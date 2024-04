CATL dévoile Shenxing PLUS, qui permet une autonomie de 1 000 kilomètres et une charge super-rapide 4C





BEIJING, le 26 avril 2024 /CNW/ - À Auto China 2024, CATL (SZ.300750) a dévoilé Shenxing PLUS, la première batterie au lithium-fer-phosphate au monde qui atteint une autonomie de plus de 1 000 kilomètres avec une charge super-rapide 4C. Huit mois après le lancement de la batterie à charge super-rapide de Shenxing en août 2023, CATL a de nouveau repoussé les limites de la technologie des batteries au lithium-fer-phosphate, marquant le début de l'ère de la recharge super-rapide pour l'ensemble de l'industrie.

Une très longue autonomie de 1 000 kilomètres assure des déplacements sans tracas

La batterie Shenxing PLUS offre aux utilisateurs une très longue expérience de conduite de plus de 1 000 kilomètres, soit un voyage de Beijing à Nanjing sans recharge sur la route. Cela permet aux véhicules à énergie nouvelle non seulement de répondre aux besoins de déplacement dans les zones urbaines, mais aussi de tenir compte des trajets interprovinciaux sur de longues distances.

L'autonomie entièrement électrique de 1 000 kilomètres provient de percées technologiques continues. La cathode de Shenxing PLUS est fabriquée avec une technologie de gradation granulaire, qui place chaque particule de nanomètre dans une position optimale pour obtenir une densité très élevée et compacte. Le matériau exclusif en forme de nid d'abeille 3D est ajouté à l'anode, ce qui augmente la densité énergétique tout en contrôlant efficacement l'expansion du volume lors des cycles de charge et de décharge. Le boîtier en une seule pièce, qui est une première dans l'industrie, optimise l'utilisation de l'espace interne, permettant aux cellules de Shenxing PLUS d'atteindre un niveau de densité énergétique sans précédent.

Au niveau du système, le bloc-batterie de Shenxing PLUS a une structure topologique optimisée en plus de la technologie CTP 3.0 sans module, améliorant l'efficacité du bloc de 7 %. Grâce à des percées dans les matériaux et la structure, la densité énergétique du système de batterie de Shenxing dépasse pour la première fois le seuil de 200 Wh/kg, atteignant 205 Wh/kg, ce qui fait de l'autonomie de plus de 1 000 kilomètres une réalité.

Une recharge plus rapide fournit une autonomie de 600 kilomètres avec une charge de 10 minutes

En plus d'offrir une longue autonomie, Shenxing PLUS se charge également rapidement. Elle peut fournir une autonomie de 600 kilomètres en seulement 10 minutes de charge, dépassant de loin les batteries habituelles disponibles sur le marché et accomplissant une vitesse de charge véritablement super-rapide d'un kilomètre par seconde.

Pour permettre ce bond en avant de la vitesse de chargement, Shenxing PLUS applique des technologies, notamment un revêtement conducteur rapide au lithium-ion, l'ajout d'éléments métalliques de transition et une nouvelle encapsulation nanométrique, ce qui rend la transmission de l'énergie plus fluide et plus efficace entre les matériaux cathodiques et anodiques. CATL a élargi la zone de surintensité et la capacité des terminaux du système de batterie pour dissiper rapidement la chaleur pendant la charge à courant élevé. En ce qui concerne les algorithmes de base du système de gestion de la batterie, le nouveau modèle d'IA en matière de polarisation de CATL peut prédire et contrôler le courant de charge en temps réel, ce qui permet un renouvellement de l'énergie plus rapide et plus intelligent.

Les batteries à charge super-rapide + le réseau + les services créent un écosystème en boucle fermée

En plus de nouvelles batteries exceptionnelles, CATL a également lancé la construction du réseau de charge super-rapide pour Shenxing afin de mettre sur pied la plus grande plateforme de service de recharge super-rapide en Chine. CATL collabore avec des partenaires de premier plan de l'industrie comme Star Charge, YKC et Shudao New Energy pour offrir l'expérience de mobilité la plus pratique et la plus rentable à un plus grand nombre de propriétaires de voitures alimentées par des batteries à chargement super-rapide Shenxing.

CATL prévoit également lancer le premier club de propriétaires de véhicules à recharge super-rapide Shenxing, qui sera présent dans plus de 600 points de service couvrant 271 villes préfectorales dans 31 régions provinciales. Il fournira aux propriétaires de véhicules équipés de batteries Shenxing une assistance routière et des services d'inspection et d'entretien des batteries, entre autres.

Dans le cadre de son parcours d'expansion continue des frontières scientifiques et de la recherche absolue d'une vie meilleure, CATL inaugure une ère de recharge super-rapide pour les véhicules à énergie nouvelle avec un écosystème de suralimentation en boucle fermée en intégrant une batterie, un réseau, une plateforme et des services de recharge super-rapide.

