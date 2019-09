Le gouvernement du Canada s'associe aux collectivités autochtones du Québec dans des initiatives de protection des océans





VILLE DE QUÉBEC, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Les communautés côtières autochtones du Canada entretiennent des liens avec les océans du Canada depuis de nombreuses générations. Elles les apprécient comme moyen de subsistance, comme source de sécurité alimentaire et comme voies de transport importantes. Le Plan de protection des océans fournit aux autochtones de nouvelles occasions de protéger, de préserver et de restaurer les océans et les voies maritimes du Canada.

Aujourd'hui, Jean-Claude Poissant, député de La Prairie, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé un financement de plus de 1,2 million de dollars qui sera partagé entre cinq organisations du Québec dans le cadre du Programme de partenariat et de mobilisation des collectivités autochtones et locales. Ce financement permettra aux organisations autochtones de renforcer leurs capacités au sein de leur collectivité et favorisera une participation à long terme aux activités de mobilisation liées aux initiatives découlant du Plan de protection des océans et du système de sécurité maritime du Canada.

Ce financement soutient :

Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit - pour la coordination des activités, des initiatives et des consultations liées au Plan de protection des océans et aux projets fédéraux de transport maritime dans le territoire traditionnel d'Essipiunnuat (300 000 $)

L'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador - pour améliorer les capacités des premières nations au Québec et favoriser un dialogue et une mobilisation dans le cadre des initiatives du Plan de protection des océans (268 755 $)

- pour améliorer les capacités des premières nations au Québec et favoriser un dialogue et une mobilisation dans le cadre des initiatives du Plan de protection des océans (268 755 $) Administration régionale Kativik - pour évaluer l'infrastructure maritime au sein des 14 collectivités de la région du Nunavik afin de veiller à son utilisation sécuritaire à long terme et encourager les activités de mobilisation liées au Plan de protection des océans (138 000 $)

Conseil mohawk de Kahnawake - pour coordonner les activités, les initiatives et les consultations liées au Plan de protection des océans et aux projets fédéraux de transport maritime (270 000 $)

- pour coordonner les activités, les initiatives et les consultations liées au Plan de protection des océans et aux projets fédéraux de transport maritime (270 000 $) Nation huronne-wendat - pour coordonner les activités, les initiatives et les consultations liées au Plan de protection des océans et aux projets fédéraux de transport maritime (299 528 $).

Le Plan de protection des océans, une initiative sans précédent d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, est l'investissement le plus important jamais fait pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada. Ce système de sécurité maritime de calibre mondial offre des possibilités économiques pour les Canadiens aujourd'hui, tout en protégeant nos côtes et nos eaux potables pour des générations à venir. Les travaux sont effectués en étroite collaboration avec les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités côtières.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui met en lumière l'engagement de notre gouvernement de favoriser une collaboration plus étroite avec les collectivités autochtones, en vue d'assurer une participation solide et à long terme de leur part aux activités de sécurité maritime et de protection environnementale. Ces fonds ainsi que les autres initiatives du Plan de protection des océans aideront les collectivités autochtones côtières du Québec à créer des partenariats multilatéraux et à acquérir une expertise afin de prendre pleinement part au système de sécurité maritime du Canada. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Les initiatives comme le Programme de partenariat et de mobilisation des collectivités autochtones et locales, rassemblent les collectivités du Québec. Ces fonds démontrent notre engagement à renouveler les relations de nation à nation et le dialogue auprès des collectivités autochtones. »

Jean-Claude Poissant

Député, La Praire, Québec

Faits en bref

Depuis le lancement du Plan de protection des océans en novembre 2016, plus de 50 initiatives ont été annoncées dans les domaines de la sécurité maritime, de la recherche et de la protection des écosystèmes qui s'étendent d'un océan à l'autre.

Ces fonds et ceux destinés aux 16 autres projets du Programme de partenariat et de mobilisation des collectivités autochtones et locales avaient été annoncés le 24 juillet 2019.

Le Programme de partenariat et de mobilisation des collectivités autochtones et locales financera 21 groupes autochtones dans les provinces et territoires suivants : Terre-Neuve et Labrador (1); Nouvelle-Écosse (2); Québec (5); Ontario (1); Colombie-Britannique (7); Nunavut (2); Territoires du Nord-Ouest (2); et un groupe pancanadien.

