégalées sur PC. and delivers unmatched PC audio performance. Il est disponible au prix de 149,99 ?.

Elite Pro 2 (casque uniquement) ? Une performance d'Elite et un confort Ultime

"A quality piece of hardware..." ? Game Informer Issue #307

Désormais disponible en casque autonome, le Elite Pro 2 pour Xbox One and PS4tm offre des perfomances e-sports d'élite et un confort inégalé sur toutes les plateformes. Il est idéal pour les joueurs sérieux, débutants ou bien professionnels. Le Elite Pro 2 est conçu pour la Xbox One et la PS4tm mais fonctionne également parfaitement sur Nintendo Switchtm, PC et mobiles. Il est disponible au prix de 129,99 ?.

Elite Atlas ? Conçu pour les pros, conçu pour le PC

"The Best $100 Gaming Headset Available." ? Windows Central

Pour bénéficier d'une performance esport et d'un confort ultime lors de chaque match, il n'y a pas mieux que le casque Elite Atlas Pro Performance PC. Le Elite Atlas est conçu pour PC mais fonctionne également parfaitement sur Xbox One, PS4tm, Nintendo Switchtm, et mobiles. Il est disponible au prix de 99,99 ?.

Stealth 700 ? De l'audio sans-fil premium sur Xbox One & PS4tm

"Great Sounding Truly Wireless Xbox One Audio." ? Techaeris

Le Stealth 700 est le casque de jeu sans-fil haut de gamme pour Xbox One et PS4tm que les joueurs attendaient. Avec ses fonctionnalités comme le son Windows Sonic surround sur Xbox One, le son DTStm 7.1 Surround sur PS4tm, la suppression active du bruit, la connectivité Bluetooth® et ses réglages, il est le partenaire parfait pour les joueurs. Il est disponible au prix de 149,99 ?.

Stealth 600 ? Le best-seller des casques gaming sans-fil

"One of the best wireless headsets you can own on PS4 or Xbox One." ? Wired

Un son sans-fil surround pour Xbox One et PS4tm à un prix raisonnable. Le casque Stealth 600 offre un son surround puissant et immersive, un micro à bascule à haute sensibilité, le Superhuman Hearing®, un confort inégalé et de nombreuses autres fonctionnalités. Il est disponible au prix de 99,99 ?.

Recon Spark ? Un casque exceptionnel conçu pour remporter la victoire, conçu pour gagner

"One of the best choices for decent sound quality across all platforms." ? Player.One

Le Recon Spark est un casque de jeu multi-plateforme câblé et affichant un coloris blanc et lavande du plus bel effet. Celui-ci offre des perfomances axées sur le confort et un son puissant et d'un chat clair et précis sur Xbox One, PS4tm, Nintendo Switchtm, PC, et mobiles. Il est disponible au prix de 49,99 ?.

Recon 70 ? Un casque pour gagner et dès à présent disponible en plusieurs couleurs

"A great budget headset." ? IGN

Un casque conçu pour gagner sur toutes les plateformes. Le Recon 70 est compatible avec toutes les consoles gaming et se caractérise par un confort et un design léger. Il est également équipé de larges amplificateurs de 40mm déployés autour de vos oreilles ainsi que d'un microphone à bascule ultrasensible. Disponible en plusieurs couleurs au prix de 39,99?.

Le clavier mécanique gaming PC Vulcan ? Ressentez l'impact

"Recommended. A winning gaming keyboard for a multitude of reasons." ? TechRadar

Gagnant au 2019 iF Design Award pour sa catégorie de produits et récemment désigné "Best Gaming Keyboard" dans Wired, les claviers gaming Vulcan 120 AIMO sont des accessoires de précision qui vous feront ressentir leurs qualités dès le premier coup d'oeil et dès la première touche appuyée. Développé selon les fameux principes de conception et d'ingénierie allemande, le Vulcan est le meilleur clavier que ROCCAT ait jamais construit. Il est disponible au prix de 159,99?.

La série de souris gaming Kain ? Un clic d'avance

"One of the best gaming mice I've tested in a while." ? Trusted Reviews

La série de souris Kain est le résultat d'une vision : développer le meilleur "clic" et délivrer le maximum de précision. La série Kain est équipée d'un mécanisme innovant, le Titan Click de ROCCAT, qui en fait l'une des souris PC les plus rapides et les plus réactives à ce jour. La souris Kain 100 AIMO est disponible à partir de 49,99?, la version améliorée Kain 120 AIMO est quant à lui à 69,99? et enfin la souris sans-fil Kain 200 AIMO est disponible au prix de 99,99?.

Pour consulter les dernières informations sur les produits et accessoires de Turtle Beach, rendez-vous sur le site officiel www.turtlebeach.com et le blog Turtle Beach https://blog.turtlebeach.com. Les fans peuvent également suivre Turtle Beach sur Facebook, Twitter, and Instagram. Pour plus d'informations sur le line-up de qualité de Turtle Beach et ses accessoires gaming PC, rendez vous sur https://roccat.org.

