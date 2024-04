MRC de Maria-Chapdelaine - Fermeture temporaire des ponts aux km 4 et 11 du chemin de la rivière Papillon





JONQUIÈRE, QC, le 26 avril 2024 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population de la fermeture temporaire des ponts R0236-01 et R0236-02 sur le chemin de la rivière Papillon, au km 4 et au km 11 (voir sur la carte interactive) pour des travaux de réfection. La période prévue des travaux est de trois semaines, soit du 29 avril au 17 mai 2024.

Les ponts aux km 4 et 11 de la R0236 sont situés sur les terres du domaine de l'État, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Maria-Chapdelaine. De l'affichage est installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture temporaire du chemin. Le Ministère invite les usagères et les usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Coordonnées des ponts R0236-01 et R0236-02

Chemin R0236 (chemin de la rivière Papillon)

Situé dans la MRC de Maria-Chapdelaine, dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Km 4 :

Longitude : 72° 43' 45.993 O

Latitude : 49° 38' 27.786 N

Km 11 :

Longitude : 72° 47' 27.738 O

Latitude : 49° 41' 5.951 N

Période de fermeture : 29 avril au 17 mai 2024.

Pour plus de renseignements, les citoyennes et les citoyens sont invités à communiquer avec l'unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien au 418 679-3700.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux : twitter.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc



Information :

Marie-Joëlle Côté

Conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

26 avril 2024 à 12:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :