Avis aux médias - Le ministre Wilkinson visitera l'aéroport de Prince Albert (Glass Field)

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de North Vancouver, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, sera accompagné de M. Don Cody, maire adjoint de la ville de...

Science et gastronomie se rencontrent grâce au tout premier symposium international du GastronomiQc Lab! Le 30 septembre, au Centre des sciences de Montréal, l'unité mixte de recherche de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et de...